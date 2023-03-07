EVENIMENT
LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 532 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 7 martie. Sunt vacante 532 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:
Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0760265477
- S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0723658292
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0748560719
- S.C. ELYSIAN FOOD BAR S.R.L. – AJUTOR BUCATAR – 7 – 0770788777
- IPEC SA – AMBALATOR MANUAL – 15 – 0758800134
- FILIALA DE CRUCE ROSIE A JUD. ALBA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 – 0258812257
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR – 1 – 0788364937
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – BARMAN – 1 – 0748560719
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – BUCATAR – 1 – 0748560719
- S.C. PATIPAN GRUP SRL – COFETAR – 1 – 0740171899
- YASIN SIMSEK TRANS SRL – Conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – yasintrans@gmail.com
- AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 10 – 0369454980
- MAGIC NORD STAR SRL – CONTABIL – 1 – 0744604900
- SC SATURN SA – CURATITOR-SABLATOR – 4 – 0258812764
- VERDANT PRO – DISPECER – 5 – 0786222055
- SC DEKA STRUCTURI SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0722685526
- SC SATURN SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 6 – 0258812764
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- IPEC SA – FASONATOR PRODUSE CERAMICE – 10 – 0758800134
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – FIERAR BETONIST – 3 – 0745645001
- ALBALACT SA – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – 0372609132
- SC SATURN SA – FREZOR UNIVERSAL – 3 – 0258812764
- AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 5 – 0369454980
- FERO METAL SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 1 – 0740424767
- IPEC SA – GLAZURATOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA – 10 – 0758800134
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – INFIRMIER/INFIRMIERA – 2 – 0788364937
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER AUTOMATIST – 1 – 0735545122
- IPEC SA – INGINER CHIMIST – 1 – 0758800134
- SC DEKA STRUCTURI SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 2 – 0722685526
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER ELECTRICIAN – 1 – 0735545122
- SC SATURN SA – INGINER MECANIC – 1 – 0258812764
- ALBALACT SA – INGINER MECANIC – 2 – 0372609132
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – INSTALATOR APA, CANAL – 2 – 0745645001
- ALBALACT SA – INSTALATOR FRIGOTEHNIST – 1 – 0372609132
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0788364937
- GARDEN CENTRUM SRL – ÎNGRIJITOR SPATII VERZI – 1 – 0758956653
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – KINETOTERAPEUT – 2 – 0747054712
- ALBALACT SA – LACATUS MECANIC – 1 – 0372609132
- SC SATURN SA – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 2 – 0258812764
- CETATEA APUSENI SA – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – 0744605753
- TRUCKISTA S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0732058295
- ZEN HOME CONCEPT S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0745383349
- SC DEKA STRUCTURI SRL – MACARAGIU – 1 – 0722685526
- ALBANIC SERVICE – MAGAZINER – 1 – anca.popa@simodorgrup.ro
- RER VEST S.A. – MANAGER ÎMBUNATATIRE PROCESE – 1 – leontina.puscas@rervest.ro
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – MEDIC SPECIALIST – 1 – 0747054712
- ALBALACT SA – MERCANTIZOR – 1 – 0372609132
- SC SATURN SA – MODELIER LEMN – 3 – 0258812764
- SC DEKA STRUCTURI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – 0722685526
- CARESTA BAGS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – 0773752325
- SC SATURN SA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE – 2 – 0258812764
- SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0745580122
- YUKAMOB STYLE – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0742131242
- NOVOCASA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- AREAL FLORA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- FLOREA GRUP SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 12 – 0730230700
- FLOREA GRUP SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 8 – 0730230700
- ALBALACT SA – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 5 – 0372609132
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0748560719
- S.C. PATIPAN GRUP SRL – PATISER – 1 – 0740171899
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – PAVATOR – 3 – office@ursconstruct.ro
- DENY LOOK – PIZZAR – 1 – 0742046001
- IPEC SA – SECRETARA – 1 – 0758800134
- BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0258811443
- LIVIO-DARIO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – contabilitate@liviodario.ro
- ALBALACT SA – SPECIALIST MARKETING – 1 – 0372609132
- ALBALACT SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – 0372609132
- SC SATURN SA – TURNATOR FORMATOR – 2 – 0258812764
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 9 – irina.voicu@lidl.ro
- TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL – ZIDAR PIETRAR – 2 – 0746683225
Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- MC PROTECT SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – 0746074524
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – DIRECTOR MAGAZIN – 2 – 0742212343
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – DIRECTOR VÂNZARI – 1 – 0742212343
- PREBET AIUD SA – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – FIERAR BETONIST – 50 – 0258861661
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 5 – 0742212343
- CONF RICAMI NADA SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 5 – 0258863552
- HORVATH EXTREM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 – 0745858560
- PREBET AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 10 – 0258861661
- FLOREA GRUP SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 7 – 0730230700
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – SEF DEPOZIT – 1 – 0742212343
- ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – info@aslogcare.de
- PREBET AIUD SA – SUDOR – 5 – 0258861661
- CONF RICAMI NADA SRL – TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI – 1 – 0258863552
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 1 – irina.voicu@lidl.ro
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- TRX IT SOLUTION S.R.L. – DIRECTOR VÂNZARI – 1 – 0745355069
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0734567031
- I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 2 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – FIERAR BETONIST – 1 – 0734567031
