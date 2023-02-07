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EVENIMENT

LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 405 posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

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locuri de munca

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 7 februarie. Sunt vacante 405 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:

Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) – 1 – 0258806276
  • NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0760265477
  • SECURED SR SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0740673500
  • S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0723658292
  • IPEC SA – AMBALATOR MANUAL – 15 – 0758800134
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 – 0729010745
  • MAGIC NORD STAR SRL – BRUTAR – 1 – 0744604900
  • PERFETTO TRADING SRL – BUCATAR – 1 – 0744592968
  • MAGIC NORD STAR SRL – BUCATAR – 1 – 0744604900
  • PERFETTO TRADING SRL – CAMERISTA HOTEL – 2 – 0744592968
  • S.C. PATIPAN GRUP SRL – COFETAR – 1 – 0740171899
  • RER VEST S.A. – CONDUCATOR AUTOSPECIALA – 10 – leontina.puscas@rervest.ro
  • CONF SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 10 – 0744767121
  • KLAUS MESAGER SRL – CURIER – 2 – 0745831494
  • S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
  • S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
  • IPEC SA – FASONATOR PRODUSE CERAMICE – 10 – 0758800134
  • ALBALACT SA – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – 0372609132
  • IPEC SA – GLAZURATOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA – 10 – 0758800134
  • PROMETEU SRL – GROPAR – 10 – 0748500686
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – INFIRMIER/INFIRMIERA – 1 – 0729010745
  • S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER AUTOMATIST – 1 – 0735545122
  • ALBALACT SA – INGINER AUTOMATIST – 1 – 0372609132
  • SC DEKA STRUCTURI SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 2 – 0722685526
  • S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER ELECTRICIAN – 1 – 0735545122
  • ALBALACT SA – INGINER MECANIC – 2 – 0372609132
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 1 – 0729010745
  • ALBALACT SA – LACATUS MECANIC – 1 – 0372609132
  • MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA – LACATUS MECANIC – 1 – 0258811853
  • PERFETTO TRADING SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744592968
  • MAGIC NORD STAR SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744604900
  • LEONIT KABASHI SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – 0712637581
  • ZEN HOME CONCEPT S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0745383349
  • KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 4 – cariere@kaufland.ro
  • LEONIT KABASHI SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0712637581
  • RER VEST S.A. – MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS – 5 – leontina.puscas@rervest.ro
  • TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – MEDIC SPECIALIST – 1 – 0747054712
  • TERAINFO SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 20 – 0744654454
  • YUKAMOB STYLE – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0742131242
  • AREAL FLORA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • MARA OBELISC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 10 – 0720085887
  • NOVOCASA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • BOMA PREFABRICATE S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 10 – 0748500686
  • KRIS PREFABRICATE & MONTAJ S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – 0748571240
  • FLOREA GRUP SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 10 – 0748500686
  • ALBALACT SA – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 5 – 0372609132
  • S.C. PATIPAN GRUP SRL – PATISER – 1 – 0740171899
  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SECRETAR INSTITUT, FACULTATE – 1 – 0258806276
  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SEF SERVICIU – 1 – 0258806276
  • ALBALACT SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – 0372609132
  • SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 10 – irina.voicu@lidl.ro
  • TURUS SERV SRL – VÂNZATOR – 1 – 0742518018

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CONF RICAMI NADA SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 5 – 0258863552
  • HORVATH EXTREM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 4 – 0745858560
  • CONF RICAMI NADA SRL – TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI – 1 – 0258863552

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE – 2 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 2 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – FAIANTAR – 2 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – FIERAR BETONIST – 2 – 0734567031
  • KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – cariere@kaufland.ro
  • ACTIV7 PRODUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – 0729885437
  • VARIUS7 PRO S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 4 – 0729885437
  • ACTIV7 PRODUCT SRL – TÂMPLAR UNIVERSAL – 5 – 0729885437
  • VARIUS7 PRO S.R.L. – TÂMPLAR UNIVERSAL – 3 – 0729885437
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR PIETRAR – 2 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 2 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZUGRAV – 2 – 0734567031

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • VMV SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 10 – 0744599912
  • CONSTRUCTUS SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0740999323
  • CONSTRUCTUS SRL – FIERAR BETONIST – 1 – 0740999323
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – LACATUS MECANICA FINA – 1 – 0753140169
  • FLANCO RETAIL SA – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – hr.recrutare@flanco.ro
  • GĂINAR VALENTIN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744568382
  • KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – cariere@kaufland.ro
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 2 – 0753140169
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 1 – 0753140169
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – RECTIFICATOR UNIVERSAL – 1 – 0753140169
  • SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 5 – irina.voicu@lidl.ro
  • TRIMODA SRL – VÂNZATOR – 1 – 0755461400

