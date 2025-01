Cine transmite la TV meciul FCSB – Manchester United, cea mai așteptată partidă de fotbal a anului

Cine transmite la TV meciul FCSB – Manchester United. Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația engleză Manchester United, joi, 30 ianuarie, de la ora 22.00, pe Arena Națională din Capitală. Partida contează pentru etapa a opta din Europa League.

La meciul din București sunt așteptați să participe peste 50.000 de suporteri. FCSB se află pe locul opt în grupa principală de Europa League.

În Capitală, au fost luate măsuri de securitate, pentru desfășurarea meciului în condiții de siguranță.

Cine transmite la TV meciul FCSB – Manchester United

Meciul FCSB – Manchester United poate fi urmărit joi, 30 ianuarie, de la ora 22.00, în direct, la posturile TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul se joacă cu casa închisă, toate biletele fiind vândute.

Meciul FCSB – Manchester United. Antrenorul FCSB: echipa trebuie să facă un joc perfect

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Manchester United din Europa League, de pe Arena Națională, că pentru a câștiga formația sa trebuie să facă un joc perfect.

”Urmează un meci foarte important pentru clubul nostru, pentru jucători, pentru suporteri, pentru toată lumea. Cel mai important lucru este că am reușit să aducem echipa în situația ca mâine să aibă o mare șansă de a obține calificarea în faza următoare a competiției. A fost dificil, dar acest lucru ne dă un plus de energie și ambiție. Știm că pentru a câștiga un meci cu Manchester United trebuie să facem totul perfect pe teren. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră, să eliminăm greșelile pentru a câștiga cele trei puncte”, a spus Charalambous, potrivit Agerpres.

”Avem jucători care au demonstrat că pot avea evoluții bune la acest nivel. Am analizat adversarul, am întocmit o strategie pe care o vom pune în aplicare. Am spus de la început că în această competiție vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte putem. Am reușit până acum, mai avem un meci în care vom da din nou totul pe teren.

Suntem în fața meciului care ne poate face să încheiem în primele opt, iar acesta meritul este al jucătorilor. Acum nu mă gândesc decât să câștigăm mâine. Cel mai mare vis al meu și al jucătorilor este să câștigăm meciul de mâine. Pentru că în fotbal nu poți să te gândești prea departe. Așa că visul meu acum este să câștigăm mâine”, a adăugat tehnicianul cipriot.

Cea mai importantă partidă din carieră

Charalambous a recunoscut că partida va fi cea mai importantă din cariera sa de antrenor, dar a subliniat că jucătorii săi trebuie să o trateze ca pe una normală și dificilă în același timp.

”Întâlnim unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii, cu poate cel mai mare număr de fani și în aceste condiții cred că este cel mai important meci al carierei mele de antrenor. Dar pe de altă parte, privim meciul ca pe unul normal și dificil în același timp. Manchester United rămâne mereu Manchester United, un club uriaș. Ceea ce se întâmplă în Premier League nu are legătură cu meciul de mâine. Repet, pentru a juca împotriva celor de la Manchester United trebuie să fii perfect. Au un antrenor de top și indiferent ce rezultate au în campionat mâine ne așteptăm la un meci de înalt nivel. Manchester United are jucători foarte buni, știm care dintre ei pot face diferența și vom încerca să îi blocăm”, a precizat antrenorul.

Meciul FCSB – Manchester United. Amorim: FCSB, o formație inteligentă

Antrenorul echipei de fotbal Manchester United, Ruben Amorim, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din Capitală, că FCSB, adversara din partida de joi din Europa League, este o formație inteligentă. A precizat că nu este surprins de faptul că aceasta ocupă locul 8 în acest moment în clasamentul competiției.

”Este important să câștigăm mâine. Sentimentul victoriei este important. Apoi obiectivul de a încheia în primele opt este uriaș, pentru că în acest fel nu vom fi nevoiți să jucăm alte două meciuri în mijlocul săptămânii. Iar asta pentru noi în acest moment este foarte important. Locul adversarei noastre nu este surprinzător. Noi suntem Manchester United și în campionat suntem atât de jos, deci în fotbal totul este posibil. Știm că FCSB este o echipă puternică, o echipă care poate înscrie mult din faze fixe, poate câștiga meciuri dificile, uneori chiar fără să aibă o posesie prea mare. FCSB este o echipă inteligentă și trebuie să reușim un joc bun pentru a câștiga’, a spus tehnicianul portughez.

