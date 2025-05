FOTO: Sens giratoriu la intersecția a două străzi intens circulate din Sebeș. Cum va arăta și cât va costa. Licitație, în SEAP

Sens giratoriu la intersecția a două străzi intens circulate din Sebeș. Primăria Sebeș investește peste 2,6 milioane de lei pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția dintre străzile Augustin Bena și Mihail Kogălniceanu.

Mai exact, noul sens giratoriu va fi amenajat la intersectia drumurilor naționale DN 1 și DN 7, drumuri care se află în administrarea Primăriei Sebeș fiind situate în intravilan.

Primăria Sebeș a lansat pe 5 mai, în platforma SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Înființare sens giratoriu strada Augustin Bena intersecție cu strada Mihail Kogălniceanu”.

Valoarea totală estimată a investiției este de 2.613.042,37 de lei, fără TVA.

Sens giratoriu la intersecția a două străzi intens circulate din Sebeș

Potrivit documentației, amenajarea intersecției din municipiul Sebes se axează în principal pe sporirea accesibilității, a confortului și a siguranței cetățeniilor localității. Accesibilitatea acesteia se va face prin racordul cu străziile principale și prin stabilirea fluxurilor de circulație.

În prezent, circulația se desfășoară printr-o intersecție simplă în T sub un unghi de aproximativ de 90 grade între cele două drumuri naționale, DN 1 și DN 7. Fluxul cu prioritate este cel amplasat pe drumul național DN 1 care face un unghi de 90 grade în zona intersecției. În zona intersecției drumul national DN 1 are benzi dedicate pentru virajul la dreapta. Drumul național DN 7 are bandă dedicată pentru virajul la stânga.

Circulatia pietonală este asigurată cu trotuare adiacente celor două drumuri naționale.

Cum va arăta noul sens giratoriu

Intersecția cu sens giratoriu proiectată va avea raza cercului interior de 6 m și raza cercului exterior de 15 m. Lățimea părții carosabile pe calea inelară de 7 m, cu supralărgirea la exterior de 1,50 m și la interior de 2 m.

Lățimea părții carosabile la intrare în girație este de 4 m, iar la ieșire de 4 m cu zonă de siguranță de 0,5 m realizată cu marcaaj rutier adiacent insulei de separare.

La baza insulei centrale se va amenja un inel de piatră cubică cu lățimea de 2 m și o înclinație de 4% pe care nu se circulă, dar are rol de a permite vehiculelor lungi să se încrie pe banda de circulație, iar în spatele bordurii vor fi prevăzute 2 randuri de tablă decorativă (prima perforată va fi dublată de tablă plină, cu înălțimea de 50 cm) cu sistem de iluminare între ele.

Insulele de separare a sensurilor de circulaţie se vor executa denivelat, cu borduri teşite şi cu piatră cubică, vor avea o lăţime minimă de 2 m, axate pe calea de acces în sensul giratoriu. Insulele denivelate vor fi delimitate de jur-împrejur, la o distanţă de minimum 0,50 m, cu marcaj rutier.

Exproprieri pentru realizarea sensului giratoriu

Pentru amenajarea noului sens giratoriu se vor realiza exproprieri în baza limitei afectate stabilite în proiect.

Astfel, potrivit documentației, se vor expropria:

două parcele de pe latura sudică;

o parcelă necadastrată de pe latura de nord-vest.

