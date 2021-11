Atenționare COD GALBEN de inundații în ALBA și alte județe până sâmbătă. Zonele vizate

O nouă sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc în luna decembrie.

Bugetul alocat este de 34 de milioane de lei, a anunţat, joi, ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

„Toate programele în acest an au fost de succes, derulate în mod corespunzător. Aici aş menţiona cel mai important program pe care l-am derulat – Programul Rabla pentru electrocasnice, un program care continuă anul acesta cu o nouă sesiune, de sărbători, în luna decembrie.

Din fondul din care ne-au rămas la dispoziţie, 34 milioane de lei din cele 75 de milioane alocate iniţial, vom finanţa noua sesiune, practic în acelaşi condiţii de înscriere, de creare a conturilor pentru persoanele care nu au participat în prima sesiune şi de bifare a acelor aparate electrocasnice care reprezintă interes pentru beneficiari.

Programul va fi lansat, probabil, în ultima săptămână din noiembrie, pentru ca în cursul lunii decembrie voucherele să poată să fie valorificate la magazinele de specialitate”, a afirmat Tanczos.

Care sunt noutățile ediției din această iarnă și cine poate participa

Întrebat care vor fi noutățile acestei ediții, ministrul Tanczos Barna a spus că va fi păstrată aceeași structură ca în ediția precedentă, dar vor fi operate modificări în privința televizoarelor unde se va cere un nivel de eficiență energetică mai scăzut.

„Vom păstra aceeași structură și schemă de lansare a programului, adică va fi o perioadă de înscriere a persoanelor în program, după care săptămânal vom scoate grupurile de aparate, electrocasnice așa cum au fost stabilite și în ediția precedentă.

Vor fi operate modificări la televizoare astfel încât eficiența energetică la televizoare să fie la alt nivel pentru că nivelul de la ediția precedentă a fost unul foarte ridicat și au fost foarte puține modele care să se încadreze în exigența AFM. Bugetul alocat se va împărți pe fiecare categorie în parte la fel cum s-a făcut în ediția precedentă”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat ce înseamnă mai exact că la acest program pot participa „persoanele care nu au participat în prima sesiune”, ministrul Mediului Tanczos Barna s-a corectat și a spus că programul va fi deschis tuturor.

„(…) și cei care nu au participat. Avem baza de date pentru cei care au participat în prima ediția, care s-au înscris și au solicitat vouchere. Chiar dacă nu le-au valorificat ei pot reveni în această ediție, pot cere alte vouchere. Și cei care le-au valorificat pot solicita, deci toată lumea poate participa”, a spus ministrul Mediului.

Programul „Rabla pentru electrocasnice” – sesiunea 2021 a debutat în 14 mai, cu perioada de înscriere a persoanelor fizice, timp de o săptămână. Bugetul din prima etapă a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat în mai puțin de 24 de ore de la debut, fiind rezervate 75.000 de vouchere.

Alte trei programe lansate în acest an

De asemenea, ministrul de resort a anunţat că, în acest an, vor mai fi lansate trei programe, respectiv unul pentru construcţia de staţii de încărcare a maşinilor electrice, un altul pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi, nu în ultimul rând, o sesiune dedicată pistelor de biciclete.

„Anul acesta, în câteva zile, vom mai lansa noul program de staţii de încărcare a maşinilor electrice pentru instituţiile publice. Vom finanţa peste 2.300 de astfel de staţii şi anul viitor acestea vor fi completate, prin Ministerul Dezvoltării, cu lansarea programului pentru 15.000 de staţii, prin PNRR. În decembrie vor mai fi lansate două programe.

La programul de fotovoltaice pentru persoane fizice vom păstra acelaşi sistem de depuneri de proiecte prin instalatori, prin firme specializate care iniţial se înregistrează în sistem. De asemenea, vom lansa un program pentru piste de biciclete pe structura ghidului care a mai fost lansat în trecut”, a susţinut acesta.

Oficialul a amintit, totodată, de succesul programelor „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus” şi implicit, de sumele alocate, în creştere de la an la an.

„Am derulat anul acesta pe un buget-record două programe – Rabla Clasic şi Rabla Plus. Acestea se bucură de un deosebit interes din partea cetăţenilor. Am pornit cu bugete majorate faţă de anul trecut şi care, în decursul anului, au fost suplimentate semnificativ. Am ajuns la 640 de milioane de lei pentru Rabla Clasic, faţă de 400 de milioane, anul trecut, şi la 600 de milioane de lei pentru Rabla Plus faţă de 200 de milioane, anul trecut.

Sunt mii de cereri care ajung la AFM, care au pus la încercare capacitatea administrativă a instituţiei, dar prin implementarea unor reforme şi a unor sisteme informatice vom ajunge la sfârşitul anului să avem toate cererile înregistrate şi analizate”, a subliniat ministrul Mediului.

Programul de creştere a eficienţei energetice a clădirilor

În ceea ce priveşte programul privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor, destinat autorităţilor publice locale, de la începutul anului au fost depuse peste 400 de proiecte în valoare de un miliard de lei.

„Pentru programul de creştere a eficienţei energetice la autorităţile publice locale am alocat un buget uriaş, de 1,4 miliarde de lei, la începutul anului. Am deschis sesiunea de depunere care foloseşte un sistem informatic nou, toate documentele se transmit online din partea autorităţilor publice locale.

Avem deja peste 400 de proiecte depuse, un buget de un miliard de lei solicitat deja. Avem în continuare disponibili 400 de milioane de lei şi vreau să subliniez importanţa modului în care se derulează şi sunt anunţate aceste programe. Nu mai există „înghesuială” în primele două-trei ore, în primele zece minute nu se mai blochează sisteme informatice şi există fonduri suficiente pentru toţi doritorii care vor să participe la aceste programe.

Am eliminat, astfel, acele sincope de anul trecut când din cauza suprasolicitării sistemului şi lansării în mod greşit a programelor au fost blocate mai multe lansări”, a spus Tanczos.

Conform demnitarului, pentru anul 2002 va fi pregătit un calendar de lansare a programelor de mediu pentru a exista predictibilitate mai mare pentru beneficiari.

„Un alt element foarte important pentru viitor este predictibilitatea. Pentru anul 2022 vom lansa un calendar de lansări de programe, astfel încât beneficiarii să se pregătească din timp pentru depunerea proiectelor.

Ne vom ţine de acel calendar, astfel încât atât pe fondurile de la AFM, cât şi cele care vor veni din PNRR să fie lansate cu o predictibilitate, cu perioadă de pregătire suficient de lungi ca toţi doritorii să aibă posibilitatea să participe la aceste programe”, a precizat şeful de la Mediu.

sursă: Agerpres, hotnews.ro