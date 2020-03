Măsurile adoptate pentru limitarea răspândirii coronavirusului în România. Decizii privind sănătatea, economia și educația

Măsurile adoptate pentru limitarea răspândirii coronavirusului în România se regăsesc atât în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind starea de urgență, cât și cele deja adoptate de Guvern, gradual, până luni. Acestea includ reguli pe care trebuie să le respecte locuitorii, pentru a depăși criza actuală.



Detalii despre aceste măsuri au fost publicate luni, pe rețeaua de socializare, de către liderul deputaților liberali, Florin Roman.

”Măsuri deja adoptate pentru limitarea răspândirii coronavirusului:

Starea de urgență va fi instituită pentru o perioadă de 30 de zile și va produce efecte benefice imediate în finanțarea directă și rapidă a cheltuielilor în domeniul sanitar. În situația în care ne aflăm, este necesar să impunem starea de urgență EXCLUSIV pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor nocive în cazul coronavirusului.

Starea de urgență face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei privind coronavirusul. Astfel, vom avea posibilitatea de a aloca mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, mai mulți bani pentru aparatura medicală absolut necesară. Se vor putea realiza achiziții necesare prevenirii îmbolnăvirii și salvării de vieți într-un timp mult mai scurt, în lupta cu coronavirusul.

Regulile prevăzute în decretul privind instituirea stării de urgență trebuie respectate cu strictețe de fiecare român în parte, iar informațiile trebuie luate exclusiv de la autoritățile statului român.

Criza actuală poate fi depășită doar dacă fiecare român dovedește că este un bun cetățean și respectă întocmai indicațiile autorităților. Respectarea regulilor înseamnă că îți protejezi familia și pe toți cei dragi.

Principalele prevederi ale decretului:

școlile și universitățile vor fi închise pentru protejarea copiilor, elevilor și studenților.

se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, cum ar fi energia electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți

se va asigura continuitatea tuturor serviciilor de utilitate publică, precum și funcționarea optimă a sistemului energetic național

se vor stabili măsuri de sprijinire pentru persoanele izolate la domiciliu

angajații și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau chiar oprită total sau parțial pe perioada stării de urgență vor beneficia de protecție socială

se introduce posibilitatea ca, în instituțiile și autoritățile statului și în societățile cu capital privat, acolo unde se poate, să se lucreze la domiciliu sau în regim de telemuncă

în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială să se poată angaja fără concurs personalul necesar pentru a suplimenta nevoile medicale

am dispus asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de materiale, echipamente și medicamente în perioada pandemiei prin procedura de achiziție directă

simplificarea procedurilor de decontare și alocare a banilor, astfel încât în domeniul sanitar să se poată realiza rapid toate operațiunile necesare.

suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă

activitatea de judecată va continua doar în cauzele de urgență deosebită

Decretul poate fi consultat AICI: Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Măsuri economice pentru limitarea efectelor coronavirusului:

• am constituit săptămâna trecută un grup de lucru privind impactul economic al epidemiei, care pregătește măsuri necesare pentru domeniile afectate

• vom face studii de impact pentru a vedea care sunt cele mai afectate zone din economie și pentru a le susține; ne dorim să adoptăm cele mai bune soluții care să permită economiei să funcționeze în această perioadă și să își continue creșterea sustenabilă la sfârșitul epidemiei

• până acum este evident că cele mai afectate sectoare sunt: transporturile, turismul, publicitatea, evenimente; avem soluții pentru toate acestea

• suntem în dialog cu mediul financiar-bancar și cu Banca Națională pentru a găsi modalități să sprijinim companiile afectate de coronavirus

• am demarat discuții cu sectorul bancar pentru amânarea plății ratelor la bănci; cetățenii afectați de criză vor fi astfel protejați

• estimările actuale arată că va fi nevoie ca 1% din PIB să fie folosiți pentru a construi un pachet financiar pentru a susține economia României – acești bani vor fi din surse europene, surse publice și surse private

• Guvernul va plăti urgent către companii datoriile veche ale statului, mai exact concediile medicale vechi neachitate și TVA-ul neachitat la timp de către Stat

• obiective noastre sunt: consolidarea creșterii economice sustenabile, menținerea locurilor de muncă, menținerea puterii de cumpărare a românilor

