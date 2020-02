Povestea unui scandal în Gara CFR din Alba Iulia, ajuns în instanță. De ce a fost amendat un agent de pază de jandarmii din Alba

O întâmplare ieșită din comun s-a petrecut în urmă cu ceva timp, în miez de noapte, în Gara CFR din Alba Iulia, unde un agent de pază al gării a fost amendat de jandarmii din Alba.

Pățania dintr-o noapte de septembrie s-a transformat într-un dosar pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, care a fost soluționat de curând, în 22 ianuarie 2020.

Un agent de pază al Gării CFR din Alba Iulia

O femeie care s-ar fi aflat în tranzit, dar al cărui nume nu este precizat

Un echipaj de Jandarmi al Inspectoratului Alba

Gara și peronul CFR din Alba Iulia

O amendă de 200 de lei pentru scandal

”Ingredientele” și personajele unei întâmplari din 11 septembrie 2019, în Gara CFR Alba Iulia, ”povestită” în motivarea magistraților de la Judecătoria Alba Iulia.

Versiunea bărbatului

În nopatea respectivă, A. – agent de pază al Gării CFR din Alba Iulia se afla de serviciu. În jurul orei 2.30 o femeie ajunge în clădirea gării, în holul casei de bilete.

Agentul de pază a abordat-o pe femeie și a întrebat-o dacă are bilet, iar aceasta i-a răspuns că nu are. Atunci bărbatul i-a spus acesteia că dacă nu are bilet de călătorie nu poate sta în incinta clădirii.

Femeia a devenit recalcitrantă și a sunat la poliție. În scurt timp și-a făcut apariția la fața locului un echipaj de jandarmi.

Agentul de pază le-a explicat jandarmilor că una dintre atribuțiile sale ”este de a nu permite staționarea persoanelor care nu posedă bilet de călătorie în holul caselor de bilete din Stația CFR Alba Iulia”, se arată în motivarea Judecătoriei din Alba Iulia.

Jandarmii l-au amendat pe agentul de pază cu 200 de lei pentru faptul că a provocat scandal.

Ce au zis reprezentanții Jandarmeriei în timpul procesului

Jandarmii au fost anunțati prin dispecer că o femeie reclamă un scandal în gara din Alba Iulia. Când au ajuns la fața locului jandarmii au identificat-o pe femeie, care le-a povestit că nu a fost lăsată să stea în gară de către agentul de pază deoarece nu are bilet de călătorie.

Însă, aceasta a spus că motivul pentru care se afla în gara era chiar acela de a-și cumpăra un bilet, fiind aflată în tranzit.

Echipajul de jandarmi l-a identificat pe agentul de pază ”care interzicea accesul persoanelor în gară, indiferent de faptul că aceștia urmau să își cumpere bilete pentru călătorii, adică aveau un motiv întemeiat și respectau scopul punctului CFR Alba Iulia, motiv pentru care a creat panică în rândul celor care doreau să își achiziționeze bilete pentru cursele CFR care urmau și pe care riscau să le piardă provocând astfel un scandal și împiedicând normala desfășurare a activității între CFR Alba Iulia și călători” se arată în întâmpinarea formată de reprezentanții insituției de ordine din Alba.

Drept urmare, jandarmii l-au amendat pe agentul de pază cu 200 de lei.

Bărbatul nu a fost de acord cu amenda primită de la jandarmi și contestat sancțiunea în instanță.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, dar la ședința din 22 ianuarie 2020, agentul de pază a renunțat la judecarea cauzei și implicit la contestația formulată față de amenda de 200 de lei primită.