Vrei un job stabil? Compania PEMA își mărește echipa (P)

Compania PEMA, cu sediul în Drâmbar, Calea Alba Iulia nr. 18, își mărește echipa. Firma caută operatori cablaje și muncitori necalificați, oferind instruire la locul de muncă pentru persoanele fără experiență. Compania PEMA se adresează persoanelor harnice și dornice să învețe, fără a pune accent exclusiv pe un CV impresionant.

Vrei un job stabil? Pema își mărește echipa. NU PROMITEM JOBUL PERFECT, DAR PROMITEM CĂ NU O SĂ TE PLICTISEȘTI.

Dacă ai îndemânare și vrei să vezi cum, din munca ta, ia naștere un produs complex, vino alături de noi!

Nu căutăm CV-uri perfecte, căutăm oameni adevărați, harnici și dornici să învețe lucruri noi. Fie că ai experiență sau nu, te învățăm noi!

Suntem una dintre puținele firme din România care produc cablaje pentru mașini industriale, automatizări, tehnică medicală și sisteme solare.

POSTURI DISPONIBILE:

– operatori cablaje

– muncitori necalificați (te instruim noi)

Ce oferim:

– salariu corect + bonuri de masa

– transport asigurat

– mediu de lucru stabil, în condiții la standarde europene

– echipă bazată pe respect reciproc

La noi cablurile conectează SISTEME, iar oamenii conectează ECHIPA.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0258 806 924 sau la adresa de e-mail office@pema.ro.

