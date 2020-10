ACCIDENT în lanț la Valea Lungă, provocat de un șofer de 19 ani, care conducea băut. Patru mașini avariate

Primarul Gabriel Pleșa a declarat luni, după ședința extraordinară a Consiliului Local, că cei doi viceprimari ai municipiului vor fi votați cei mai târziu, luni, 2 noiembrie.

Deși votul pentru cei doi viceprimari trebuia să aibă loc astăzi, 26 octombrie negocierile purtate de USR PLUS cu PNL și PSD nu s-au concretizat.

Mai mult de atât, Gabriel Pleșa a făcut publice numele consilierilor locali propuși de cele trei partide pentru fotoliul de viceprimari.

USR PLUS în timpul negocierilor l-a propus pe fostul liberal Emil Popescu, PNL dorește cele două funcții de viceprimari, iar unul dintre cei propuși este Marius Filimon. De asemenea și PSD Alba a propus la negocieri două persoane: pe Bogdan Medrea și Alin Stanciu.

Gabriel Pleșa a mai spus că o alianță firească după votul din 27 septembrie ar fi cu PNL, deoarece cele două partide au cei mai mulți consilieri locali.

De asemenea, primarul municpiului a mai declarat că în cadrul Primăriei Alba Iulia vor fi demarate două acțiuni de audit: una financiar și alta pentru angajații instituției.

Cel mai probabil auditul pentru angajați va fi gata până la jumătatea lunii ianuarie a anului 2021.

Context

Într-un comunicat de presă transmis luni, 26 octombrie, ”Alianța USR- PLUS anunță că discuțiile pentru formarea unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia care să permită alegerea viceprimarilor și susținerea proiectelor importante pentru oraș nu s-au încheiat. În același timp, discuțiile cu Partidul Național Liberal au ajuns într-un impas în condițiile în care PNL Alba insistă pentru obținerea ambelor posturi de viceprimar.

După alegerile locale din acest an, USR-PLUS a lansat la Alba Iulia o consultare cetățenească unică în politica românească întrebând albaiulienii cum ar dori să arate viitoarea majoritate în Consiliul Local. Componența Consiliului Local Alba Iulia, respectiv 9 consilieri PNL, 7 USR – PLUS, 4 PSD și un independent, nu permite niciunui partid să aibă majoritate. Au fost lansate două sondaje, un sondaj în stradă și unul on line, iar pentru că rezultatele pentru PNL și PSD au fost apropiate s-a decis să aibă loc discuții cu ambele partide pentru susținerea alegerii viceprimarilor și susținerea „Angajamentului pentru Alba Iulia”, un set de proiecte importante pentru viitorul municipiului.

Discuțiile cu Partidul Național Liberal au avut loc în mai multe runde, însă s-au blocat deoarece conducerea organizației nu au acceptat solicitările USR-PLUS: un viceprimar din partea ambelor formațiuni, susținerea „Angajamentului pentru Alba Iulia”, realizarea unui audit al activității Primăriei Alba Iulia și retragerea din Consiliul Local a celor care au făcut parte din vechea conducerea administrativă.

În schimb, PNL, prin vocea președintelui organizației județene Mircea Hava, a cerut ambii viceprimari, fără să anunțe și numele persoanelor din PNL propuse pentru aceste funcții.

Discuțiile cu PSD s-au derulat pe baza acelorași principii, însă organizația a acceptat ca, în schimbul susținerii unui viceprimar, să accepte „Angajamentul pentru Alba Iulia” și realizarea unui audit intern. Propunerea USR-PLUS pentru Partidul Social Democrat a fost să susțină crearea unei majorități locale, însă să nu participe la guvernarea locală, respectiv să nu își propună un viceprimar.

Având în vedere faptul că în ultima perioadă, PNL și PSD s-au angajat în Alba într-un proces de reformare internă, am decis amânarea formării unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia așteptând ca noii reprezentanți ai celor două organizații locale să analizeze încă o dată propunerile USR-PLUS.

Alianța USR-PLUS anunță albaiulienii că nu va negocia principiile și proiectele cu care a câștigat Primăria Alba Iulia, iar orice majoritate locală va fi formată strict pentru susținerea dezvoltării municipiului. De asemenea, USR-PLUS nu va accepta în conducerea administrativă oamenii din vechea conducere a primăriei și cere inclusiv retragerea acestora din Consiliul Local pentru situația în care au adus Alba Iulia”, au declarat reprezentanții USR PLUS.