CCR: Moțiunea împotriva Guvernului Cîțu merge mai departe, deși Parlamentul a încălcat procedura de comunicare a documentului

Consilierii locali ai Municipiului Alba Iulia s-au întrunit marți, 28 septembrie, înt-o ședință de Consiliu Local cu 39 de proiecte pe ordinea de zi, după ce două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, reorganizarea mai multor servicii subordonate, posturi la Direcția Creșe, documentația PUZ pentru construirea centrului comercial, programul ”Voucher educațional” în anul școlar 2021-2022, cooperare cu universitatea și muzeul din Alba Iulia pentru promovarea patrimoniului istoric, delegație a primăriei în Muntenegru, finanțare pentru sărbătorirea zilei eroilor Horea, Cloșca și Crișan.

De asemenea, la începutul ședinței de Consiliu Local, Gabriel Pleșa a ținut să le mulțumească consilierilor locali pentru un an de activitate împreună.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data 1 octombrie 2021

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al serviciului public Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data de 1 noiembrie 2021

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al serviciului public „Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură”, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data de 1 noiembrie 2021

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al serviciului public „Administrarea patrimoniului local”, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, incepand cu data de 01 ianuarie 2022

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data de 1 ianuarie 2022

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare promovării în grad profesional

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a statului de funcții, a organigramei și al Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 45/2018 a Consiliului local (statul de funcții al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și salariile personalului)

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație aleunităților de învățământ preuniversitar cu persoanlitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 327/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (ajutor financiar familiilor copiilor care nu au obținut un loc la creșă, indemnizația destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților)

12. Proiect de hotărâre privind cuantumul cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Muzeul național al Unirii din Alba Iulia privind promovarea patrimoniului istoric al Municipiului Alba Iulia

14. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru marcarea zilei de 2 noiembrie, ziua eroilor martiri Horea, Cloșca și Crișan

15. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia în municipiul Cetinje din Republica Muntenegru, în prioada 2 –6 octombrie 2021

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii nr. 333/31.08.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (proiectul ”IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills”)

17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 194/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (ansamblu urban cartier Gheorghe Șincai)

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (gospodărire locală și sancțiuni)

19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 261/29.06.2021 a Consiliului local în sensul admiterii cererii înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sub nr. 87209/28.07.2021, formulată de Lazăr C.G.

20. Proiect de hotărâre privindaprobarea planului urbanistic zonal: ”Elaborare PUZ – construire centru comercial Alba Iulia, sensuri giratorii, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietoale, reconfigurare căi de acces, semnalistică rutieră, amplasare casete publicitare luminoase și totemuri publicitare, amenajare spații verzi, împrejmuire teren și introducere parțială în intravilan”

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu: ,,Construire hale depozitare produse industriale”

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a unor imobile – teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba

24. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia

25. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia str. Modena, str. Padiș, str. Curcubeului, str. Gârda

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 32.403/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Briscan G.C.

27. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului (teren) situat în municipiul Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare, FN, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf. Antonie cel Mare” Alba Iulia

28. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Nucet

29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Modena

30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Hațeg

31. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 90 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 73306 – Alba Iulia cu nr.topo.591/1 situat în Alba Iulia str. Rîndunelelor nr. 2, în favoarea lui Iancu N.

32. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 92/186 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 96091 –C1-U1 Alba Iulia cu nr.topo.1908/15/3/1/I situat în Alba Iulia str. Decebal nr.16, ap.1 în favoarea lui Crișan C.

33. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile, str. Carpenului și Garoafei – Pâclișa

34. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat în Oarda, zona Cîrligățea

35. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Olteniei

36. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada octombrie –decembrie 2021

37. Proiect de hotărâre aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al municipiului Alba Iulia, a programului ”Voucher educațional”, în anul școlar 2021 -2022