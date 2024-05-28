EVENIMENT
(P.E.) Rotar pentru Blaj, Blajul înainte de toate
Vreau să transmit celor ce iubesc această comunitate, celor ce trăiesc, muncesc sau învață în Blaj că trebuie să continuăm dezvoltarea!
Blajul este comunitatea în care s-a făcut și se face mai mult decât alții visează, iar acum se află în cel mai bun moment al dezvoltării sale. Trebuie să fructificăm șansa la dezvoltare și cred cu tărie că împreună vom reuși, pentru că am dovedit că știm ce înseamnă spiritul învingător al Blajului, devenind în timp un model de dezvoltare pentru comunitățile mici și mijlocii din România!
Blajul are nevoie de continuitate! De aceea vă propun un program pentru 2024-2030, deoarece consider că proiectul de dezvoltare al Blajului trebuie corelat cu exercițiul financiar al fondurilor europene aprobat de către Comisia Europeană.
Acest program poate fi implementat doar de echipa noastră formată din Blăjeni, Primarul Blajului și Consiliul Local Blaj, Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean Alba, deoarece am dovedit competență, capacitate politică, administrativă și hotărâre în a edifica Blajul european – o comunitate puternică și frumoasă în care fiecare cetățean să își dorească să trăiască.
Prezentul ne-a prins pregătiți cu planurile pe masă și temele făcute, iar viitorul va face din Blaj una dintre cele mai frumoase realități din România!
Viitorul Blajului se construiește acum și vă îndemn să votați la alegerile din 9 iunie echipa noastră câștigătoare: Primarul Blajului – Gheorghe Valentin Rotar și echipa de consilieri locali de pe listele Partidului Național Liberal, Președintele Consiliului Județean Alba – Ion Dumitrel cu lista sa de consilieri județeni!
A. PROIECTELE DE DEZVOLTARE PENTRU BLAJ, 2024 – 2030!
INFRASTRUCTURĂ
1. VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ
2.CONEXIUNEA CU AUTOSTRADA – DRUM TRANSREGIO BLAJ-TEIUȘ-A10
3.REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN MUNICIPIUL BLAJ
4.REAMENAJAREA BULEVARDULUI REPUBLICII ȘI A ZONEI CENTRALE
5.MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA NUMĂRULUI DE PARCĂRI
6.FINALIZARE DRUM COMUNAL 203 – BLAJ – FLITEȘTI – DELENI – OBÂRȘIA
7.REALIZARE DRUM COMUNAL D 34 – BLAJ-TIUR-CRĂCIUNELU DE JOS
8.EXTINDEREA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE INTELIGENTĂ
9.FINALIZAREA RELOCĂRII ÎN SUBTERAN A CABLURILOR ELECTRICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII
10.INVESTIȚII ÎN LOCALITĂȚILE COMPONENTE ȘI SATELE APARȚINĂTOARE
11.MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CURĂȚENIE A MUNICIPIULUI BLAJ
12.FALEZĂ PE RÂUL TÂRNAVA MARE ȘI AMENAJAREA DE ZONE DE AGREMENT
13.REABILITAREA ȘI EXTINDEREA TUTUROR SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA BLOCURILOR
14.AMENAJAREA ZONEI LACULUI CHERETEU
15.IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PĂDURI URBANE” ÎN ZONA LUNCA CIUFUD
16.AMENAJAREA PARCULUI „PETŐFI SÁNDOR”
SĂNĂTATE
17.CONTINUAREA MODERNIZĂRII ȘI DOTĂRII SPITALULUI MUNICIPAL
18.CONSTRUIREA UNUI CORP NOU DE CLĂDIRE LA SPITALUL MUNICIPAL
19.CONSTRUIREA ÎN VEZA A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ÎNVĂȚĂMÂNT
20.REABILITAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” ȘI A LICEULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE”
21.DOTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE
SPORT
22.MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE DIN PARCUL „AVRAM IANCU” PRIN EXTINDEREA TRIBUNELOR EXISTENTE PÂNĂ LA O CAPACITATE DE 2000 DE LOCURI ȘI PISTĂ DE ATLETISM MODERNĂ
23.CONSTRUIRE STADION TIUR
24.CONSTRUIRE BAZĂ DE CANTONAMENT CU FACILITĂȚI DE CAZARE, RECUPERARE ȘI MASĂ PENTRU SPORTIVI – ZONA SALA POLIVALENTĂ.
25.CONSTRUIREA CENTRULUI OLIMPIC DE EXCELENȚĂ PENTRU VOLEI FEMININ
26.MODERNIZARE STADION VEZA PRIN CONSTRUIREA UNEI TRIBUNE CU O CAPACITATE DE 300 LOCURI ȘI A UNOR VESTIARE MODERNE
27.CONTINUAREA PROIECTULUI SPORTIV CSM VOLEI ALBA BLAJ
CULTURĂ
28.FINANȚAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE ȘI A TUTUROR PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR CULTURALE MARCA BLAJ.
ECONOMIE
29.CONTINUAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI ATRAGEREA DE NOI INVESTITORI
B. PROIECTE EUROPENE ÎN DERULARE
30.FINALIZARE BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
31.RECONVERSIA FUNCȚIONALĂ A LACULUI CHERETEU
32.MOBILITATE URBANĂ
33.PARC FOTOVOLTAIC
34.AUTOBUZE ELECTRICE
35.SISTEMUL E-TICKETING PENTRU AUTOBUZELE ELECTRICE
36.STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU MAȘINI ELECTRICE
37.EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILELOR SPITALULUI MUNICIPAL BLAJ
38.EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI ȘCOLII GIMNAZIALE „TOMA COCIȘIU” BLAJ
39.EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOCURI
40.NOUA CREȘĂ
41.DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
42.ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR
43.CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE ȘI SUBTERAN.
Comandat de: PNL Filiala Alba. Distribuit de SC Independent SRL. Cod unic mandatar financiar: 21240015
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