EVENIMENT
LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 501 posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 7 noiembrie. Sunt vacante 501 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- BERI GRUP SRL – EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE – 5 – 0740373404
- BERI GRUP SRL – MECANIC UTILAJ – 2 – 0740373404
- CONSILIUL JUDETEAN ALBA – ARHITECT-SEF – 1 – 02588133380 interior 7010
- VERDANT PRO – DISPECER – 2 – 0770931827
- ALBATROS GOLD SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 5 – albatrosgold@yahoo.com
- ALTEX ROMANIA SRL – SEF BIROU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL – 1 – marinela.tanase@altex.ro
- B&B ACTIV CONS SRL – ZIDAR RESTAURATOR – 1 – bbactivcons@gmail.com
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – BUCATAR – 1 – 0258806276
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE – 1 – 0258806276
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – INGINER RETELE ELECTRICE – 1 – daniela.chiuia@transelectrica.ro
- CARREFOUR ROMANIA S.A. – MANIPULANT MARFURI – 5 – 0746281 679
- DELIANI TEAM S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – elena.muntean@yahoo.com
- TAO MEDIA SRL – SPECIALIST MARKETING – 3 – alina.haragus@gmail.com
- MOLDOVA FARMING SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – alina.volari@moldovafarming.ro
- ALTEX ROMANIA SRL – CASIER – 1 – marinela.tanase@altex.ro
- AREMY GRILL S.R.L. – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0728825125
- KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – cariere@kaufland.ro
- ARHITECT CONSTRUCT SRL – DULGHER RESTAURATOR – 5 – 0767834296
- ARHITECT CONSTRUCT SRL – MOZAICAR (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0767834296
- SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 – EDUCATOARE – 1 – sp1dec1918@gmail.com
- SC DEKA STRUCTURI SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 2 – 0722685526
- SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 – INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR – 1 – sp1dec1918@gmail.com
- ADAM’S SERVICES SRL – MECANIC AUTO – 1 – 0740918352
- ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0725589804
- BEST NOR REL S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0741499743
- LA JOVITA S.R.L. – CASIER – 1 – 0773865892
- LA JOVITA S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0745493523
- DACIA SA – OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE – 1 – personal@daciaalba.ro
- AB TERMOCOMPLET S.R.L. – CONFECȚIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE CU VITRAJ IZOLANT – 1 – 0740207696
- SC SEWS ROMANIA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – 0258805112
- SECURED SR SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0740673500
- ALFA SECURITY SERVICE SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0741055612
- MASPEX ROMANIA SRL – AGENT RECLAMA PUBLICITARA – 1 – 0751204066
- SERENDIPITY BUSINESS SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0758409896
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – BARMAN – 1 – 0728968129
- VERDANT PRO – DISPECER – 1 – 0770931827
- BIO TERAPIA PLUS SRL – FIZIOKINETOTERAPEUT – 5 – 0723278582
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX – 1 – 0372133794
- PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 3 – 0371680247
- OUTLET DIVISION S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0769872600
- LOGIS SAFE SRL – OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI – 1 – 0753537947
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII – 3 – 0372133794
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE – 1 – 0372133794
- FONETEC GSM SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – nrri67@yahoo.com
- L’AGAPI COFFE&BISTRO SRL – BUCATAR – 1 – 0737972327
- U.S. Food Network S.A. – CASIER – 5 – 0212103460
- L’AGAPI COFFE&BISTRO SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0737972327
- L’AGAPI COFFE&BISTRO SRL – PATISER – 1 – 0737972327
- DACIA SA – CASIER – 4 – personal@daciaalba.ro
- TOP TECH SRL – REPREZENTANT COMERCIAL – 1 – 0731144984
- GALANO PREST SRL – AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT – 1 – 0745610988
- INTERMARK DESIGN SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0741255693
- AREMY GRILL S.R.L. – PIZZAR – 1 – 0728825125
- ADRIAN COMSERVICE SRL – AMBALATOR MANUAL – 5 – 0788237773
- Electro Strategy – ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA – 5 – office@electro-strategy.ro
- NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – 0760265477
- SC APULUM SA – AMBALATOR MANUAL – 5 – 0258813703
- PANORAMIC VIEW S.R.L. – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE – 2 – panoramic.xray@yahoo.com
- AZETS INSIGHT SRL – CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 5 – 0369454980
- S.C. EMILIAN EXPRES SRL – CURIER – 2 – 0740939708
- S.C. EMILIAN EXPRES SRL – CURIER – 2 – 0740939708
- S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 1 – office@ursconstruct.ro
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER AUTOMATIST – 1 – 0735545122
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER ELECTRICIAN – 1 – 0735545122
- SC APULUM SA – INSTALATOR APA, CANAL – 1 – 0731489087
- SC APULUM SA – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 5 – 07314897087
- SC APULUM SA – MANIPULANT MARFURI – 2 – 07314897087
- SC APULUM SA – MECANIC UTILAJ – 1 – 0258813703
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – MEDIC SPECIALIST – 1 – 0747054712