• ne gândim la măsuri de susținere pentru sectorul restaurantelor, al barurilor, al hotelurilor, adică la sectorul HORECA

• ne gândim totodată să oferim o perioadă de grație pentru companii, timp în care să nu plătească taxe; acestea vor fi re-eșalonate și vor fi plătite după ce se va încheia actuala criză

• va urma un prim val de măsuri pentru angajatori, dar şi pentru angajaţii nevoiţi să intre în întrerupere temporară a activităţii (şomaj tehnic) pe perioada crizei

• vrem să ţinem aceşti angajaţi conectaţi la piaţă şi să aibă o sursă de venit până la sfârşitul acestei perioade de încercare, astfel ca imediat după terminarea acestei perioade să revină la lucru şi să repornim economia

• din analiza evoluției prețurilor, nu am văzut o tendință speculativă. Dacă însă va fi necesar, vom interveni în piață. Putem plafona prețurile la medicamente, măști, biocide

• un lucru foarte bun făcut de președintele Iohannis, a promulgat legea care acordă dreptul unuia dintre părinți de a sta acasă cu copilul, dacă acesta are vârsta de până în 12 ani și este înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, dacă are vârsta de până la 18 ani și este înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ. Am luat această măsură pentru că unitățile de învățământ sunt închise din cauza epidemiei de coronavirus

• fiecare român care lucrează în domenii afectate de gripă și care intră în șomaj tehnic va primi pentru fiecare zi liberă 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare

• indemnizația pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut

• sumele pentru plata indemnizaţiei se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, dar exclusiv pe perioada în care autoritățile au decretat starea de urgență

• fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este alimentat din contribuția asiguratorie pentru muncă a angajatorului, care în prezent este de 2,25%

• am decis să prorogăm primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a a impozitului pe mijloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie 2020

• astfel, contribuabilii care plătesc aceste impozite până la 30 iunie, se bucură de scutiri ca și cum ar fi plătit până la 31 martie – scutirile sunt decise de Consiile Locale, Guvernul a preleungit termenul

• pentru susținerea mediului de afaceri, ANAF nu va începe executarea creanțelor bugetare . ANAF nu va mai emite somații, popriri asupra disponibilităților bănesti și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală

• implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020.

ANAF va mai lua și alte măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri:

• suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor în care sunt indicii de evaziune fiscală.

• se suspendă acțiunile anti-fraudă la punctele de trecere a frontierei la granițele cu Ungaria și Bulgaria.

• Toate aceste măsuri luate de ANAF vor continua 30 de zile după încheierea stării de urgență

• Nu există niciun pericol ca salariile sau pensiile să nu se plătească. Avem deja bani în buget pentru aceste cheltuieli.

• Guvernul are un buffer, adică o rezervă, deoarece Ministerul de Finanțe s-a împrumutat la începutul anului, când dobânzile erau mult mai mici. Atunci erau unii care criticau Guvernul pentru acele împrumuturi, acum toată lumea înțelege că am luat acei bani pentru a avea siguranța că vom trece cu bine prin această criză.

• Prin măsurile pe care le luăm vrem să ne asigurăm că cetățenii nu sunt afectați negativ în această perioadă și că economia se va relansa când această criză se încheie. Rolul statului este de a proteja deopotrivă proprii cetățeni și propriile companii.

• Am început foarte repede acest proces de susținere a mediului privat pentru că ne gândim la viitor.

Dar Guvernul Orban a luat o serie de măsuri ferme și în alte domenii înainte chiar de această decizie privind starea de urgență pe teritoriul României, după cum urmează:

SĂNĂTATE

– suspendarea temporară, pentru o perioadă de 6 luni, a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea infecției cu COVID-19, în afara teritoriului României

– pregătirea spitalelor de boli infecțioase pentru preluarea exclusiv a cazurilor de coronavirus, restul pacienților fiind preluați de spitalele suport

– darea în folosință a 23 de aparate Real Time PCR aparținând ANSVSA pentru diagnosticarea coronavirusului (protocol semnat în urmă cu două săptămâni)

– pregătirea personalului de diagnosticare în cadrul unor traininguri rapide cu specialiștii din cadrul Institutului Matei Balș