- LEE & JIANGNAN 88 S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – easygoromania@gmail.com
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0734567031
- PRODLACTA SA – OPERATOR CENTRU DE RACIRE LAPTE – 1 – 0799890297
- I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – STIVUITORIST – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 1 – 0734567031
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- VMV SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 10 – 0744599912
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 3 – 0358102915
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0358102915
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – LACATUS MECANIC – 1 – 0358102915
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 3 – 0358102915
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 5 – 0358102915
- SFERA BAGS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 10 – viorel.feraru@sferabags.ro
- OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – prohr2008@yahoo.com
- TONY STEEL SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 30 – 0757823080
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 5 – irina.voicu@lidl.ro
- TRIMODA SRL – VÂNZATOR – 1 – 0755461400
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – VOPSITOR – 2 – 0358102915
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – DULGHER RESTAURATOR – 1 – 0757690309
- ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – info@aslogcare.de
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 1 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – INSTALATOR APA, CANAL – 1 – 0757690309
- BRUDAR MARCEL VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0728943099
- SOFPROD EXTERNAL QUALITY SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 1 – 0784412151
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – TÂMPLAR UNIVERSAL – 1 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 2 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – ZUGRAV – 2 – 0757690309
Locuri de muncă / angajări Baia de Arieș
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARIESUL PRODIMEX SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 8 – 0748115732
- PREFABRICATE BAIA S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0749938118
- ARIESUL CONF SA – VÂNZATOR – 1 – 0748115730
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – ADMINISTRATOR – 2 – 0735417292
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – BARMAN – 1 – 0744259795
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0744259795
- APUSENI SKI BOOTS SRL – INGINER MECANIC – 1 – 0749223226
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744259795
- RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 6 – rivalych@yahoo.ro
- SC MULTICOM SRL – LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE – 2 – 0744613110
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0744259795
- SC UNICARM SRL – SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE – 1 – 0758882404
- RIVALY C.H. SRL – VÂNZATOR – 3 – rivalych@yahoo.ro
- S.C. ALIMVET SRL – VÂNZATOR – 1 – mircea.v.avram@gmail.com
Locuri de muncă / angajări Cugir
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mai
- FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – ASISTENT COMERCIAL – 1 – 0258751991
- FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – 0258751991
- FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – CONTROLOR DE CONFORMITATE ÎN INDUSTRIA DE MASINI – 7 – 0258751991
- CINPROD SRL – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0740562994
Locuri de muncă / angajări Ocna Mureș
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MC PROTECT SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – 0746074524
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 5 – 0742212343
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SOCAR PETROLEUM S.A. – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – madalina.necea@socarpetroleum.ro
Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- BOZ – POMICOLA BOZ SRL – TRACTORIST – 5 – 0740218345
- CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – IMPIEGAT AUTO – 1 – 0745605649
- CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 2 – 0767677599
- CRICĂU – DOMICA BRICONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 6 – domicaconstructii@yahoo.com
- CUT – VALAHIA ECO SUD SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – 771228833
- DEALU BAJULUI – CÎRA VIRGIL „FERMA PĂTRĂHĂITEŞTI” PFA – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 1 – 741702615
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – AMBALATOR MANUAL – 4 – 0790229959
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA – 1 – 0790229959
- GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE – 2 – popamariateodora7@gmail.com
- HOREA – IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. – PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE – 4 – 0766639631
- LUPŞA – S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 – INSTALATOR APA, CANAL – 2 – duraprest@yahoo.com
- LUPŞA – ARIESUL PRODIMEX SRL – LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA – 2 – 0748115732
- LUPŞA – COMPOSESORATUL SILVIC LUPSA -V – OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI – 1 – 0745307724
- MĂNĂSTIRE – BUILDRHAUS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – buildrhaus.gv@gmail.com
- PETREŞTI – GOLD UNLIMITED S.R.L. – MECANIC AUTO – 5 – 0747332279
- PETREŞTI – BELLA ARTE ADDA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – 0745580122
- RĂCHITA – EUROMINO CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0258730349
- RĂHĂU – CASA M SRL – INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME – 1 – 0744783150
- RĂHĂU – RAPEL SRL – MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE – 1 – 0744393975
- RĂHĂU – RAPEL SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 7 – 0744393975
- RĂHĂU – RAPEL SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 2 – 0258732788
- SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – ASISTENT VETERINAR – 1 – 0743173073
- SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0743173073
- SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0743173073
- SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – MEDIC VETERINAR – 1 – 0743173073
- VINŢU DE JOS – SC ELIO TEAMTOUR SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – itm@asistentacont.ro
- VINŢU DE JOS – SC ELIO TEAMTOUR SRL – CAMERISTA HOTEL – 2 – itm@asistentacont.ro
- VINŢU DE JOS – FLO & FLO SPEDITION S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0742450324
- VINŢU DE JOS – SC ELIO TEAMTOUR SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – itm@asistentacont.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
Dacă ți-a plăcut articolul:
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.