”Știu echipa, am analizat jocul său. Joacă un pic diferit în cupele europene, mă refer la faptul că nu are atât de mult posesia mingii și înscrie mult din fazele fixe. Au un atacant foarte rapid, Miculescu are un stâng foarte puternic, de asemenea fundașii lor centrali sunt foarte puternici la dueluri, doi fundași laterali care urcă și coboară pe toată durata meciului. Așa că trebuie să ne pregătim pentru aceste lucruri. Sunt sigur că suntem pregătiți să luptăm pentru victorie’, a adăugat el.

Amorim a menționat că pe teren vor fi 11 contra 11 și că formația sa trebuie să demonstreze că este mai bună.

11 jucători la 11

”Vrem să câștigăm cu siguranță. Este întotdeauna presiune la un club mare ca Manchester United, dar suntem mereu pregătiți de presiune, pregătiți să câștigăm fiecare meci. Este cu siguranță o mare diferență între bugetele celor două cluburi. Așa era și când eram eu la Sporting… un buget era acolo, altul la Manchester United. Însă mâine când se fluieră startul pe teren vor fi 11 jucători la 11. Noi însă trebuie să dovedim că suntem echipa mai bună. Și va trebui să alergăm mult pentru o victorie mâine seară. Într-o competiție europeană pot să apară mereu surprize. Așa că trebuie să demonstrăm că suntem mai buni mâine pe teren”, a explicat el.

Antrenorul a menționat că Marcus Rashford, unul dintre cei mai valoroși jucători din lotul său, pe care nu îl folosește de aproximativ o lună și jumătate, nu va juca nici în partida cu FCSB. În vârstă de 27 de ani, Rashford își dorește să se transfere la Barcelona.

”Situația lui e la fel ca a oricărui alt jucător. Unii sunt în lot, alții nu sunt… Marcus nu va juca, asta este alegerea mea. Dacă el nu se antrenează suficient de bine, nu joacă. Nu știu nimic despre un posibil transfer al său la Barcelona. Sigur, echipa noastră cu Rashford ar fi mai bună, este un mare talent, însă acest Rashford trebuie să se schimbe. Dacă se schimbă, este binevenit, pentru că ne dorim să îl folosim. În acest moment însă e evident că trebuie să stabilim niște standarde, asta este tot. Noi îl așteptăm pe Marcus să se ridice la aceste standarde, dacă vrea, bineînțeles. Nu este ceva personal, nu am nimic cu Rashford, regulile sunt pentru toată lumea. Situația lui este aceeași ca pentru orice jucător. Nu voi folosi niciun jucător care nu dă maximum, am spus asta de la început. Nu am spus că nu îl voi folosi pe Marcus, ci pe niciun jucător care nu dă maximum. Iar până el nu dă maximum nu îmi voi schimba punctul de vedere”, a afirmat antrenorul.

Număr mare de înfrângeri

Amorim, instalat în funcție în luna noiembrie, susține că este mai dificil decât se aștepta și asta din cauza numărului mare de înfrângeri.

”Este mai dificil de cât mă așteptam înainte să vin aici, pentru că pierdem foarte multe meciuri. Este dificil, schimbăm foarte multe lucruri în timpul meciurilor, lucruri pe care nu apucăm să le antrenăm suficient. Munca devine mai dificilă pentru că pierdem meciuri, asta e tot. Trebuie să schimbăm acest lucru. Dacă reușim, atunci totul va fi foarte ușor și atmosfera va fi diferită. Însă acest lucru cere timp, trebuie să fim răbdători. Știu însă că la cluburile mari nu este suficient timp. Noi trebuie să ne impunem mâine, ar fi a treia victorie consecutivă. Cu cât legăm victorii cu atât va fi mai ușor. Am avut multe meciuri în comparație cu perioadele de pregătire, asta e cea mai mare problemă pentru mine, pentru că am preluat echipa în mijlocul sezonului”, a precizat el.

În cadrul aceleiași conferințe, fundașul Leny Yoro (19 ani) a declarat că îi este ușor să joace în sistemul cu trei apărători implementat de antrenorul Ruben Amorim.

”Am mai jucat sistemul cu trei fundași centrali în trecut, îmi e ușor să mă adaptez. Pot să îmi arăt calitățile în acest sistem, pentru mine este un lucru pozitiv. Toată lumea știe istoria clubului Manchester United și cât de mare este. De la început am știut că aceasta va fi alegerea mea. Am vorbit cu mulți oameni de aici înainte de a semna și se dovedește că pentru mine a fost o alegere bună”, a precizat Yoro, transferat la Manchester United în vara anului trecut.

foto: FCSB/ Facebook/ captură video

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News