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON – 1 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 5 – office@ursconstruct.ro
- NEMO INVESTIGO SRL – PAZNIC – 1 – 0760265477
- SC APULUM SA – PREPARATOR MASE CERAMICE – 3 – 0258813703
- SC APULUM SA – TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN – 1 – ioana.achim@apulum.com
- FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0757044900
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ARANCEA SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – aranceagrup@yahoo.com
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – 0742212343
- SC RUTIER MITROSPEED SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 5 – 0736838375
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0744192133
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 2 – 0744192133
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR – 1 – 0744192133
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – BUCATAR – 1 – 0744192133
- PREBET AIUD SA – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0258861661
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0744192133
- PREBET AIUD SA – FIERAR BETONIST – 10 – 0258861661
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 6 – 0744192133
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – KINETOTERAPEUT – 2 – 0744192133
- PREBET AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 10 – 0258861661
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0744192133
- ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA – SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE – 2 – 0744192133
- ALEMAR TEAM EXPERT SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 1 – 0744192133
- PREBET AIUD SA – SUDOR – 5 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 2 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 5 – 0258861661
- CONF RICAMI NADA SRL – BRODER MANUAL – 5 – 0258863552
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- S.C.D.V.V – ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA – 1 – 0258711623
- S.C.D.V.V – POMICULTOR – 1 – 0258711623
- I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 1 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – LACATUS MECANIC – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR PIETRAR – 2 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 2 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZUGRAV – 2 – 0734567031
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – MASEUR – 1 – denylook@gmail.com
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – 0799729933
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – SUDOR – 1 – 0799729933
- KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – cariere@kaufland.ro
- LENIS CAFE PLUS SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – a.costea@mastercont.ro
- BLA SHINE SRL – AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT – 1 – 0799877045
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – ASCUTITOR LAMINATE LA RECE – 2 – 0258801100
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – DECUPATOR FURNIRE – 2 – 0258801100
- SAVINI DUE SRL – LACATUS MECANIC – 3 – ioana.tiurean@savinidue.ro
- SERATEC SERVICE SRL – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 4 – 0258801146
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 3 – 0258801100
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – 0258801100
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI – 5 – 0258801100
- SAVINI DUE SRL – OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI – 3 – ioana.tiurean@savinidue.ro
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – STIVUITORIST – 2 – 0258801100
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – STRUNGAR UNIVERSAL – 5 – 0258801100
- SERATEC SERVICE SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 2 – 0258801146
- KRONOSPAN TRADING S.R.L. – SUDOR – 1 – office.ro@Kronospan.ro
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 1 – irina.voicu@lidl.ro
- DREGHICIU CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – mmkirr@aol.de
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SEF LABORATOR ÎN CONSTRUCTII – 1 – cristina.bogdan@hidroconstructia.com
- EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. – OSPATAR (CHELNER) – 2 – adry_drag@yahoo.com
- AUTO TOTAL PREST SRL – MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE – 5 – contact@silozurisecond.ro
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 2 – 0742410179
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – SUDOR – 1 – 0742410179
- OPRITA BUSINESS SRL – AJUTOR BUCATAR – 5 – 0747807111
- AUTO TOTAL PREST SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 5 – 0744977004
- STAR ASSEMBLY SRL – TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA – 1 – recrutare@mercedes-benz.com
- STAR ASSEMBLY SRL – SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE – 1 – recrutare@mercedes-benz.com
- MTM SINCRON GUARD S.R.L. – AGENT DE SECURITATE – 5 – 0758014453
- LIBRA GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – 0758014453
- STAR ASSEMBLY SRL – CONSILIER JURIDIC – 1 – recrutare@mercedes-benz.com
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 5 – 0372133794
- EXCELENT AUTO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 5 – 0736838375
- TECNO PLAST CUGIR SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 0786180608
- ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – info@aslogcare.de
