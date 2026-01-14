Connect with us

Eveniment

Vrei un job stabil? Compania PEMA își mărește echipa (P)

anunt angajare alba iulia pema angajeaza

Publicat

acum O oră

Compania PEMA, cu sediul în Drâmbar, Calea Alba Iulia nr. 18, își mărește echipa. Firma caută operatori cablaje și muncitori necalificați, oferind instruire la locul de muncă pentru persoanele fără experiență. Compania PEMA se adresează persoanelor harnice și dornice să învețe, fără a pune accent exclusiv pe un CV impresionant.

Vrei un job stabil? Pema își mărește echipa. NU PROMITEM JOBUL PERFECT, DAR PROMITEM CĂ NU O SĂ TE PLICTISEȘTI.

Dacă ai îndemânare și vrei să vezi cum, din munca ta, ia naștere un produs complex, vino alături de noi!

Nu căutăm CV-uri perfecte, căutăm oameni adevărați, harnici și dornici să învețe lucruri noi. Fie că ai experiență sau nu, te învățăm noi!

Suntem una dintre puținele firme din România care produc cablaje pentru mașini industriale, automatizări, tehnică medicală și sisteme solare.

POSTURI DISPONIBILE:

– operatori cablaje

– muncitori necalificați (te instruim noi)

Ce oferim:

– salariu corect + bonuri de masa

– transport asigurat

– mediu de lucru stabil, în condiții la standarde europene

– echipă bazată pe respect reciproc

La noi cablurile conectează SISTEME, iar oamenii conectează ECHIPA.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0258 806 924 sau la adresa de e-mail office@pema.ro.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Cod galben de polei emis pentru zona joasă a județului Alba. Localitățile vizate
Aiudacum 54 de minute

Primăria Aiud închiriază locuri de vânzare în piața agroalimentară din municipiu. Licitație, organizată în luna februarie
anunt angajare alba iulia pema angajeaza
Evenimentacum O oră

Vrei un job stabil? Compania PEMA își mărește echipa (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

bani pensii
Administrațieacum 6 ore

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile
Administrațieacum 7 ore

Tăieri de posturi în primării și la poliția locală. Reducere de până la 30% a personalului sau scăderea cheltuielilor salariale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

A scăzut rata anuală a inflației. Cât s-au scumpit produsele și serviciile și care sunt prognozele BNR pentru 2026
Economieacum 5 ore

Locuri de muncă în Alba: 567 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Actualitateacum o zi

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 9 ore

Horoscop 14 ianuarie 2026: Zodia norocoasă, la mijlocul săptămânii. Ziua deciziilor importante
Aiudacum 22 de ore

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 18 ore

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie