Comunicat Alin Ignat: Am crescut concediul de acomodare pentru părinții care adoptă un copil, de la un an, la maximum doi ani

Proiectul meu privind creșterea duratei concediului de acomodare pentru părinții care au adoptat un copil, de la un an, cât este în prezent, la doi ani, a trecut astăzi de votul plenului Camerei Deputaților – for decizional – și va deveni literă de lege după promulgarea de către Președintele României.

Inițiativa este pe cât de simplă, pe atât de esențială pentru persoanele care decid să adopte un copil în România, dar mai ales pentru copiii care primesc șansa unei vieți în familie, prin adopție. Astăzi, aceste persoane beneficiază, la cerere, de un concediu de acomodare plătit, cu durata maximă de un an. Din nefericire, realitatea ne arată că mulți dintre copiii adoptați și care au ajuns în sistemul de protecție socială în urma unui abandon sau a decesului părinților, au de depășit traume severe, procesul de adaptare la noua familie fiind unul complex și plin de provocări, un proces care de cele mai multe ori presupune recuperare psiho-emoțională, medicală, comportamentală, prin integrarea în diferite programe de specialitate. De la astfel de cazuri am pornit când am gândit și inițiat proiectul care vine în ajutorul părinților adoptatori acordând posibilitatea unui concediu de acomodare de până la doi ani.

Acest proiect nu vorbește de soluții care rezolvă doar financiar o problemă, ci despre timp, o resursă de multe ori mai prețioasă. În acest caz, despre timpul petrecut împreună de familiile în care adopția naște cu adevărat părinți și copii, timp tradus în încredere unii în ceilalți, în sine și în ziua de mâine, timp tradus în atașament sigur, nevoi care primesc răspuns și pași spre echilibrul emoțional.

Asta aduce acest proiect celor care decid să adopte unul sau mai mulți copii, oameni pe care mi-i doresc și știu că ni-i dorim cu toții cât mai mulți în România pentru că, iată, suntem aici să îi sprijinim, să îi încurajăm, să îi susținem și să le mulțumim, concret, activ și cu soluții pentru ei.

Le mulțumesc tuturor colegilor care au susținut inițiativa, semnând-o alături de mine sau votând-o în procesul legislativ! E o realizare importantă pentru copiii din sistemul de protecție socială din România, pentru părinții care îi așteaptă în familie, și o confirmare că puterea și opoziția pot avea o singură voce, când vine vorba de proiecte importante pentru societate.

Așa înțeleg să reprezint oamenii din Alba. Cu decență și seriozitate.

Avem treabă de făcut!

Alin Ignat, deputat PNL

