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EVENIMENT

(P.E.) Rotar pentru Blaj, Blajul înainte de toate

Publicat

acum 2 ore

Vreau să transmit celor ce iubesc această comunitate, celor ce trăiesc, muncesc sau învață în Blaj că trebuie să continuăm dezvoltarea!

Blajul este comunitatea în care s-a făcut și se face mai mult decât alții visează, iar acum se află în cel mai bun moment al dezvoltării sale. Trebuie să fructificăm șansa la dezvoltare și cred cu tărie că împreună vom reuși, pentru că am dovedit că știm ce înseamnă spiritul învingător al Blajului, devenind în timp un model de dezvoltare pentru comunitățile mici și mijlocii din România!

Blajul are nevoie de continuitate! De aceea vă propun un program pentru 2024-2030, deoarece consider că proiectul de dezvoltare al Blajului trebuie corelat cu exercițiul financiar al fondurilor europene aprobat de către Comisia Europeană.

Acest program poate fi implementat doar de echipa noastră formată din Blăjeni, Primarul Blajului și Consiliul Local Blaj, Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean Alba, deoarece am dovedit competență, capacitate politică, administrativă și hotărâre în a edifica Blajul european –  o comunitate puternică și frumoasă în care fiecare cetățean să își dorească să trăiască.

Prezentul ne-a prins pregătiți cu planurile pe masă și temele făcute, iar viitorul va face din Blaj una dintre cele mai frumoase realități din România!

Viitorul Blajului se construiește acum și vă îndemn să votați la alegerile din 9 iunie echipa noastră câștigătoare: Primarul Blajului – Gheorghe Valentin Rotar și echipa de consilieri locali de pe listele Partidului Național Liberal, Președintele Consiliului Județean Alba – Ion Dumitrel cu lista sa de consilieri județeni!

A.   PROIECTELE DE DEZVOLTARE PENTRU BLAJ, 2024 – 2030!

INFRASTRUCTURĂ

1. VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ

2.CONEXIUNEA CU AUTOSTRADA – DRUM TRANSREGIO BLAJ-TEIUȘ-A10

3.REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN MUNICIPIUL BLAJ

4.REAMENAJAREA BULEVARDULUI REPUBLICII ȘI A ZONEI CENTRALE

5.MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA NUMĂRULUI DE PARCĂRI

6.FINALIZARE DRUM COMUNAL 203 – BLAJ – FLITEȘTI – DELENI – OBÂRȘIA

7.REALIZARE DRUM COMUNAL D 34 – BLAJ-TIUR-CRĂCIUNELU DE JOS

8.EXTINDEREA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE INTELIGENTĂ

9.FINALIZAREA RELOCĂRII ÎN SUBTERAN A CABLURILOR ELECTRICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

10.INVESTIȚII ÎN LOCALITĂȚILE COMPONENTE ȘI SATELE APARȚINĂTOARE

11.MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CURĂȚENIE A MUNICIPIULUI BLAJ

12.FALEZĂ PE RÂUL TÂRNAVA MARE ȘI AMENAJAREA DE ZONE DE AGREMENT

13.REABILITAREA ȘI EXTINDEREA TUTUROR SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA BLOCURILOR

14.AMENAJAREA  ZONEI LACULUI CHERETEU

15.IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PĂDURI URBANE” ÎN ZONA LUNCA CIUFUD

16.AMENAJAREA PARCULUI „PETŐFI SÁNDOR”

SĂNĂTATE      

17.CONTINUAREA MODERNIZĂRII ȘI DOTĂRII SPITALULUI MUNICIPAL

18.CONSTRUIREA UNUI CORP NOU DE CLĂDIRE LA SPITALUL MUNICIPAL

19.CONSTRUIREA ÎN VEZA A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

ÎNVĂȚĂMÂNT        

20.REABILITAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” ȘI A LICEULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE”

21.DOTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE

SPORT           

22.MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE DIN PARCUL „AVRAM IANCU” PRIN EXTINDEREA TRIBUNELOR EXISTENTE PÂNĂ LA O CAPACITATE DE 2000 DE LOCURI ȘI PISTĂ DE ATLETISM MODERNĂ

23.CONSTRUIRE  STADION TIUR

24.CONSTRUIRE BAZĂ DE CANTONAMENT CU FACILITĂȚI DE CAZARE, RECUPERARE ȘI MASĂ PENTRU SPORTIVI – ZONA SALA POLIVALENTĂ.

25.CONSTRUIREA CENTRULUI OLIMPIC DE EXCELENȚĂ PENTRU VOLEI FEMININ

26.MODERNIZARE STADION VEZA PRIN CONSTRUIREA UNEI TRIBUNE CU O CAPACITATE DE 300 LOCURI ȘI A UNOR VESTIARE MODERNE

27.CONTINUAREA PROIECTULUI SPORTIV CSM VOLEI ALBA BLAJ

CULTURĂ

28.FINANȚAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE ȘI A TUTUROR PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR CULTURALE MARCA BLAJ.

ECONOMIE

29.CONTINUAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI ATRAGEREA DE NOI INVESTITORI

B. PROIECTE EUROPENE ÎN DERULARE

30.FINALIZARE BIBLIOTECA MUNICIPALĂ

31.RECONVERSIA FUNCȚIONALĂ A LACULUI CHERETEU

32.MOBILITATE URBANĂ

33.PARC FOTOVOLTAIC

34.AUTOBUZE ELECTRICE

35.SISTEMUL E-TICKETING PENTRU AUTOBUZELE ELECTRICE

36.STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU MAȘINI ELECTRICE

37.EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILELOR SPITALULUI MUNICIPAL BLAJ

38.EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI ȘCOLII GIMNAZIALE „TOMA COCIȘIU” BLAJ

39.EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOCURI

40.NOUA CREȘĂ

41.DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

42.ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

43.CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE ȘI SUBTERAN.

Comandat de: PNL Filiala Alba. Distribuit de SC Independent SRL. Cod unic mandatar financiar: 21240015

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