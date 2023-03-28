EVENIMENT
LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 556 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 28 martie. Sunt vacante 556 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- PATRIA BANK S.A. – ADMINISTRATOR CONT – 1 – ingrid.olteanu@patriabank.ro
- MARTINENCO S.R.L. – ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – 0766284068
- NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0760265477
- KASSA LOOK MV SRL – AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) – 1 – 0742046001
- S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0723658292
- MATIAS – AJUTOR BUCATAR – 2 – contact@rustiq.ro
- CETATEA APUSENI SA – AJUTOR BUCATAR – 2 – 0744605753
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0748560719
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR – 1 – 0788364937
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – BARMAN – 1 – 0748560719
- MARY PAN VIILOR S.R.L. – BRUTAR – 3 – miabumb12@yahoo.com
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – BUCATAR – 1 – 0748560719
- CETATEA APUSENI SA – BUCATAR – 5 – 0744605753
- CETATEA APUSENI SA – CAMERISTA HOTEL – 5 – 0744605753
- S.C. PATIPAN GRUP SRL – COFETAR – 1 – 0740171899
- SC RUJA BRANDS SRL – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 5 – ramona131188@gmail.com
- AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 10 – 0369454980
- CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – 0752306706
- MAGIC NORD STAR SRL – CONTABIL – 1 – 0744604900
- CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL – CONTABIL – 2 – molnarbianca.expertcont@yahoo.com
- SC SATURN SA – CURATITOR-SABLATOR – 4 – 0258812764
- S.C. EMILIAN EXPRES SRL – CURIER – 2 – 0740939708
- SKOMET SRL – DIRECTOR DE DEPARTAMENT ORGANIZARE EVENIMENTE – 1 – 0722839727
- SC DEKA STRUCTURI SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0722685526
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0735545122
- SC SATURN SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 6 – 0258812764
- TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – FACTURIST – 1 – 0722403277
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – FIERAR BETONIST – 3 – 0745645001
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – FIERAR BETONIST – 5 – anamariabrumar06@gmail.com
- BMK STYLES BILKAY S.R.L. – FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE – 5 – 0747674262
- BIO TERAPIA PLUS SRL – FIZIOKINETOTERAPEUT – 1 – simonaplesa@yahoo.com
- SC SATURN SA – FREZOR UNIVERSAL – 3 – 0258812764
- AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 5 – 0369454980
- SIMBA INVEST SRL – GESTIONAR DEPOZIT – 1 – 0732790001
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – INFIRMIER/INFIRMIERA – 2 – 0788364937
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER AUTOMATIST – 1 – 0735545122
- IPEC SA – INGINER CHIMIST – 1 – 0758800134
- SC DEKA STRUCTURI SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 2 – 0722685526
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1 – 0728108116
- S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – INGINER ELECTRICIAN – 1 – 0735545122
- SC SATURN SA – INGINER MECANIC – 1 – 0258812764
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – INSTALATOR APA, CANAL – 2 – 0745645001
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0788364937
- CETATEA APUSENI SA – ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE – 5 – 0744605753
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – KINETOTERAPEUT – 2 – 0747054712
- SC SATURN SA – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 2 – 0258812764
- CETATEA APUSENI SA – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – 0744605753
- AUTOSIN ALEX SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 4 – 0754254397
- MAGIC NORD STAR SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744604900
- SC DEKA STRUCTURI SRL – MACARAGIU – 1 – dekastructuri@gmail.com
- RER VEST S.A. – MANAGER ÎMBUNATATIRE PROCESE – 1 – leontina.puscas@rervest.ro
- SIDE GRUP SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – m.pastean@side.ro
- SIMBA INVEST SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0732790001
- SELCAN TOUR SRL – MANIPULANT MARFURI – 2 – 0732211711
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 5 – 0745645001
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 2 – anamariabrumar06@gmail.com
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – MEDIC SPECIALIST – 1 – 0747054712
- SC SATURN SA – MODELIER LEMN – 3 – 0258812764
- SC DEKA STRUCTURI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – dekastructuri@gmail.com
- SC SATURN SA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE – 2 – 0258812764
- SC RUJA BRANDS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 2 – ramona131188@gmail.com
- YUKAMOB STYLE – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0742131242
- SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0745580122
- SC DEKA STRUCTURI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – dekastructuri@gmail.com
- MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 3 – fofeldeaconstruct@yahoo.com
- AREAL FLORA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- NOVOCASA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 5 – 0758316748
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0748560719
- CETATEA APUSENI SA – OSPATAR (CHELNER) – 5 – 0744605753
