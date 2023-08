LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 465 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Aiud, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 16 august. Sunt vacante 465 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AȘK PRETZEL SRL – lucrator comercial – 1 – 0774581081

NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL – sef casierie centrala – 1 – 0761116410

S.C. ALBACOM BIZ SRL – operator vânzari prin telefon – 1 – 0765356757

NADO EXPERT SRL – spalator vehicule – 1 – 0728014600

S.C. ALBACOM BIZ SRL – ambalator manual – 1 – 0765356757

AREMY GRILL S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0728825125

AREMY GRILL S.R.L. – ospatar (chelner) – 1 – 0728825125

AREMY GRILL S.R.L. – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0728825125

S C ARTERIMPEX S R L – agent comercial – 1 – 0266364046

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0760265477

RER VEST S.A. – agent servicii client – 10 – leontina.puscas@rervest.ro

RER VEST S.A. – conducator autospeciala – 5 – leontina.puscas@rervest.ro

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – economist în economie generala – 1 – 0372133729

IMSAT-ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103

BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 6 – 0723278582

KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 4 – 0723278582

ESENDEEP ALLURE S.R.L. – îngrijitor cladiri – 5 – 0751720064

ALFA & OMEGA GROUP SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0758833302

IMSAT-ALBA SA – lacatus mecanic – 2 – 0258816103

S.C. EROL RESTAURANTS SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0728968129

U.S. Food Network S.A. – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 3 – 0749157137

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – angajari@flanco.ro

OUTLET DIVISION S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0769872600

RER VEST S.A. – lucrator operativ pentru autocompactoare – 10 – leontina.puscas@rervest.ro

SIMBA INVEST SRL – manipulant marfuri – 1 – 0732790001

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – motorist la motoagregate si masini în silvicultura – 1 – 0753537947

SOLINA PRODUCTION – muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule – 2 – 0733190507

SC SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0258805112

NEMO INVESTIGO SRL – paznic – 2 – 0760265477

S.C. EROL RESTAURANTS SRL – pizzar – 1 – 0728968129

SIMBA INVEST SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0756369822

SIMBA INVEST SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0756369822

DGA ROUTE S.R.L. – ajutor bucatar – 2 – 723218149

EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL S.R.L. – ambalator manual – 1 – 0741186751

MARY PAN VIILOR S.R.L. – brutar – 2 – 0742518018

SC TH ENGINES SRL – mecanic auto – 1 – thengines@yahoo.com

EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0741186751

SATROTEC SRL – preparator mase plastice – 1 – 0772002524

SATROTEC SRL – reglor la masini de prelucrare mase plastice – 1 – 0358407586

SATROTEC SRL – tehnician masini si utilaje – 1 – 0358407586

KAUFLAND ROMANIA – lucrator comercial – 5 – cariere@kaufland.ro

MECATRONICS SA – electrician auto – 2 – 0720036039

MECATRONICS SA – mecanic auto – 4 – 0720036039

MECATRONICS SA – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 2 – 0720036039

MECATRONICS SA – tinichigiu carosier – 1 – 0720036039

MECATRONICS SA – vopsitor auto – 1 – 0720036039

SC LIDL DISCOUNT SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – irina.voicu@lidl.ro

AZETS INSIGHT SRL – functionar administrativ – 5 – 0369454980

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – inginer masini-unelte – 2 – 0372133791

YUKAMOB STYLE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0742131242

NOVOCASA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0372133700

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – referent resurse umane – 1 – 0372133729

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 5 – 0372133700

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale – 2 – 0372133791

AREAL FLORA CONSTRUCT – zidar pietrar – 1 – 0730735735

TURUS SERV SRL – lucrator comercial – 3 – 0742518018

RER VEST S.A. – controlor calitate – 5 – 0259433044

SC LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 3 – irina.voicu@lidl.ro

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – inginer automatist – 1 – 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – inginer electrician – 1 – 0735545122

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – medic specialist – 1 – 0747054712

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

MC PROTECT SRL – agent de securitate – 2 – 0746074524

GEORGIA CATERING SRL – agent de vânzari – 2 – 0745110441

GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 2 – 0745110441

GEORGIA CATERING SRL – bucatar – 2 – 0745110441

GEORGIA CATERING SRL – cofetar – 2 – 0745110441

GEORGIA CATERING SRL – decorator produse cofetarie – 2 – 0745110441

GEORGIA CATERING SRL – director de departament catering – 1 – 0745110441

GEORGIA CATERING SRL – femeie de serviciu – 2 – 0745110441

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – angajari@flanco.ro

EXCELENT AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0736838375

SC RUTIER NITROSPEED SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0736838375

PREBET AIUD SA – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0258861661

PREBET AIUD SA – fierar betonist – 10 – 0258861661

PREBET AIUD SA – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 5 – 0258861661

PREBET AIUD SA – sudor – 5 – 0258861661

PREBET AIUD SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258861661

PREBET AIUD SA – femeie de serviciu – 2 – 0258861661

PREBET AIUD SA – zidar rosar-tencuitor – 5 – 0258861661

CONF RICAMI NADA SRL – broder manual – 5 – 0258863552

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 5 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

ELTEX RECYCLING SA – inginer ecolog – 1 – hr@eltexrecycling.ro

SC LIDL DISCOUNT SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – irina.voicu@lidl.ro

