Comunicat de presă: Campanie de informare derulată de europarlamentarul Victor Negrescu în toate localitățile din județul Alba

Eveniment cultural excepțional la Sebeș. Vineri, 2 septembrie 2022, începând cu ora 19.00, în sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc proiecția filmului documentar „Nicolae”, regizat de Mihai Grecu. Intrarea este liberă.

Documentarul are în centru reacția localnicilor din satul Răhău la holograma lui Nicolae Ceaușescu.

Ceea ce se întâmplă în continuare este surprins într-un documentar hibrid, care observă efectele pe care această întâlnire neobișnuită le are asupra persoanelor implicate, dintre care mulți sunt martori de primă mână ai Epocii de Aur.

Documentarul provocator al lui Mihai Grecu pune privitorul în fața unui experiment post-adevăr.

Reacțiile pe care le generează dezvăluie multe despre modul în care oamenii din satul Răhău – unde a copilărit Grecu – văd politica actuală și cum se raportează ei la democrație în general.

”Nicolae” oferă o reflecție neliniștită asupra posibilelor efecte ale unei tehnologii, care este deja folosită în scopuri politice și propagandă, dar pe care cu siguranță o vom vedea mai multe în anii următori.

Filmul a fost prezent la Festivalul Internațional de Film Rotterdam (2022), la TIFF 2022, în secțiunea „Larger than Life”.

Cine este Mihai Grecu

Mihai Grecu s-a născut în România în 1981. După ce a studiat arta și designul în România și Franța, și-a desfășurat cercetările artistice la Studioul de Arte Contemporane Fresnoy.

Subiecte recurente precum criza mediului, alegorii politice, noile tehnologii și catastrofe articulează întreaga sa explorare a începuturilor misterioase și subconștiente.

Aceste călătorii vizuale și poetice amestecă mai multe tehnici și pot fi văzute ca propuneri pentru o nouă tehnologie orientată spre vis.

Realizările sale au fost premiate în numeroase festivaluri de film (Tribeca, Locarno, Rotterdam, Festivalul noului cinema din Montreal) și expoziții („Dans la nuit, des images” la Grand Palais, „Labyrinth of my mind” la Cube), „Video Short list: the Dream Machine” la Passage du Retz, „Studio” la Galeria „Les Filles du Calvaire”.