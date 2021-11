Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Numerele extrase duminică, 28 noiembrie. Premiul la Categoria I de peste 3,35 milioane de lei

Noul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat sâmbătă că înainte de o discuție legată de o creștere a vârstei de pensionare, trebuie luate măsuri pentru ridicarea speranței de viață sănătoasă, care momentan, în România este în jurul vârstei de 59 – 60 de ani.

Ministrul a subliniat, la Digi24, că în prezent românii muncesc cinci ani de zile după speranța de viață sănătoasă.

„Este necesar să ne ocupăm inițial de speranța de viață din România și de traiul românilor că apoi să discutăm de o eventuală prelungire obligatorie a vârstei de pensionare. Asta nu înseamnă că dacă nu prelungim vârstă nu permitem oamenilor să lucreze după ce împlinesc vârstă standard de pensionare.

Am făcut comparație și am analizat date Eurostat, speranța de viață a unui bărbat din România e de 70 de ani și 6 luni.

Păi dacă ridicăm vârstă la 70 de ani, degeaba îl mai punem pe omul ăla să contribuie undeva la 40 – 45 de ani dacă îi acordăm drepturile doar 6 luni de zile.

Speranța de viață sănătoasă în România e în jurul vârstei de 59 – 60 de ani. La noi în România se muncește cinci ani de zile după speranța de viață sănătoasă.

Deci mai întâi să ne ocupăm de ridicarea speranței de viață sănătoase, că apoi să ne gândim să le prelungim viață activă”, a declarat Marius Budăi.

Marius Budăi: Guvernul nu poate accepta ca angajaţii să iasă cu picioarele înainte din locurile lor de muncă

„Exclus să crească vârsta de pensionare atât timp cât voi fi ministru. Am explicat foarte clar şi am asumat şi în guvernarea trecută o scrisoare către Comisia Europeană în care am explicat Comisiei că noi în România trebuie întâi să ridicăm speranţa de viaţă şi abia apoi să ne gândim la o eventuală creştere a vârstei de pensionare. (…)

Despre PNRR şi vârsta de pensionare: la Comisia Europenă nu există aşa un bau-bau, nu, acolo sunt oameni care, dacă le explici, înţeleg. Speranţa de viaţă pentru bărbaţi este de 70 de ani şi 6 luni.

Speranţa de viaţă sănătoasă este în jur de 59-60 de ani. Păi nu putem să spunem că noi scoatem oamenii la pensie cu picioarele înainte din producţie, din birouri şi de acolo de unde lucrează”, a afirmat Marius Budăi, cu o zi în urmă.

