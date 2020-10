VIDEO Orban: Profesorii care refuză să predea online „nu mai au ce căuta” în sistemul de educaţie

Profesorii care refuză să predea online „nu mai au ce căuta” în sistemul de educaţie, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, care a subliniat că dascălii au obligaţia să se adapteze la orice situaţie.

„Nu pot accepta ideea că există cadre didactice care refuză să îşi exercite profesia şi chiar misiunea. Un profesor care nu face lecţii online acolo unde este necesară organizarea acestor lecţii online, dacă din zece ore face numai şase ore, patru ore, nu mai trebuie plătit, este simplu. Iar, dacă, refuză să predea online, din punctul meu de vedere, nu mai are ce căuta în sistemul de educaţie, pentru că un profesor are obligaţia să se adapteze la orice situaţie. Job-ul lui este să transmită informaţii, cunoştinţele de la materia respectivă şi, în mod evident, şi multe alte valori, principii, să fie un model, dar are obligaţia să se adapteze la modalitatea de transmitere a acestor cunoştinţe. Să fim cinstiţi, online-ul este deja un lucru care există în viaţa noastră. Toţi avem, cei mai mulţi conturi de Facebook, ştim ce înseamnă live-uri, cum să nu poţi să te adaptezi să predai online”, a explicat Orban, într-o conferinţă de presă, la Ministerul Educaţiei.

Potrivit prim-ministrului, copiii sunt „mult mai în siguranţă” la şcoală în ceea ce priveşte infecţia cu SARS-CoV-2, decât atunci „când nu sunt controlaţi”.

„Copiii la şcoală sunt mult mai în siguranţă decât atunci când nu sunt controlaţi. Din acest motiv este foarte important nu numai ce se întâmplă la şcoală, ci şi cum ajunge copilul la şcoală şi, mai ales, ce face copilul după ce pleacă de la şcoală. Pentru că, dacă ei nu sunt luaţi de părinţi sau li se permite o foarte mare libertate în timpul liber, există posibilitatea să nu se îmbolnăvească în şcoli, să se îmbolnăvească în exteriorul şcolii, după ce pleacă de la şcoală. Sunt adolescenţi care se duc pe terase, sunt adolescenţi care se duc în parc, sunt adolescenţi care se duc şi practică activităţi sportive sau au activităţi, dar care nu mai respectă regulile. (…) La şcoală copilul este mai în siguranţă decât atunci când nu este supravegheat”, a susţinut premierul.

În opinia sa, este prematur să se spună că a crescut numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din cauza începerii şcolii.

„Este prematur să stabilim că a crescut numărul de cazuri, pentru că nu ştim dacă a crescut numărul de cazuri şi doi – nu ştim dacă a crescut din cauza începerii activităţii şcolare, pentru că este posibil ca, în prima săptămână sau în primele zece zile, foarte multe cazuri să fi apărut datorită vacanţelor şi copiii să se fi îmbolnăvit sau cadrele didactice să se fi îmbolnăvit înainte de începerea şcolii şi să se manifeste boala după începerea şcolii”, a afirmat Orban.

El a evidenţiat că fiecare director de şcoală trebuie să gândească spaţiile astfel încât să evite riscul creări unei aglomeraţii şi să aibă grijă ca elevii să poarte masca de protecţie sanitară şi să păstreze o distanţă „rezonabilă” şi în pauze.

sursă: Agerpres

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.