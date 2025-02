FOTO: Cum a arătat „boicotul supermarketurilor”, luni, la Alba Iulia. Ce spun comercianții și clienții magazinelor

„Boicotul supermarketurilor”, îndemnat de naționalistul Călin Georgescu, nu a avut un impact real luni, la Alba Iulia. În jurul orei 12.00, supermarketurile Lidl, Kaufland și Carrefour au înregistrat un număr de cumpărători similar cu cel dintr-o zi obișnuită.

Situația a fost asemănătoare și după-amiaza, când locuitorii au mers, ca de obicei, la supermarketuri, să-și facă cumpărăturile.

Mai puțină lume a fost în cele două piețe, cea din centru și cea din cetate, luni dimineața, însă vânzătorii au spus că situația a fost generată de faptul că a fost frig, iar oamenii ies la cumpărături mai târziu.

Reporterii Alba24 au observat situația din teren la Alba Iulia, iar detalii despre situația din județe au fost aduse în atenția redacției de cititori.

Cetățenii care au mers luni dimineața la supermarketurile din Alba Iulia au transmis că au ales să facă ce cumpărături doresc cu banii lor și că nu trebuie să le spună nimeni ce să consume, când și cum. Cei mai vârstnici și-au amintit cum era în comunism, când se „delectau” cu gheare de pui și stăteau la cozi nesfârșite pentru o sticlă de lapte.

La supermarketurile Lidl din Alba Iulia, dar și la Aiud și Sebeș, oamenii au mers la cumpărături ca într-o zi obișnuită. Și vânzătorii au relatat reporterilor că nu au observat vreo schimbare.

La magazinele Kaufland din Alba Iulia, parcările erau relative pline și de dimineață și după-amiaza.

Situația era similară și la supermarketul Carrefour, unde părea o zi obișnuită de luni.

Boicotul supermarketurilor

Reamintim faptul că naționalistul pro-rus Călin Georgescu a lansat un îndemn pentru boicotarea supermarketurilor pe data de 10 februarie. Acesta a invocat, printre altele, faptul că marile lanțuri de magazine deținute de firme străine au declarat profit zero și că nu ar avea pe rafturi produse românești.

Datele oficiale îl contrazic însă cu totul. Marile lanțuri de supermaketuri și hipermarketuri au raportat, în 2023, venituri de aproximativ 3,5 miliarde de lei. Rețelele de hipermarketuri sunt printre cei mai mari angajatori din România, își declară profitul și plătesc taxe la stat, scrie digi24.ro.

Ministrul Agriculturii: Jos labele de pe fermierii și procesatorii români

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit luni despre boicotul supermarketurilor. El a spus că în lanțurile de magazine de retail 70% dintre produsele procesate, la raft, sunt românești.

„Încă o dată rog pe toată lumea – și pe cei care fac politică în momentul față – să lase fermierii, să lase procesatorii în pace, să nu creeze dificultăți financiare producătorilor români și, în continuare, dacă au anumite discuții privind practicile comerciale neloiale privind partea de comerț – unde partea de comerț este integrată la Ministerul Economiei, dar asta este întotdeauna, chiar dacă n-am atribuții în comerț am intervenit prompt pentru fermierii și procesatorii români – să vină să stea la masa discuției cu noi, la Comitetul de monitorizare pe care îl avem constituit la nivelul Ministerului Agriculturii.

Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toți să dea jos labele de pe fermierii și procesatorii români”, a declarat ministrul Agriculturii, luni, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Pe cine ar putea afecta un astfel de boicot

În opinia acestuia, boicotul magazinelor de retail poate afecta foarte mult fermierii, producătorii și procesatorii români, iar acest lucru poate degenera.

„Sunt împotriva acestui boicot, pentru că poate afecta foarte grav producătorii, fermierii și procesatorii români. Noi, ca și Guvern, am intervenit pe plafonarea adaosului comercial. Este valabil până pe 31 iulie. În plus, avem o discuție în Comitetul de monitorizare asupra modificării Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale. Nu vă ascund faptul că am avut o întâlnire în ultimul Consiliu Agrifish cu comisarul european pentru a încerca modificarea Directivei 633, astfel încât, pe tot lanțul – de la fermier, producător, distribuitor, procesator – să nu mai existe practici comerciale neloiale.

Eu mi-am dorit întotdeauna – și am spus-o public – ca adaosul comercial să fie practicat în mod egal pe aceleași categorii de produse, dar acest lucru, de a boicota retailul din România, unde peste 70% din produse sunt procesate și realizate de fermierii români, nu este un lucru bun, pentru că acest lucru poate degenera și foarte multe produse, dacă vorbim în sectorul de lactate din România, laptele este un produs perisabil, dacă acest boicot durează mai mult de o zi, până la o săptămână, foarte multe societăți vor intra în incidență financiară bancară. De aceea, eu întotdeauna am promovat românii, am promovat produsele românești în curtea Ministerului Agriculturii.

În fiecare lună am organizat târg de produse realizate de producătorii locali. I-am rugat să meargă în magazinele de retail, să aleagă produsele cu etichetă românească, produse procesate în România și în continuare pledez pentru acest aspect și eu vă spun că acest lucru de a boicota retailul din România pentru o zi, pentru o săptămână, pentru două săptămâni sau o lună înseamnă falimentul foarte multor procesatori și fermieri din România”, a mai susținut șeful de la Agricultură.

70% dintre produsele de la raft sunt românești

În conferința de presă organizată de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, Barbu a spus că 70% dintre produsele de la raft sunt românești.

„Există studiu și la Consiliul Concurenței, dar dacă vrei și mergeți cu mine într-un magazin de retail și luăm un produs, aliment de bază, făina, nu există decât un singur produs care vine din import, celelalte 12 sunt realizate de procesatorii români. Dacă mergem pe gama de ulei, același lucru se întâmplă”, a mai precizat Florin Barbu.

Florin Barbu a subliniat că el va merge în continuare în supermarketuri, dar și în piață, pentru a-și face cumpărăturile.

„Sigur că voi merge, și întotdeauna am mers atât în piețe și cumpărăturile sunt din județul Olt, merg în piața din Slatina, îmi fac cumpărăturile din piață, dar și în magazinele de retail, pentru că, dacă vrei să cumperi din produsele lactate – și vorbim de chefir, sana sau toate lucrurile acestea – nu le găsim în piețe, le găsim în magazine”, a adăugat ministrul.

