VIDEO Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Mih Dehlean a devenit campioană balcanică la culturism. Mesaj emoționant postat pe Facebook

Mihaela Mih Dehlean, sportiva din Alba Iulia a devenit campioană balcanică la culturism. Acesta a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podimului a sportului pe care îl practică de foarte mulți ani.

Sportiva din Alba Iulia a scris într-o postare pe Facebook că este cea mai mare performanță a sa, din cariera de sportiv.

Am reușit să ating cea mai înaltă treaptă a podiumului și cea mai mare performanță din cariera mea de sportiv. Am devenit campioană balcanică într-un sport în care cea mai mică eroare răstoarnă ani de zile de muncă, sute de speranțe și mii de sacrificii care nu se văd dar care contează.

Am crezut atunci când alții poate s-ar fi îndoit, am luptat împotriva slăbiciunilor omenești atunci când poate mulți ar fi găsit în ele o justificare pentru eșec și am avut tenacitatea de a vedea obiectivul și nu obstacolele.



Am învins pentru că am știut cum și mai ales când să nu renunț la un vis cât o viață.

Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat harul reușitei, soțului meu Emil pentru susținere, băiatului meu Mihai pentru dragostea altruistă, antrenorului meu Călin Brehaiță pentru că a știut să genereze prin știința pregătirii, o mare performanță și echipei Federației Române de Culturism și Fitness.

Pentru mine faptul că mi-am reprezentat țara la un astfel de nivel a fost o onoare și o responsabilitate majoră. În rest știu că se poate mai mult și știu că azi e o etapă către o performanță care nu se oprește aici.

Azi, am demonstrat că se poate. Azi, am ridicat o cupă în care am strâns toate speranțele, lacrimile, durerile și bucuriile a mii de ore de antrenament.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News