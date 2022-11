LIVE VIDEO: Balul Bobocilor la Colegiul Militar din Alba Iulia. Zeii Olimpului se luptă pentru titlul de Miss și Mister Boboc

Zeii Olimpului coboară pentru câteva ore în sala de festivități a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, vineri seara. În aceste momente în sala de festivități a unității de învățământ are loc Balul Bobocilor 2022.

6 perechi de boboci vor lupta pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2022.

Perechea nr. 1: Lorena Dincă şi Bogdan Stanciu

„Eu Lorena mă numesc

Iar pe toți îi înveselesc

La instrucție nu sunt prima

Și nu mă descurc cu rima

Dar încerc pe cât se poate

Să le îndeplinesc pe toate”. – Lorena Dincă

„În Târgu Mureș m-am născut

Și de mic eu m-am văzut

Uniforma s-o cinstesc

Și cu ea să mă mândresc.

Nici la carte nu mă joc

Eu învăț, nu stau pe loc

Nici la glume nu stau rău

N-oi fi eu vreun nătărău

Iar la mate eu sunt brici

N-oi fi eu vreun măscărici”. – Bogdan Stanciu

Perechea nr. 2: Daria Drăghia şi Ilie Petrușel

„Daria Drăghia eu mă numesc

Și vreau să vă povestesc:

Din Banatul de la munte

Am venit cu planuri multe

Sunt isteață și ambițioasă,

Cu multe visuri în față,

Vreau să ajung ofițer, după multă muncă, sper.

Cu talent voi reuși,

Miss Boboc voi deveni”. – Daria Drăghia

„Din Albac eu am venit

Militar am devenit

Concurez pe locul unu

Nu mă întrece niciunu

Lupt să fiu Mister Boboc

Face-ți-mi un pic de loc

Să mă votați vă provoc”. – Ilie Petrușel

Perechea nr. 3: Oana Furdui şi David Mureșan

„Eu Oana mă numesc,

Și mult îmi place să dansez!

În timp ce privesc la lună,

Cu o carte în mână,

Stelele se-nghesuiesc

Să vadă cât strălucesc!

Îmbrăcată la veston,

Bocanci negri, uniform

Tricolorul îmi veghează,

Drumul lung, cu a sa rază”. – Oana Furdui

„Mă numesc David Mureșan, am 15 ani și vin din Satu Mare. Mi-am dorit foarte mult să intru la acest colegiu deoarece îmi place ordinea și disciplina. Mă consider o persoană puternică, pregătită pentru noul drum pe care l-am ales. Îmi place să cânt și în timpul liber îmi mai place să dansez. Am reușit să trec de preselecții și sper că voi reuși să câștig titlul de Mister Boboc”. – David Mureșan

Perechea nr. 4: Maria Dulea şi Dario Cristea

„Numele meu este Maria Alexandra Dulea, am 15 ani și sunt o persoană veselă, sociabilă, creativă și ambițioasă, astfel că orice competiție reprezintă pentru mine o provocare de a-mi testa și a-mi depăși limitele. Prietenii cred despre mine că sunt imprevizibilă, iar eu îmi asum aceasta caracterizare în sensul pozitiv, prin faptul că îmi place să creez surprize plăcute celor dragi”. –Maria Dulea.

„Cristea Dario mă numesc

Sunt boboc și mă mândresc

Am venit cu bucurie

Să-mi fac prieteni pe vecie

Militar am vrut să fiu

Altceva n-am vrut să știu”. – Dario Cristea.

Perechea nr. 5: Ionela Gălușcă și Fineas Lascu

„Mă numesc Ionela Andreea Gălușcă, sunt elevă în clasa a IX-a, iar curajul și perseverența m-au ajutat să-mi îndeplinesc visul de a purta cu mândrie uniforma militară. Hotărâtă, mi-am dorit să țintesc cât mai sus și să urmez un colegiu militar unde respectul și disciplina sunt prioritare”. – Ionela Gălușcă

„Lascu mă numesc

Patria o servesc

Viitor aviator

Să flutur un tricolor

La pian eu știu să cânt

Să compun ce am în gând

Clapele le potrivesc

Cu ele să vă-nveselesc”. – Fineas Lascu

Perechea nr. 6: Tania Damian şi Zsolt Istvan

„Tania Damian mă numesc, sunt elevă în clasa a IX-a E, sunt un Scorpion ambițios, luptător și hotărât, iubesc sportul și totodată competițiile la care am participat de când eram mică. Colegiul militar pentru mine este un vis devenit realitate, iar acest bal reprezintă o oportunitate de a-mi arăta calitățile”. – Tania Damian.

„Varga István – Zsolt mă numesc și din județul Mureș eu sosesc.

La multe competiții naționale sportive am participat,

Titlul de dublu vicecampion național l-am luat.

Uneori pe ringurile de dans ale țării și împotriva partenerei mele am concurat.

Astăzi însă, forțele ni le unim,

Titlul de Miss și Mister ca să-l cucerim”.