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

LENIS CAFE PLUS SRL – lucrator comercial – 1 – a.costea@mastercont.ro

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 3 – angajari@flanco.ro

DUPEX SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 5 – contabilitate@dupex.ro

DUPEX SRL – tâmplar universal – 3 – contabilitate@dupex.ro

KAUFLAND ROMANIA – lucrator comercial – 3 – cariere@kaufland.ro

SAVINI DUE SRL – fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – 1 – ioana.tiurean@savinidue.ro

TRANS IVINIS & CO SRL – femeie de serviciu – 1 – 0742218798

TRANS IVINIS & CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0742218798

ALBANI FOREX SRL – sudor manual cu flacara de gaze – 3 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tapiter – 10 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tâmplar universal – 3 – 0744693292

SC LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 2 – irina.voicu@lidl.ro

EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. – ospatar (chelner) – 2 – adry_drag@yahoo.com

OPRITA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 5 – 0747807111

AUTO TOTAL PREST SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0744977004

STAR ASSEMBLY SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica – 1 – recrutare@mercedes-benz.com

MTM SINCRON GUARD S.R.L. – agent de securitate – 5 – 0758014453

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 5 – 0758014453

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

U.S. Food Network S.A. – casier – 3 – 0749157137

DENY LOOK – ospatar (chelner) – 1 – 0742046001

HANU BÎDEANU SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0745417538

TECNO PLAST CUGIR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0786180608

ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – info@aslogcare.de

TECNO PLAST CUGIR SRL – reglor la masini de prelucrare mase plastice – 4 – 0786180608

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

S.C.KAGER CONSTRUCT SRL – lucrator comercial – 1 – 0743334044

ARIESUL CONF SA – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0748115730

ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 1 – 0748115730

ARIESUL PRODIMEX SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – 0744623353

ARIESUL PRODIMEX SRL – lucrator pensiune turistica – 3 – 0744623353

S.C. CALIMAR SRL – conducator întreprindere mica – patron (girant) în comert – 1 – calimar06@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 3 – rivalych@yahoo.ro

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 3 – rivalych@yahoo.ro

RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 3 – rivalych@yahoo.ro

SC DUMIMON SRL – manipulant marfuri – 1 – rodica.sicoe@yahoo.com

SC MULTICOM SRL – lucrator sortator deseuri reciclabile – 2 – 0744613110

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – barman – 1 – 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – femeie de serviciu – 1 – 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0744259795

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

LEX PROTECT BUZĂU SRL – agent de securitate – 6 – resurseumane@lexprotect.ro

PATISERIE ȚUPI SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 3 – 0758357608

LEX PROTECT BUZĂU SRL – paznic – 1 – resurseumane@lexprotect.ro

TOTAL FORCE MS S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0751124982

ELIT SRL – ambalator manual – 5 – 0729399359

SC MOLD TECHNOLOGY SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0724589824

NIHAU SHOP SRL – lucrator comercial – 2 – 0744856807

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – lacatus mecanic – 1 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 4 – 0258751991

TMG GUARD SRL – agent de securitate – 1 – 0751124982

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

PFA DUMA CORINA – lucrator comercial – 1 – 074015883

MC PROTECT SRL – agent de securitate – 2 – 0746074524

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MOGUT JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0747559347

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

BISTRA – SC DIONCUSA – femeie de serviciu – 1 – laurydady@yahoo.com

BISTRA – SC DIONCUSA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – laurydady@yahoo.com

CIURULEASA – SC LORYNEL BUTA SRL – lucrator comercial – 2 – 0731319478

CRICĂU – DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL – lucrator comercial – 1 – 0724452587

DAIA ROMÂNĂ – RĂZVAN BRATU COMPANY S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0765199868

DUMBRAVA – ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 5 – costanemilia@yahoo.com

DUMBRAVA – ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB – îngrijitor de copii – 5 – amaliacamarasan@yahoo.com

GALDA DE JOS – PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 7 – 0738099438

GALDA DE JOS – PROFI ROM FOOD SRL – casier – 2 – 0738099438

IGHIU – SC TRANSEURO SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – resurseumane@transeurogrup.ro

JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 50 – 0748500686

NOŞLAC – SC – RAPID AGREGATE – SRL – muncitor necalificat în mine si cariere – 2 – 0258878333

OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 5 – resurse.umane@elitcugir.ro

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – operator la roboti industriali – 1 – 0757045021

PETREŞTI – GOLD UNLIMITED S.R.L. – mecanic auto – 5 – 0747332279

ŞARD – ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0742930891

SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0768332545

SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – ajutor ospatar – 3 – 0768332545

ŞUGAG – SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – lucia.adam@hidroelectrica.ro

UNIREA – LEIER ROM SRL – stivuitorist – 1 – 0749012245

VIDRA – SC AQUA NRG VIDRA SRL – bucatar – 1 – laurydady@yahoo.com

VIDRA – POGAN CLAUDIA ANNABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – îngrijitor spatii hoteliere – 1 – laurydady@yahoo.com

VINŢU DE JOS – DIESEL TRADING ONE SRL – lucrator comercial – 1 – dieseltradingone@gmail.com

VINŢU DE JOS – AXCOSMIN SAPE SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – cosmin_achimescu@yahoo.com