- S.C. PATIPAN GRUP SRL – PATISER – 1 – 0740171899
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – PAVATOR – 3 – office@ursconstruct.ro
- AUTOSIN ALEX SRL – PIZZAR – 6 – 0754254397
- S.C. EROL RESTAURANTS SRL – PIZZAR – 2 – 0728968129
- NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL – REPREZENTANT COMERCIAL – 1 – 0761116410
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SECRETAR INSTITUT, FACULTATE – 1 – 0258806276
- MARTINENCO S.R.L. – SECRETARA – 1 – 0766284068
- IPEC SA – SECRETARA – 1 – 0758800134
- SIMBA INVEST SRL – SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE – 1 – 0732790001
- SIMBA INVEST SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0732790001
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA – 1 – 0258806276
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – TÂMPLAR UNIVERSAL – 5 – 0728108116
- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – TEHNICIAN CONSTRUCTOR – 1 – resurseumane@drdpcluj.ro
- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – TEHNICIAN ELECTROMECANIC – 1 – resurseumane@drdpcluj.ro
- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – TEHNICIAN MECANIC – 1 – resurseumane@drdpcluj.ro
- SC SATURN SA – TURNATOR FORMATOR – 2 – 0258812764
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 5 – irina.voicu@lidl.ro
Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- MC PROTECT SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – 0746074524
- LA CITADELLE GROUPE S.R.L. – BUCATAR – 1 – 0754753749
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – DIRECTOR MAGAZIN – 2 – 0742212343
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – DIRECTOR VÂNZARI – 1 – 0742212343
- PREBET AIUD SA – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – 0258861661
- PREBET AIUD SA – FIERAR BETONIST – 30 – 0258861661
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 5 – 0742212343
- CONF RICAMI NADA SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 5 – 0258863552
- HORVATH EXTREM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – 0745858560
- PREBET AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 5 – 0258861661
- FLOREA GRUP SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 7 – 0730230700
- PREBET AIUD SA – SUDOR – 5 – 0258861661
- CONF RICAMI NADA SRL – TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI – 1 – 0258863552
- S.C. KLOOS DEAL SRL – VÂNZATOR – 1 – bududanel@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0734567031
- I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 2 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 2 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – FIERAR BETONIST – 1 – 0734567031
- I.A.M.U. SA – FREZOR UNIVERSAL – 5 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – LACATUS MECANIC – 5 – 0258711907
- PROMOTION SRL FILIALA BLAJ – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744376318
- LEE & JIANGNAN 88 S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – easygoromania@gmail.com
- I.A.M.U. SA – MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE – 5 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0734567031
- DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 3 – 0742524752
- I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – RECTIFICATOR UNIVERSAL – 5 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – SCULER-MATRITER – 2 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – STIVUITORIST – 1 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 5 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 1 – 0734567031
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- VMV SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – 0744599912
- DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0756042468
- AVB LEATHER SRL – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 3 – 0726066601
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 3 – 0358102915
- ORIANA FASHION SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 1 – 0744218137
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0358102915
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – LACATUS MECANIC – 1 – 0358102915
- FLANCO RETAIL SA – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – hr.recrutare@flanco.ro
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 3 – 0358102915
- AVB LEATHER SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 3 – 0726066601
- SFERA BAGS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 5 – 0741369813
- AVB LEATHER SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 3 – officeavbleather@gmail.com
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 5 – 0358102915
- OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – prohr2008@yahoo.com
- E-KID SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – info@e-kid.ro
- EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. – OSPATAR (CHELNER) – 2 – adry_drag@yahoo.com
- SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0741247994
- DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0756042468
- BEAUTY CAR WASH SRL – SPALATOR COVOARE ÎNNODATE – 2 – 0773865892
- SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 3 – irina.voicu@lidl.ro
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – VOPSITOR – 2 – 0358102915
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MC PROTECT SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0746074524
- S.C.VIDAC GRUP SRL – CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI – 2 – 0744420521