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 5 – office@ursconstruct.ro
- TECNO PLAST CUGIR SRL – REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE – 4 – 0786180608
Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARIESUL CONF SA – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 5 – 0748115730
- ARIESUL PRODIMEX SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 5 – 0743472510
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- TERMOCONS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – 0753094241
- SC EFES DAVID SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0740019310
- SC MULTICOM SRL – LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE – 2 – 0744613110
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – BARMAN – 1 – 0744259795
- RIVALY C.H. SRL – BRUTAR – 3 – rivalych@yahoo.ro
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0744259795
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744259795
- RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 3 – rivalych@yahoo.ro
- RIVALY C.H. SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 3 – rivalych@yahoo.ro
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0744259795
- RIVALY C.H. SRL – OSPATAR (CHELNER) – 3 – 0258771839
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0786546615
- SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – INGINER MECANIC – 1 – 0258751991
- STAR TRANSMISSION SRL – PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE – 1 – recrutare@mercedes-benz.com
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ELECTRO TECHNICAL SOLUTIOS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 4 – 0785500018
- LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0258870559
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL – OPERATOR FLUX PENTRU FABRICĂ DE CIMENT – 1 – corina.raclea@wienerberger.com
- IMCOP S.R.L. – AUTOMATIST – 1 – 0744627674
- IMCOP S.R.L. – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 1 – 0744627674
- IMCOP S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0744627674
- SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL – SEF SCHIMB – 1 – corina.raclea@wienerberger.com
- IMCOP S.R.L. – STIVUITORIST – 1 – 0744627674
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALBA ALUMINIU SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE – 1 – 0258856556
- MOGUT JUNIOR SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 2 – 0747559347
Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ARIEŞENI – URS CONSTRUCT ALBA SRL – ELECTROMECANIC – 1 – office@ursconstruct.ro
- BĂRĂBANŢ – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – INFIRMIER/INFIRMIERA – 2 – 0729010745
- BĂRĂBANŢ – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 1 – 0729010745
- CIUMBRUD – GENIAL TENMODELING S.R.L. – REPREZENTANT COMERCIAL – 1 – 0722531643
- COLŢEŞTI – CONACUL SECUIESC RURAL SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 3 – cabinetgaspar@yahoo.com
- CRICĂU – DOMICA BRICONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – domicaconstructii@yahoo.com
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – SECRETARA – 1 – 0790229959
- GURA SOHODOL – S.C.ANA & DANIEL FOREST SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 2 – 0752921412
- HOREA – SC ALEXSTEF MOBIL – Conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0766629903
- HOREA – BIO REAL FOOD S.R.L. – PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE – 4 – 0788321726
- HOREA – IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. – PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE – 4 – 0766639631
- IGHIU – SC TRANSEURO SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – resurseumane@transeurogrup.ro
- JIDVEI – BÎLEA MARKET S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0753535407
- OARDA – ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0729399359
- OIEJDEA – LACTALIS ROMANIA S.A. – TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA CARNII, LAPTELUI SI CONSERVELOR – 1 – 0723853942
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 2 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – INGINER ELECTROMECANIC SCB – 2 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – INGINER MECANIC – 2 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 2 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 3 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 3 – 0372389123
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – SPECIALIST IN ACHIZITII – 1 – 0750159697
- OIEJDEA – VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – TEHNICIAN LABORANT ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE – 1 – 0372389123
- OIEJDEA – ALBALACT SA – ELECTROMECANIC – 2 – 0372609132
- OIEJDEA – ALBALACT SA – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – 0372609132
- OIEJDEA – ALBALACT SA – INGINER MECANIC – 2 – 0372609132
- OIEJDEA – ALBALACT SA – INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE/TRANSPORT FLUIDE – 1 – 0372609132
- OIEJDEA – ALBALACT SA – LACATUS MECANIC – 2 – 0372609132
- OIEJDEA – ALBALACT SA – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 8 – 0372609132
- PETREŞTI – VIOSERV PIRV SRL – MECANIC AUTO – 1 – enescuionela60@yahoo.com
- PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 3 – 0757045021
- PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – 0757045021
- PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – 0757045021
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