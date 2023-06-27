EVENIMENT
LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 490 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Câmpeni, Aiud, Blaj și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 27 iunie. Sunt vacante 490 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:
Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SECRETAR INSTITUT, FACULTATE – 1 – 0728961296
- C G P VULTURUL ALBA SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – 0748143151
- SECURED SR SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0740673500
- IPEC SA – AMBALATOR MANUAL – 10 – 0758800134
- LIVIO-DARIO SRL – Conducator auto transport rutier de persoane – 1 – contabilitate@liviodario.ro
- IPEC SA – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – 0758800134
- AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 5 – 0369454980
- SC SATURN SA – CURATITOR-SABLATOR – 4 – 0258812764
- CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL – EDUCATOARE – 1 – 0744627922
- SC SATURN SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 3 – 0258812764
- TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – FACTURIST – 1 – 0722403277
- SC ADDA CONSTRUCT SRL – FAIANTAR – 1 – 0744334415
- SC SATURN SA – FREZOR UNIVERSAL – 3 – 0258812764
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – KINETOTERAPEUT – 1 – 0747054712
- OUTLET DIVISION S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0769872600
- ONTIME INSTAL SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – 0258810564
- SC SATURN SA – MODELIER LEMN – 3 – 0258812764
- SC SATURN SA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE – 2 – 0258812764
- CRIOS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0786021371
- YUKAMOB STYLE – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0742131242
- SC SEWS ROMANIA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 30 – 0258805112
- NOVOCASA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- BOMA PREFABRICATE S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 5 – 0748500686
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0728968129
- S.C. PATIPAN GRUP SRL – PATISER – 1 – 0740171899
- CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL – PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR – 1 – 0744627922
- BIO TERAPIA PLUS SRL – REGISTRATOR MEDICAL – 2 – 0723278582
- PHYSIOBASIC S.R.L. – REGISTRATOR MEDICAL – 4 – 0723278582
- SC SATURN SA – TURNATOR FORMATOR – 2 – 0258812764
- SELECTWOOD TOMUTA S.R.L. – VÂNZATOR – 1 – 0746487665
- S.C AVIS COM SRL – VÂNZATOR – 1 – avis_3000_mintia@yahoo.com
- SC ADDA CONSTRUCT SRL – ZIDAR PIETRAR – 1 – 0744334415
- AREAL FLORA CONSTRUCT – ZIDAR PIETRAR – 1 – 0730735735
- OCTOPUS TRAVEL & HOLIDAYS S.R.L. – AGENT DE TURISM – 1 – 0752184773
- PERFETTO TRADING SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – 0744592968
- MAGIC NORD STAR SRL – AJUTOR OSPATAR – 1 – 0744604900
- ARTI – PAN SRL – BRUTAR – 5 – 0756099805
- MERCUR SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – 0744355268
- SATEX SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0724557222
- PERLA MEX SRL – MOZAICAR (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0733672739
- ARTI – PAN SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – artipansrl@yahoo.com
- PERLA MEX SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0733672739
- MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA – LACATUS MECANIC – 1 – 0258813300
- DELGAZ GRID S.A. – MANAGER DE PRODUS – 1 – recrutare@eon-romania.ro
- S.C. ALBACOM BIZ SRL – OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON – 2 – 0749109677
- SC Bardi Auto SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – hr@bardiauto.ro
- CABINET MEDICAL SUCIU MONICA – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – drsuciumonica@yahoo.com
- ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0725589804
- KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – cariere@kaufland.ro
- TIMAC AGRO ROMANIA – AGENT DE VÂNZARI – 1 – Madalina.Niculae@ro.timacagro.com
- ALBALACT SA – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – 0372609132
- ALBALACT SA – INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE – 1 – 0372609132
- ALBALACT SA – MECANIC OPERATOR – 4 – 0372609132
- ALBALACT SA – MECANIC UTILAJ – 1 – 0372609132
- ALBALACT SA – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 1 – 0372609132
- SC ILRA PINK POST OPERATIONS SRL – CURIER – 3 – hr@pinkpost.ro
- GALANO PREST SRL – AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT – 2 – 0745610988
- NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0760265477
- S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0723658292
- PANORAMIC VIEW S.R.L. – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE – 1 – panoramic.xray@yahoo.com
- SC DEKA STRUCTURI SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0722685526
