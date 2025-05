Nicușor Dan, după câștigarea alegerilor prezidențiale: „România începe o nouă etapă”. Apel la implicare profesională și civică

Nicușor Dan a susținut duminică noaptea un discurs emoționant în Parcul Cișmigiu, după victoria categorică în alegerile prezidențiale. Președintele ales al României le-a mulțumit susținătorilor săi și tuturor celor care au luptat pentru schimbare, subliniind victoria aparține celor care au crezut că România se poate schimba în direcția corectă.

Nicușor Dan a făcut apel la implicare civică și profesională, spunând că România are nevoie de oameni noi în politică și de specialiști. Românilor din diaspora le-a transmis un mesaj special, amintindu-le că „România va fi întotdeauna acolo pentru ei, pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi din nou împreună.”

Citește și Rezultate turul doi alegeri prezidențiale 2025. Date în timp real. LIVE TEXT

Nicușor Dan: „E victoria voastră”

În fața mulțimii adunate în Parcul Cișmigiu, Nicușor Dan a ținut să sublinieze că acest succes aparține cetățenilor și tuturor celor care au crezut în posibilitatea schimbării.

„E victoria voastră, e victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat.

Dar ce ați făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar. Ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți înainte. E victoria voastră”, le-a spus Nicușor Dan celor prezenți în Parcul Cișmigiu.

Apel la implicare civică și profesională

El a menționat că președintele României, „în echilibrul de putere cu celelalte puteri ale statului”, va avea nevoie în continuare de sprijinul societății.

„România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România”, a precizat el.

Mesaj de unitate și respect

Nicușor Dan le-a transmis un mesaj și celor care au votat pentru contracandidatul său, George Simion, asigurându-i de respectul lui.

„Un mesaj pentru cei care au pierdut astăzi: întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi și pentru cei care au avut o altă opțiune în turul întâi. Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice. Avem de construit o Românie împreună cu românii din România. Avem de construit o România împreună cu românii din diaspora, din Basarabia și celelalte teritorii din jurul României”, a arătat acesta.

Un mesaj special pentru diaspora

De asemenea, Nicușor Dan le-a mulțumit românilor din diaspora care s-au implicat în campania electorală, „indiferent” pe cine au votat.

„Mulțumesc românilor din Basarabia și celor care locuiesc în Republica Moldova și celor din diaspora. Îi asigur că România va fi totdeauna tot timpul acolo pentru ei, pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi împreună”, a fost mesajul lui.

Discursul său s-a încheiat cu un îndemn mobilizator: „Să continuăm să credem în România. Și, de mâine, la muncă!”

Cei prezenți în Parcul Cișmigiu și-au exprimat susținerea față de Nicușor Dan, scandând: „Suntem aici!”, „Unitate!”, „Europa!”, „Nicușor!”.

Reamintim faptul că Nicușor Dan, candidat independent, a obținut 53,60 % (6.168.642 de voturi), la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Contracandidatul său, George Simion, a obținut 46,40 % (5.339.053 de voturi).

sursa: agerpres.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News