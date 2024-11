VIDEO: Ce spune primarul Gabriel Pleșa despre traficul și accidentele frecvente din Alba Iulia, după lucrările de infrastructură

La Alba Iulia au fost finalizate și recepționate patru din cele cinci tronsoane de mobilitate, prin care au fost modernizate principalele arterele din municipiu. Cu toate acestea, în ultima perioadă au fost semnalate frecvent accidente rutiere, iar unii dintre cetățeni spun că în oraș e „ziua și accidentul”.

Potrivit primarului Gabriel Pleșa, softul care va gestiona întregul sistem cu semafoare inteligente urmează să fie pus în funcțiune abia după recepția ultimului tronson, respectiv cel de pe B-dul Încoronării, din zona Cimitir. Edilul a precizat că în prezent semafoarele funcționează simplu, cu timpi, pentru a fi protejați pietonii.

„Situația stă în felul următor: din cinci tronsoane de mobilitate noi am recepționat patru. Urmează al cincilea, cel care ar fi fost gata dacă în șase luni de zile nu stăteam după soluția tehnică pentru dublarea conductei pluviale din zona Cimitirului.

Vestea bună este că constructorul s-a mișcat bine, iar la sfârșitul săptămânii, joi și vineri, este programat stratul de binder și după aceea stratul de uzură. Zic eu, în două săptămâni putem recepționa și acest ultim tronson.

În momentul în care am recepționat și acest ultim tronson, practic suntem aproape gata cu toate echipamentele montate, cu toate camerele, cu toți senzorii, pentru darea în folosință a ultimului contract semnat care se numește managementul de trafic. Pe înțelesul tuturor, acel soft care coordonează aceste semafoare inteligente.

În momentul în care avem acest soft, el va coordona în baza unor senzori toate semafoarele între ele. Eu sunt convins că soluția este bună”, a precizat primarul Gabriel Pleșa, pentru Alba24.

Primarul Gabriel Pleșa, despre gestionarea traficului în Alba Iulia

Primarul a explicat situația actuală privind gestionarea traficului în Alba Iulia. Având în vedere că sistemul de management al traficului nu este încă dat în folosință, semafoarele funcționează acum pe un mod simplu, cu timpi.

„La această oră noi am fost nevoiți să dăm drumul la semafoare simplu, cu niște timpi totuși care se reglează și s-a întâmplat următorul fenomen. În prima fază am dat drumul la toate și s-a constatat că nefiind coordonate se formează cozi. Le-am lăsat unele pe intermitent și am lăsat doar în apropierea școlilor. Sigur că ele funcționează simplu, să fie protejați pieteonii.

În momentul în care avem managementul de trafic, cele 98 de camere cu supravegherea traficului, eu zic că va fi și mai fluid. Atunci, e adevărat, intră în funcțiune banda dedicată transportului public și a taximetrelor.

Pe tot acest traseu este supravegheat traficul. Vom vedea atunci cauzalitatea, de ce se întâmplă atâtea accidente.

Trebuie să recunoaștem că se mai calcă și pe accelerație. Eu vreau să aștept finalizarea totală a lucrărilor și atunci să tragem concluzii dacă e mai bine sau mai rău din punct de vedere al traficului în Alba Iulia”, a mai spus primarul.

