Cum va fi decontată naveta elevilor și transportul celor care stau la internat. Ordonanța intră la aprobat în ședința Guvernului

Cetățenii din Sebeș așteaptă cu nerăbdare ședința de consiliu de miercuri, 16 iunie, în care primarul Dorin Nistor (PNL) propune consilierilor locali eliberarea din funcție a viceprimarului Adrian Bogdan (PNL), aflat în această funcție de aproximativ 20 de ani.

Este o luptă la vârful administrației între două persoane care au lucrat împreună mulți ani. Fiecare poate pierde ceva din acest război administrativ.

Adrian Bogdan ar putea pierde venituri consistente pe care i le aduce funcția de viceprimar, iar Nistor s-ar putea alege cu un adversar politic redutabil, dacă Bogdan va face pasul spre un alt partid.

Oficial, lui Bogdan i se reproșează prestația administrativă slabă legată de atribuirea contractului de transport public și interesele pe care le-ar avea la Ocolul Silvic, unde soția sa este consilier juridic.

Dincolo de asta, mai sunt și alte lucruri care nu sunt exprimate public, dar sunt intens discutate pe culoarele institției. Printre acestea, petrecerile la care se afișează viceprimarul și investiția acestuia într-un apartament de lux situat pe două etaje ale unui bloc nou din Sebeș.

Decizia, în consiliul local

Consiliul Local Sebeș dezbate miercuri o hotărâre pentru eliberarea din funcție a viceprimarului Adrian Bogdan, aflat într-un conflict deschis cu primarul Dorin Nistor.

Amândoi fac parte din PNL, ceea ce face ca lupta să se dea în interiorul consiliului local, dar și în interiorul organizației locale a partidului.

Mai vechi în partid, Adrian Bogdan a construit în bună parte organizația politică din Sebeș, însă în ultimii ani, Dorin Nistor a reușit să echilibreze forțele și chiar să își impună oamenii de încredere, inclusiv în consiliul local.

L-a ajutat și funcția de primar, poziție din care a putut să supravegheze cu atenție interesele locale ale celor din PNL Sebeș, inclusiv pe cele ale lui Bogdan.

Decizia va fi luată în CL Sebeș, controlat de PNL. Liberalii au 14 consilieri, iar PSD deține 5 mandate.

Practic, PNL nu are nevoie de social-democrați pentru a schimba viceprimarul și pentru a instala altul. În această situație, contează mai mult cine controlează organizația locală: Nistor sau Bogdan.

Ce ar putea pierde Bogdan

Pe scurt, Adrian Bogdan a avut până acum, pe lângă un salariu consistent, o felie importantă de gestionat din administrația locală.

În 2020, Adrian Bogdan a încasat de la primărie 100.380 de lei, iar soția sa, consilier juridic la Ocolul Silvic Sebeș RA, 59.248 de lei.

O sumă importantă, pe care Bogdan o va pierde în situația în care proiectul de hotărâre va trece de consiliul local.

De asemenea, ar putea pierde și influența locală asigurată de postul de viceprimar. În aceste condiții, Dorin Nistor nu ar mai fi nevoit să își împartă influența cu Bogdan.

De cealaltă parte, este puțin probabil ca Adrian Bogdan să își încheie cariera politică, dacă pierde funcția de primar. Având în vedere experiența sa în domeniu, acesta ar putea opta pentru o altă formațiune politică.

De altfel, sursele noastre spun că acesta ar fi curtat deja de mai multe partide, inclusiv de AUR.

Războiul din administrația Sebeș, faza pe documente

Scandalul dintre cei doi mocnește de o bună bucată de timp. Din câte se pare, problemele au pornit din încercarea viceprimarului Bogdan de a influența luarea unor decizii la Ocolul Silvic Sebeș, unde soția acestuia este angajată pe funcția de jurist.

Motivele pentru care primarul Nistor cere schimbarea viceprimarului sunt cuprinse în expunerea de motive a hotărârii privind schimbarea din funcție a acestuia.

Practic, lui Bogdan i se reproșează ”îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor” care i-au fost delegate pentru realizarea documentației pentru procedura de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

”Ținând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeș se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanța serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetățeni ai Sebeșului care folosesc transportul în comun și pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuțiilor delegate pune în pericol desfășurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeș” – se arată în document.

De asemenea, i se mai reproșează modul în care a condus Direcția de Asistență Socială dar și că ”nu și-a îndeplinit obligația legală de a anunța la începutul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sebeș interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcții, retribuirea salariaților Ocolului Silvic Sebeș R.A., instituție în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soția domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana”.

Documentul AICI: pr.180 eliberarea din funcție a viceprimarului

Ce spune viceprimarul

Viceprimarul municipiului Sebeș, Adrian Bogdan, a răspuns acestor acuzații, într-o postare pe Facebook.

Titlul din mesajul acestuia sugerează o amenințare voalată: ”Adevărul ne va face liberi! E drept, poate nu pe toți”.

”Cred că am tăcut destul și am înghițit prea multe. Totul ține de un bun simț, pe care eu încă nu l-am pierdut, dar și de dorința de a construi împreună ce am promis locuitorilor din Sebeș.

Înțeleg că, acest lucru nu mai este dorit de domnul primar Dorin Nistor și vom vedea dacă visul lui va fi și voința PNL Sebeș!

Fără a mă disculpa în vreun fel în fața glumelor folosite pe post de acuzații, pe care posibil viitorul meu fost coleg mi le aduce, țin doar să punctez mici detalii.

Pentru unii vor conta, pentru cei mai mulți vor ridica un semn de întrebare, iar pe dl Nistor Dorin îl va umple de ridicol, de la un capăt la altul al expunerii motivelor sale pentru care mă vrea plecat din Primăria Municipiului Sebeș.

Și poate chiar și din localitatea în care eu chiar trăiesc, spre deosebire de domnia sa” a scris Bogdan.

Ședința pentru demiterea viceprimarului va fi transmisă live pe paginile de Facebook și Youtube ale Primăriei Sebeș.