LIVE VIDEO: Protest al polițiștilor, grefierilor și al polițiștilor de penitenciar, în fața Prefecturii Alba. Ce revendicări au

În jur de 100 de polițiști, grefieri și polițiști de penitenciar protestează miercuri, 24 februarie, în fața Prefecturii Alba.

Polițiștii sunt nemulțumiți că nu au beneficiat de nicio compensație în bani pentru expunerea la riscul de infectare cu COVID-19, asemenea altor categorii de bugetari cum sunt cadrele medicale, asistenții sociali.

Polițiștii, alături de jandarmi, sunt în linia întâi în lupta cu pandemia, fiind printre cei mai expuși riscului de îmbolnăvire, potrivit sindicaliștilor acest lucru a generat îmbolnăviri și decese peste media angajaților din alte familii ocupaționale, având peste 12.000 de colegi infectați și 30 de decese.

Ce revendicări au aceștia

• eliminarea inechitatilor salariale din sistemul public

• aplicarea legii-cadru privind salarizarea bugetarilor

• un salariu minim corelat cu cresterea preturilor de consum

Federatia PUBLISIND afiliata la Blocul National Sindical, totalizand 35.000 de membri din domeniile politie si politie de frontiera, politie penitenciara si probatiune, administratie publica centrala si locala, asistenta sociala, grefa judiciara, sport si tineret, finante si control financiar, mediu si RA-APPS, a declansat proteste incepand cu data de 31 decembrie 2020 (data la care sindicatele afiliate PUBLISIND au organizat mitinguri la prefecturi si la sediul MAI) in reactie la adoptarea OUG nr. 226/2020 prin care este suspendata aplicarea Legii 153/2017.

Protestele PUBLISIND se afla in derulare si vor continua pe termen nedeterminat. Conform Calendarului aprobat in cadrul Biroului executiv al PUBLISIND, al șaptelea set de actiuni care se organizeaza in anul 2021 este planificat pe data de 24 februarie 2021, incepand cu ora 10,00 la sediul Administrației Prezidențiale dar si in fata Prefecturilor din judetele Alba, Argeș. PUBLISIND protesteaza contra inghetarii salariilor si sporurilor, impotriva neindexarii pensiilor cu valoarea inflatiei, precum si pentru o crestere a salariului minim corelata cu cresterea preturilor. Nu cerem majorari salariale! Guvernul Romaniei trebuie sa respecte propriile acte normative asumate la nivel de executiv si aprobate in Parlamentul Romaniei.

Suntem bugetari iar acesta nu trebuie sa fie un stigmat! Noi nu ne putem negocia salariile asa cum nu putem refuza restrictiile, interdictiile si incompatibilitatile impuse de lege. Pentru o salarizare decenta si echitabila ne asteptam randul inca din anul 2010, an in care o mare parte dintre drepturile noastre au fost eradicate, inclusiv plata muncii suplimentare. Avem o noua lege-cadru din anul 2017 care nu a fost aplicata decat pentru anumite familii ocupationale.

Insa sectorul public nu este impartit in smecheri si fraieri. Nu putem inghiti la nesfarsit tergiversarile. Sporurile sunt inghetate din anul 2010. Din anul 2021 ingheata din nou si salariile dupa doar doi ani de aplicare a legii-cadru, insa ingheata exact acele salarii aflate mult sub nivelul prevazut de lege si care ar fi trebuit aduse la un nivel corespunzator pana in anul 2022.

Apreciem că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Câțu reprezintă ultima soluție la problemele economice pe care le traverseaza tara noastra. Cresterea deficitului bugetar este un pretext la indemana pentru toate guvernele dispuse in primul rand sa taie.

Toate sindicatele afiliate PUBLISIND resimt presiunea acestor masuri care vor adanci in loc sa rezolve inechitatile salariale din sistemul public, motiv pentru care se angajeaza cu toate fortele in protestele planificate. Suspendarea aplicarii legii-cadru privind salarizarea bugetarilor echivaleaza cu taierile salariale aplicate brutal in anii crizei economice, reprezentand masuri de austeritate care nu s-au dovedit eficiente si care au facut foarte dificila revenirea la normalitate. S-a demonstrat ca diminuarea puterii de cumparare a lucratorilor inclusiv prin cresterea insuficienta a salariului minim, afecteaza productivitatea. Cerem Guvernului sa renunte la aceste masuri si sa aplice legea, asa cum a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.