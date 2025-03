Doru Ecseu, un tânăr profesor de matematică din Alba Iulia, a deschis un centru de meditații în Sibiu. De unde a pornit inițiativa

Doru Ecseu, un tânăr din Alba Iulia, dar care locuiește în Sibiu, unde predă matematică, dar este și student la master, a deschis un centru de meditații. Este vorba despre House of Knowledge, un centru de meditații dedicat pregătirii elevilor pentru Evaluarea Națională, Bacalaureat și admiterea la facultate.

Inițiativa lui Doru a fost detaliată de jurnalista Raluca Budușan de la Turnul Sfatului. Ideea de a deschide un centru de meditații la Sibiu a venit după ce a observat că majoritatea elevilor au probleme cu sintetizarea materiei.

Mai exact a observat că elevii se confruntă cu lipsa unei strategii eficiente de învățare, nu înțeleg logica materiei, au tendința de a învăța mecanic, nu au încredere în ei și nu știu să-și gestioneze eficient timpul.

Tânărul din Alba Iulia a absolvit Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, profilul matematică-informatică, intensiv informatică. A ajuns în Sibiu ca student și a absolvit anul trecut Facultatea de Științe din cadrul Universității „Lucian Blaga”, specializarea matematică-informatică.

De unde a pornit inițiativa de a deschide un centru de meditații

În prezent, este profesor de matematică și masterand la specializarea Matematică-Informatică Aplicată. Deocamdată, predă matematică la clasele V-VIII în Dumbrăveni.

„Am avut un elev la meditații care a ajuns la olimpiadă până la etapa județeană, iar părerile părinților sunt pozitive. Asta mă încurajează și îmi arată că sunt pe drumul cel bun. Am plecat de la ideea că am nevoie de o tablă. Consider că elevul este mult mai atent în fața unei table. Decât să stau la o masă și să fiu perceput ca un coleg de-al lui, m-am gândit să le ofer o tablă și un spațiu în care să pot medita mai mulți elevi. Acest centru are ca scop pregătirea lor. Eu chiar cred că educația de calitate este esențială, iar acesta este un alt motiv pentru care am înființat acest centru”, a spus Doru.