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • S.C.VIDAC GRUP SRL – CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI – 2 – 0744420521
  • SC UNICARM SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0758882404
  • RER VEST S.A. – LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE – 10 – leontina.puscas@rervest.ro
  • S.C.VIDAC GRUP SRL – MECANIC AUTO – 1 – 0744420521
  • SAMFLORA IMPEX PROD S.R.L. – MECANIC AUTO – 1 – 0758474202

Locuri de muncă / angajări Baia de Arieș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 1 – 0748115730

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • AMS CARDIO – OFTA S.R.L. – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 – teodora.nath@mobexpert.ro
  • S.C. MOMENTO STYLE CAFE S.R.L. – BARMAN – 2 – 0751033171
  • SC ARIESAN STAR FASHION SRL – BARMAN – 1 – 0744259795
  • RIVALY C.H. SRL – BRUTAR – 3 – rivalych@yahoo.ro
  • SC ARIESAN STAR FASHION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0744259795
  • RIVALY C.H. SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 3 – rivalych@yahoo.ro
  • RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 3 – rivalych@yahoo.ro
  • SC ARIESAN STAR FASHION SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744259795
  • RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 3 – rivalych@yahoo.ro
  • SC MULTICOM SRL – LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE – 2 – 0744613110
  • NICUSOR FOREST SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – 0741511330
  • RIVALY C.H. SRL – OSPATAR (CHELNER) – 3 – rivalych@yahoo.ro
  • SC ARIESAN STAR FASHION SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0744259795
  • RIVALY C.H. SRL – VÂNZATOR – 3 – rivalych@yahoo.ro

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ZIAVET PLUS SRL – TEHNICIAN VETERINAR – 1 – 0749388808

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SOCAR PETROLEUM S.A. – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – madalina.necea@socarpetroleum.ro

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOIŢA – BITZĂ MEDREA S.R.L. – LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCONTAINERE – 3 – 0769150523
  • BUCIUM – S.C.NICOEXIM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – 0723022111
  • CÂLNIC – PFA BARSAN DANIELA – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 2 – 0759656395
  • CÂLNIC – LA FERMA BÂRSAN S.R.L. – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 4 – 0759656395
  • CÂLNIC – LA FERMA BÂRSAN S.R.L. – MECANIC UTILAJ – 2 – 0759656395
  • CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – IMPIEGAT AUTO – 1 – 0745605649
  • CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 2 – 0745605649
  • DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – CONFECTIONER CABLAJE AUTO – 5 – 0745999335
  • DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – 0745999335
  • GÂRBOVA – DN Agrar Apold S.R.L. salarii – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 2 – 0258818115
  • GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE – 2 – popamariateodora7@gmail.com
  • IGHIU – AGROMAXMAN SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 1 – officemvtop@gmail.com
  • LUPŞA – ARIESUL PRODIMEX SRL – LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA – 2 – 0748115732
  • NOŞLAC – SC – RAPID AGREGATE – SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE – 2 – 0258878333
  • PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – 0742045442
  • PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 2 – 0757045021
  • PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – 0757045021
  • PETREŞTI – GOLD UNLIMITED S.R.L. – MECANIC AUTO – 5 – 0747332279
  • PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 3 – 0742045442
  • PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 15 – 0757045021
  • PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – 0757045021
  • PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 3 – 0742045442
  • RĂHĂU – CASA M SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – 0744783150
  • RĂHĂU – CASA M SRL – BARMAN – 1 – 0744783150
  • RĂHĂU – CASA M SRL – BUCATAR – 3 – 0744783150
  • RĂHĂU – CASA M SRL – INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME – 1 – 0744783150
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE – 1 – 0744393975
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 7 – 0744393975
  • RĂHĂU – CASA M SRL – MENAJERA – 2 – 0744783150
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 2 – 0258732788
  • RÂMETEA – EXIGUL S.R.L. – AJUTOR BUCATAR – 2 – 0740236167
  • ROŞIA MONTANĂ – TMG GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – 0751124982
  • SÂNTIMBRU – MATIAS – AMBALATOR MANUAL – 1 – contact@rustiq.ro
  • SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – ASISTENT VETERINAR – 1 – 0743173073
  • SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0743173073
  • SÂNTIMBRU – MATIAS – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – contact@rustiq.ro
  • SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0743173073
  • SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – MEDIC VETERINAR – 1 – 0743173073
  • ŞIBOT – SIPIGFERM S.R.L. – INGINER ZOOTEHNIST – 1 – 0721861716
  • VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0737991771
  • VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – FIERAR BETONIST – 1 – 0737991771
  • VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – LACATUS MECANIC – 1 – 0737991771
  • VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – SUDOR – 1 – 0737991771

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