VIDEO HOROSCOP 2023: Luna neagră în Leu. Provocări și lecții pentru fiecare zodie, în următoarele 9 luni

Horoscop 2023: Luna neagră în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie pentru următoarele 9 luni.

Până la începutul lunii octombrie vom avea multe situații de rezolvat în privința familiei, moștenirilor paterne, relația cu divinitatea și, peste toate, avem șansa de a ne regăsi tații sau copii din viețile trecute, din diferite reîncarnări.

Fiecare zodie are la rândul ei un domeniu în care abuzează, de alții sau de sine. Și fiecare nativ are de înțeles nivelul de putere la care se află: putere, lumină, demonstrativitate, provocare etc.

Berbec

Nativii sau Ascendentul Berbec poate să se lovească de probleme la bursă sau la alte jocuri de noroc, iar în vară există riscuri destul de mari de pierderi! Nu riscați inutil și evitați viciile!

Taur

Pentru 9 luni și cu ecou pentru 9 ani, Luna neagră în Leu îți poate aduce mari lecții și certuri cu persoane pline de orgoliu și reacții pe măsură! Atenție la familie și la ceea ce ai moștenit de la tatăl tău, mai ales în plan genetic sau ca tipare, atitudine, obiceiuri!

Gemeni

Cultură și culturalizare pentru tine. Unii vor da examene, alții vor căuta să învețe lucruri noi. Ideile devin subiecte de iluminare și puterea cuvintelor te va preocupa intens în următoarea perioadă! Atenție la concentrare și la subiectele pe care te vei concentra!

Rac

Fiecare zodie are perioada ei! Poți spune că te-ai liniștit după multul stres de anul trecut, doar ca mai sunt vulnerabile, iată, subiectele de ordin financiar! Banii tăi și puterea ta financiară! Așadar pregătește-te de rezolvări și rezistență la stres!

Leu

Luna neagră va fi pentru 9 luni pe teritoriile tale și în energiile tale! Ai multe lucruri de acceptat și multe bătălii interioare. Refuzul tatălui sau a rolului de tată poate să reprezinte o problemă de termen lung, în acest întreg an! Multe lecții vor fi și privind iubirea de sine!

Fecioară

Sănătatea cardiovasculară și pancreasul vor fi slăbiciunile tale în mare parte din acest an. Ai nevoie de o revoluție interioară și de amabilitate, bunăvoință, relaxare și acceptare, mai ales față de propriile greșeli și propria persoană! Dar și la exterior!

Balanță

Viitorul tău stă în mâinile tale și mai ales în opțiunile și scopurile pe care le vei determina și trasa din Ianuarie 2023 până în Octombrie. Ai nevoie de noi liste de priorități și de multă dorință de reușită pe termen scurt și pe termen lung!

Apartenența la un grup, organizație va fi importantă pentru demersurile viitoare!

Scorpion

Luna neagră în Leu vine cu lecții de personalitate și de ego și pentru tine. Va trebui să înveți să îți gestionezi orgoliul și să lucrezi intens la imaginea ta și la ”ce fel de model ești pentru ceilalți”! Atenție la ceea ce moștenești genetic de la ambii părinți și profesia căruia dintre ai tăi vei dori să o duci mai departe!

Săgetător

Copii și rolul de părinte! Probabil că unul dintre copii pleacă la studii sau te consumă foarte tare pentru că se află într-un moment important sau o cotitură în viață. Sunt de asemenea și multe lecții pe care va trebui să le depășești pentru a avea succesul dorit! Ai nevoie de mentori noi alături de care să poți lucra la orgoliu tău!

Capricorn

Puterea și încrederea sunt subiecte importante din viața ta! Provocările se vor ține lanț – de fapt se țin lanț deja ce niște ani buni – în acest sens! Ai multe neplăceri de la dușmani și trebuie să te îndrepți către spiritualitate cât mai des și cât mai tare, pentru a te proteja de ”atacurile personale” și de energiile care te slăbesc!

Vărsător

Viața de cuplu și problemele cu socrii ar putea să te consume foarte mult în lunile ce vin. De fapt trebuie să te întorci la prietenia dintre membrii familiei și să nu te lași provocat de situații ghidate de ego. Iubirea nu înseamnă luptă de putere…și nici familia!

Pești

Ai nevoie să te ocupi mai mult de sănătatea ta și ai nevoie să te simți în confort sau protejat. Riscurile de probleme cardiovasculare, epuizare, ficat, pancreas, pot fi mari în perioada în care Luna Neagră îți traversează casa sănătății! Atenție că te consumi prea mult și perioada ce vine nu promite liniștea de la exterior, ci trebuie să o găsești prin echilibrul personal și de la interior!

Horoscop transmis pentru Alba24 de astrologul Maria Sârbu

