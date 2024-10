VIDEO: Cum arată Dacia Bigster, cel mai mare și mai scump model al mărcii. Versiuni de motorizare și dotări

Dacia a prezentat noul Bigster, un SUV hibrid cu 5 locuri produs în România. Fratele mai mare al lui Duster are un design modern și aerodinamic și beneficiază de un interior spațios și bine echipat.

Compania nu precizat deocamdată detalii despre prețuri, însă presa a scris că acestea vor porni de la aproximativ 25.000 de euro. La variantele hibride, cu dotările maxime, prețurile vor trece de 30.000 de euro, fiind astfel cel mai scump model al mărcii.

Bigster, primul SUV Dacia de segment C

Dacia Bigster, fratele mai mare al lui Duster, împinge limitele segmentului său cu dimensiunile sale. Dacia Bigster are 4,57 metri lungime. Spre comparație, Duster are 4,34 metri lungime, Logan are 4,39 metri, Sandero are 4,10 metri, iar Jogger are 4,55 metri lungime.

Potrivit Dacia, mașina are un portbagaj de până la 667 de litri VDA, cel mai generos spațiu la nivelul capului și cel mai încăpător spațiu pentru picioare pentru pasagerii din spate.

Autoturismul beneficiază de o climatizare automată cu două zone. În partea din față, șoferul și pasagerul pot seta individual temperatura dorită. În partea din spate, pasagerii se pot bucura de confort sporit, datorită celor două fante de ventilație speciale.

Bagajele pot fi încărcate și descărcate cu ușurință, prin deschiderea automată a hayonului din interior, cu ajutorul cardului „mâini libere”, sau direct de pe hayon. De asemenea, înălțimea de deschidere se poate modifica, funcție extrem de utilă dacă ești într-o parcare cu restricții de înălțime.

Noul Dacia Bigster beneficiază de cotieră, un compartiment de depozitare spațios, precum și un compartiment răcit, de 8,6 l, pentru a păstra băuturile reci chiar și la drumuri lungi.

Se poate regla electric înălțimea și înclinarea spătarului scaunului șoferului și, manual, suportul lombar pentru șofer și pasager.

Printre dotările noului autoturism se numără și YouClip, un sistem inovator de puncte de prindere (5 puncte standard, 2 puncte suplimentare disponibile ca accesorii), care permit utilizatorilor să fixeze o gamă largă de accesorii în zone cheie din habitaclul vehiculului.

Pe partea de multimedia, mașina este dotată cu Media Nav Live, un sistem cu navigație conectată, care integrează în timp real informații din trafic și hărți actualizate, timp de 8 ani. Media Nav Live este combinat cu un sistem audio Arkamys 3D cu 6 difuzoare.

Tablou de bord cu un ecran de 10 inchi monitorizează și afișează toate informațiile despre condus și consum.

Bigster este echipat cu o gamă largă de tehnologii inteligente de ultimă generație, care asigură confort la volan și oferă siguranță șoferului și pasagerilor, pe orice traseu.

Bigster include în echiparea standard:

sistem de frânare automată în caz de urgență,

recunoaștere semne de circulație, cu avertizare depășire limită de viteză,

avertizare la schimbarea benzii de rulare,

asistență la menținerea benzii și altele.

Motorizări Dacia Bigster

TCe 130 4×4: 1,2 litri benzină mild-hybrid 48V cu 130 CP, tracțiune integrală și cutie manuală cu șase trepte

TCe 140: 1,2 litri benzină mild-hybrid 48V cu 140 CP și manuală cu șase trepte

ECO-G 140: 1,2 litri benzină + GPL mild-hybrid 48V (premieră în industrie) cu 140 CP

HYBRID 155: full-hybrid cu motor pe benzină de 1,8 litri și motor electric cu un total de 155 CP, și transmisie automată (multimodală) cu șase trepte