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – DULGHER RESTAURATOR – 1 – 0757690309
- ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – info@aslogcare.de
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 1 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – INSTALATOR APA, CANAL – 1 – 0757690309
- MAGIC NORD STAR SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 3 – 0744604900
- S.C. B.M. CRISAN SRL – PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA – 1 – 0744611562
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – TÂMPLAR UNIVERSAL – 1 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 2 – 0757690309
- ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. – ZUGRAV – 2 – 0757690309
Locuri de muncă / angajări Baia de Arieș
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- S.C. TOM – GICU S.R.L. – BRUTAR – 1 – 0745590820
- ARIESUL PRODIMEX SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 8 – 0748115732
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – ADMINISTRATOR – 1 – 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0735417292
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – BARMAN – 1 – 0744259795
- RIVALY C.H. SRL – BUCATAR – 3 – 0258771839
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – BUCATAR – 1 – 0735417292
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0744259795
- APUSENI SKI BOOTS SRL – INGINER MECANIC – 1 – 0749223226
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0744259795
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0735417292
- RIVALY C.H. SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 6 – rivalych@yahoo.ro
- SC MULTICOM SRL – LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE – 2 – 0744613110
- SC ARIESAN STAR FASHION SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0744259795
- SC UNICARM SRL – SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE – 1 – 0758882404
- RIVALY C.H. SRL – VÂNZATOR – 3 – rivalych@yahoo.ro
Locuri de muncă / angajări Cugir
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0742246047
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – BUCATAR – 1 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0258751991
- NIHAU SHOP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0744856807
- CINPROD SRL – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0740562994
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – RECTIFICATOR UNIVERSAL – 1 – 0258751991
- DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL – SEF DE SALA RESTAURANT – 1 – 0742246047
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MC PROTECT SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – 0746074524
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – LUCRATOR GESTIONAR – 5 – 0742212343
- S.C. TECHNIQUE STAINLESS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0740368357
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SOCAR PETROLEUM S.A. – FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE – 1 – madalina.necea@socarpetroleum.ro
Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- BISTRA – S.C.MERA REZIDENTIAL S.R.L. – DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – 0747310098
- BOZ – POMICOLA BOZ SRL – TRACTORIST – 5 – 0740218345
- CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – IMPIEGAT AUTO – 1 – 0745605649
- CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 2 – 0767677599
- COLŢEŞTI – CONACUL SECUIESC RURAL SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – manager@conaculsecuiesc.ro
- COLŢEŞTI – CONACUL SECUIESC RURAL SRL – AJUTOR OSPATAR – 4 – manager@conaculsecuiesc.ro
- COLŢEŞTI – CONACUL SECUIESC RURAL SRL – ÎNGRIJITOR SPATII VERZI – 1 – manager@conaculsecuiesc.ro
- CRICĂU – DOMICA BRICONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 6 – domicaconstructii@yahoo.com
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – AMBALATOR MANUAL – 4 – 0790229959
- DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – CONFECTIONER CABLAJE AUTO – 5 – 0745999335
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – INGINER DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE – 1 – 0790229959
- DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0790229959
- DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 0745999335
- GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – AMBALATOR MANUAL – 5 – 0744693292
- GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – TÂMPLAR UNIVERSAL – 5 – 0744693292
- GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE – 2 – popamariateodora7@gmail.com
- GÂRDE – S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. – CARAUS – 1 – 0749474230
- IGHIU – SC TRANSEURO SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – resurseumane@transeurogrup.ro
- LANCRĂM – ALGABETH COM SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0727736155
- LANCRĂM – BRUDAR MARCEL VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – MECANIC MASINI AGRICOLE – 1 – 0728943099
- LUPŞA – S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 – DULGHER RESTAURATOR – 1 – duraprest@yahoo.com
- LUPŞA – S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 – FIERAR BETONIST – 1 – duraprest@yahoo.com
- LUPŞA – S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 – INSTALATOR APA, CANAL – 2 – duraprest@yahoo.com
- LUPŞA – ARIESUL PRODIMEX SRL – LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA – 2 – 0748115732
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