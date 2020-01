FOTO ȘTIREA TA: Pârtiile de la Arieșeni funcționează fără punct de prim ajutor. Salvamontiștii, nevoiți să trateze răniții afară

Persoanele accidentate pe pârtiile de schi de la Arieșeni primesc primul ajutor afară, pe zăpadă, în frig, din cauză că administratorii nu pun la dispoziția Salvamont Alba un punct de prim ajutor. Un cititor Alba24 a semnalat această situație pe adresa ziarului.

”Nu este normal, nu am văzut așa ceva nicăieri, dar pretindem că facem turism. Cei de la Salvamont Alba ne-au ajutat, ne-au scos imediat de pe pârtie, dar nu au avut unde să ne ducă cu copilul înăuntru. Există acolo un container în care locuiesc ei. Acolo dorm, acolo mănâncă acești oameni… nu este normal. Am înțeles că nu e ok nici pentru noi, nici pentru ei, să ne acorde primul ajutor în cei doi metri pătrați. Cum să nu existe un asemenea punct de prim-ajutor? Cum funcționează pârtiile astea? Nu verifică nimeni? Autoritățile locale și naționale unde sunt?” a transmis cititorul.

Pârtiile de schi nu pot funcționa fără posturi de prim ajutor. Cel puțin teoretic, pentru că practic, se poate.

”Potrivit articolului 7 din HG nr. 263 din 22.02.2001, republicată, privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement – constituie contravenţie neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate.

Nerespectarea măsurii se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea și aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al ministerului şi al autorităţii administraţiei publice locale, precum şi de lucrătorii unităţilor de poliţie şi jandarmerie pe a căror rază teritorială de competenţă sunt amenajate pârtiile de schi pentru agrement”.