– celor 7 centre de boli infecțioase care au capacitate de diagnostic și testare din București (2 unități sanitare), Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Craiova li s-a adăugat și Laboratorul de referință acreditat OMS al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, care contribuie, alături de unitățile sanitare, la creșterea capacității de diagnosticare cu dotările existente

– vom avea 10.000 de teste pentru diagnosticare moleculară și alte 40.000 de teste rapide achiziționate de Compania Unifarm SA și care sunt distribuite săptămâna aceasta către unitățile sanitare, pe bază de comandă

– compania Unifarm SA achiziționează și aprovizionează permanent spitalele care solicită cu echipamente de protecție pentru personalul medical, măști, produse biocide pentru suprafețe și mâini, teste de diagnostic, medicamente

– MEC a luat măsura inventarierii tuturor PCR-urilor (cu care se fac testele pentru COVID-19) din cadrul universităților și institutelor de cercetare, pentru a le pune la dispoziția Ministerului Sănătății.

INTERNE

– asigurarea de către structurile poliției și jandarmeriei a măsurilor de ordine publică și însoțire necesare, inclusiv fluidizarea circulației rutiere pe traseele de deplasare cu ocazia transporturilor realizate pentru gestionarea tuturor situațiilor ce vizează fenomenul coronavirus

– a fost constituită o Celulă de criză la Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la aglomerațiile din punctele de trecere a frontierei din vestul României

– a fost suplimentat numărul de medici din punctele vamale și s-au evaluat epidemiologic toți cetățenii români și străini veniți din zonele cu focare de infecție cu COVID-19.

Pentru aceștia s-au organizat imediat convoaie de maxim 10 autoturisme, flancate de echipaje de poliție și jandarmerie care i-au escortat până în județele de domiciliu, unde au fost așteptați de prefecți și autorități pentru a fi introduși în centrele de carantină.

– recomandarea decalării de către entitățile private, inclusiv operatorii economici cu un număr de peste 99 de angajați, a programului de lucru pentru personalul care se deplasează cu mijloacele de transport în comun.

Recomandarea se aplică la nivelul municipiului București și a municipiilor reședință de județ, începând cu 12 martie, până la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire. Pentru instituțiile publice, decalarea programului este obligatorie.

– restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 50 de persoane, până la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire.

EDUCAȚIE

– suspendarea cursurilor școlilor în unitățile de învățământ până pe data de 23-24 martie, cu posibilitatea de prelungire anunțată deja de ministrul Educației, până după Paște

– MEC a apelat la utilizarea platformelor online, puse la dispoziție în mod gratuit de către mai multe companii. Suplimentar, însă, a realizat un parteneriat cu Televiziunea Română tocmai pentru a facilita accesul la educație și pentru acei copii care nu pot avea acces la platformele online.

– mulțumită profesorilor voluntari (peste 50 de profesori), de luni, 16 martie, sunt difuzate primele emisiuni de predare-învățare. Teleșcoala începe de la ora 9:00 pentru elevii claselor a VIII-a și după-amiază, de la ora 15:00, pentru clasa a XII-a.

– de asemenea, Guvernul susține realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie și accesarea suitei de aplicații educaționale oferite sub licență gratuită de Google și Microsoft

– Simulările pentru Evaluarea Națională, examenul național de Bacalaureat, dar și diferite probe practice sau diverse concursuri au fost amânate

– o altă măsură de prevenire a îmbolnăvirii este suspendarea desfășurării tuturor olimpiadelor școlare județene și regionale, precum și a competițiilor sportive

– sistarea programelor de studii de tip schimb de experiență și stagii de practică în spitale ale studenților și ale cursanților școlilor postliceale sanitare

– înscrierea pentru clasa pregătitoare se realizează în continuare online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor.

– toate activitățile extrașcolare sunt anulate până la o dată care va fi comunicată ulterior

– activitățile din cadrul programului „Școală după școală” care funcționează în unitățile de învățământ de stat sau particulare sunt suspendate în această perioadă

– în perioada 12-31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, sunt suspendate activitățile de formare și evaluare finală destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar

– în ceea ce privește drepturile salariale, MEC asigură întreg personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat că nu vor fi afectate de măsurile privind suspendarea cursurilor

– constituirea Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei COVID-19”.

TOP articole in ultimele zile