- SC DEKA STRUCTURI SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 2 – 0722685526
- NEMO INVESTIGO SRL – PAZNIC – 1 – 0760265477
- PANORAMIC VIEW S.R.L. – REGISTRATOR MEDICAL – 1 – panoramic.xray@yahoo.com
- CETATEA APUSENI SA – BUCATAR – 5 – 0744605753
- CETATEA APUSENI SA – CAMERISTA HOTEL – 5 – 0744605753
- CETATEA APUSENI SA – ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE – 5 – 0744605753
- CETATEA APUSENI SA – OSPATAR (CHELNER) – 5 – 0744605753
- RER VEST S.A. – AGENT SERVICII CLIENT – 30 – leontina.puscas@rervest.ro
- SYNGENTA AGRO SRL – ASISTENT COMERCIAL – 1 – ruxandra.vasilescu@syngenta.com
- RER VEST S.A. – CONDUCATOR AUTOSPECIALA – 5 – leontina.puscas@rervest.ro
- RER VEST S.A. – LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE – 10 – leontina.puscas@rervest.ro
- MECATRONICS SA – ELECTRICIAN AUTO – 2 – 0720036039
- MECATRONICS SA – MECANIC AUTO – 4 – 0720036039
- MECATRONICS SA – TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE – 2 – 0720036039
- MECATRONICS SA – TINICHIGIU CAROSIER – 1 – 0720036039
- MECATRONICS SA – VOPSITOR AUTO – 1 – 0720036039
- SC LIDL DISCOUNT SRL – AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT – 2 – irina.voicu@lidl.ro
- AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 3 – 0369454980
- INTERMARK DESIGN SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0730022763
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER AUTOMATIST – 1 – 0735545122
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER ELECTRICIAN – 1 – 0735545122
- ALELA LAND SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – andrea.cosereanu@gmail.com
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – MEDIC SPECIALIST – 1 – 0747054712
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- NELLI SRL – BRUTAR – 1 – cabinetgaspar@yahoo.com
- ROYAL FINISAJE S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 5 – 0771294102
- PREBET AIUD SA – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – FIERAR BETONIST – 10 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 5 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – SUDOR – 5 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 2 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 5 – 0258861661
- CONF RICAMI NADA SRL – BRODER MANUAL – 5 – 0258863552
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – FIERAR BETONIST – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 1 – 0734567031
- S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL – PROIECTANT INGINER ELECTRONIST – 1 – aldea@stg-germany.org
- S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL – TEHNICIAN ANALIST CALITATE – 1 – aldea@stg-germany.org
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0723313572
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – CAMERISTA HOTEL – 1 – 0745011394
- SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. – COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA (STUDII SUPERIOARE) – 1 – 0741247994
- ALBANI FOREX SRL – CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 3 – 0744693292
- FLANCO RETAIL SA – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – angajari@flanco.ro
- SFERA BAGS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 3 – 0741369813
- ALBANI FOREX SRL – SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE – 3 – 0744693292
- ALBANI FOREX SRL – TAPITER – 3 – 0744693292
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 3 – irina.voicu@lidl.ro
- TRIMODA SRL – VÂNZATOR – 1 – trfustefaneugen@yahoo.com
- TECNOSTAR CONSULTING SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – elena.muntean@tecnostar.ro
- SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – INGINER ELECTROMECANIC – 1 – 0258806442
- KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 3 – cariere@kaufland.ro
- TECNOSTAR CONSULTING SRL – RECEPTIONER DE HOTEL – 1 – elena.muntean@tecnostar.ro
- S.C. KLOOS DEAL SRL – MANIPULANT MARFURI – 5 – 0785221188
- TRANS IVINIS & CO SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0742218798
- TRANS IVINIS & CO SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – 0742218798
- EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. – OSPATAR (CHELNER) – 2 – adry_drag@yahoo.com
- OPRITA BUSINESS SRL – AJUTOR BUCATAR – 5 – 0747807111
- AUTO TOTAL PREST SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 5 – 0744977004
- MTM SINCRON GUARD S.R.L. – AGENT DE SECURITATE – 10 – 0758014453
- LIBRA GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 10 – 0758014453
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – BARMAN – 1 – 0728968129
- YAX SYSTEM SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0731353222
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – 0757690309
- CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – INFIRMIER/INFIRMIERA – 1 – 0729010745
- CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 2 – 0729010745
- DENY LOOK – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0742046001
- ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – info@aslogcare.de
Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARIESUL CONF SA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 5 – 0748115730
- ARIESUL CONF SA – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 5 – 0748115730
- ARIESUL CONF SA – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 5 – 0748115730
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- RIVALY C.H. SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 3 – rivalych@yahoo.ro
- RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 3 – rivalych@yahoo.ro
- RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 3 – rivalych@yahoo.ro
- RIVALY C.H. SRL – OSPATAR (CHELNER) – 3 – rivalych@yahoo.ro
- RIVALY C.H. SRL – VÂNZATOR – 3 – rivalych@yahoo.ro
- ELMARIA CONSTRUCTII MONTAJ S.R.L. – Conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258771828
- ELMARIA CONSTRUCTII MONTAJ S.R.L. – MAGAZINER – 1 – 0258771828
- ELMARIA CONSTRUCTII MONTAJ S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 1 – 0258771828
- SC MULTICOM SRL – LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE – 2 – 0744613110
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – BARMAN – 1 – 0744259795
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0744259795
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744259795
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0744259795
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0723313572
- CINPROD SRL – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0740562994
- TECNO PLAST CUGIR SRL – MAGAZINER – 3 – 0786180608
- TECNO PLAST CUGIR SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 078618008
- TECNO PLAST CUGIR SRL – REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE – 4 – 0786180608
- SC MOLD TECHNOLOGY SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 1 – 0724589824
- NIHAU SHOP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0744856807
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- CAVIO CIVIL CONSTRUCT S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – 0740368357
- HANU GENERAL SERVICES SRL – CASIER – 2 – 0758395933
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 2 – 0247310805
- SOCAR PETROLEUM S.A. – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – madalina.necea@socarpetroleum.ro
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUT JUNIOR SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – office@mogutfunerare.ro
Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- CĂRPINIŞ – S.C. NIKOMAR&ELY S.R.L. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0752941205
- CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 3 – 0767677599
- CRICĂU – DOMICA BRICONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – domicaconstructii@yahoo.com
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0790229959
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0790229959
- GALDA DE JOS – PROFI ROM FOOD SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0738099438
- GÂRDA DE SUS – DORIN PETRUSE SPEDITION SRL – DULGHER RESTAURATOR – 3 – 0749911814
- GÂRDA DE SUS – DORIN PETRUSE SPEDITION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 2 – 0749911814
- HOREA – BIO REAL FOOD S.R.L. – PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE – 4 – 0788321726
- HOREA – IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. – PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE – 4 – 0766639631
- HOREA – MIANU OFF ROAD S.R.L. – SPALATOR VEHICULE – 2 – 0769723344
- NOŞLAC – SC – RAPID AGREGATE – SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE – 2 – 0258878333
- OARDA – ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 1 – resurse.umane@elitcugir.ro
- PETREŞTI – RONI-STIL SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 2 – petra.petru@ronistil.com
- PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 2 – 0757045021
- PETREŞTI – GOLD UNLIMITED S.R.L. – MECANIC AUTO – 5 – 0747332279
- POIANA VADULUI – PAVEL PĂȘTEȘTI S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0741511330
- POIANA VADULUI – S.C. ROVIN APIS S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 6 – 0764259451
- RĂHĂU – RAPEL SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 7 – 0744393975
- TĂU BISTRA – CERTA CONS SRL – CAMERISTA HOTEL – 3 – 0730244833
- VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – LACATUS MECANIC – 1 – 0737991771
- VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 1 – 0737991771
- VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – OPERATOR TAIERE – 1 – 0737991771
- VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – VOPSITOR INDUSTRIAL – 1 – 0737991771
- VINŢU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – INFIRMIER/INFIRMIERA – 1 – 0729010745
- VINŢU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 1 – 0729010745
- ZÂNZEŞTI – IZVORUL DIN PETREASA S.R.L. – SPALATOR VEHICULE – 2 – 0769723344
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