Ministrul Finanțelor anunță reluarea reformei în administrația publică. „Când încerci o sancţiune, bugetarii intră în concediu”

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat luni seara reluarea reformei în sectorul public, care a fost întreruptă în perioada stării de urgență generată de pandemia de coronavirus, dar a atras atenția asupra dificultăților generate de angajații care se folosesc de prevederile legii pentru a stopa măsurile dorite.

„În perioada de criză am susţinut decizia de a nu lua măsuri pentru sectorul bugetar pentru că administraţia publică era cea cu care administram situaţia. Reforma în sectorul public continuă. La Ministerul Finanţelor Publice am început o reorganizare care înseamnă şi reduceri de posturi de conducere, dar este complicat în condiţiile în care, şi aici am o critică pentru sectorul bugetar, ştiu foarte bine să folosească legislaţia pentru a se acoperi. Este foarte greu să faci reformă în sectorul public astăzi. De fiecare dată când cineva nu îşi face treaba în sectorul bugetar şi încerci să îi dai o sancţiune intră în concediu medical automat. Şi nu poţi să faci nimic. În sectorul privat nu se întâmplă aşa ceva”, a afirmat Florin Cîţu, citat de Adevărul.

El a subliniat că reforma se va face prin intermediul informatizării instituțiilor publice.

„Reforma continuă în sectorul public şi prin informatizare este singurul mod de a face reformă care să aibă efecte pe termen lung şi care să ne dea un sistem public suplu şi eficient. Acest Guvern a început cu 16 ministere, deci am dat semnalul de la început şi nu ne oprim. Măsurile pe care le-am fi luat în perioada de stare de urgenţă ar fi fost poate unele care nu ar fi avut un impact aşa de mare pentru buget”, a mai precizat Florin Cîţu.

Primul minister care a început reducerea numărului de angajați, după starea de urgență, a fost cel al Dezvoltării unde ministrul Ion Ștefan a anunțat că după disponibilizări vor rămâne 765 de angajați dintr-un total în prezent de 1.020. Această decizie a generat un protest al celor care au acuzat că au fost înlăturați intempestiv.

sursa: adevarul.ro

