Classic for Kids în Alba și alte 4 județe. Concerte de pian și ateliere de muzică pentru copiii din Aiud și Blaj

Copiii din 17 sate și orașe mici vor avea parte în lunile aprilie și mai de o experiență muzicală completă, special adaptată lor. Turneul Classic for Kids va călători în județele Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Alba și Sălaj.

Pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Anamaria Meza îi vor iniția pe cei mici în tainele muzicii clasice și chiar vor cânta împreună cu ei – totul prin intermediul jocurilor și al instrumentelor muzicale la care copiii vor avea ocazia să cânte.

Muzica clasică și atelierele muzicale vor avea loc gratuit în 17 școli, cămine culturale, asociații, muzee; chiar și într-un castel.

În Alba, evenimentele vor avea loc la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj, pe 28 aprilie și la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud pe 29 aprilie.

„Cei mici sunt foarte deschiși. Pentru ei nu există (încă) muzică contemporană, clasică, pop, jazz etc. Există doar muzică interesantă sau plicticoasă.

Și piesele pe care le vor asculta la această ediție a proiectului Classic for Kids sunt, zic eu, foarte inspirate, adevărate bijuterii muzicale, scrise special pentru ei de 4 compozitori contemporani.

Fiecare piesă ilustrează muzical câte un animal, avem parte de mieunat, urlete de lupi, delicatețea unui fluturaș, dar și povești amuzante cu maimuțe și vulpi.

Va fi foarte interesant pentru noi să vedem reacția copiilor când vor auzi această muzică. La ateliere, copiii vor cânta și se vor bucura de muzică, iar noi ne vom bucura de bucuria lor”, spune pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului Classic for Kids.

Mozart and the Jungle

Tema spectacolelor din acest an este Mozart and the Jungle, iar călătoria îi poartă pe copii pe ritmurile muzicii clasice contemporane în timp ce vor descoperi povești din lumea animalelor.

Repertoriul e format dintr-o piesă a cunoscutului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart și piese cu animale scrise special pentru proiect de compozitorii Cip Pop, Cristian Bence Muk, Șerban Marcu și Anamaria Meza.

Activitățile sunt potrivite pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani.

Elevii vor descoperi magia muzicii clasice într-un spectacol captivant care va cuprinde un mini-concert de pian și un atelier de muzică în care cei mici vor avea ocazia să asculte, dar și să cânte cu ajutorul instrumentelor muzicale aduse în școala lor.

Imediat după concert, copiii participă la un atelier interactiv de ritm și improvizație și explorează universul instrumentelor muzicale alături de pianistul Bogdan Vaida și de compozitoarea Anamaria Meza, ghidul care îi însoțește pe cei mici într-o călătorie sonoră plină de aventuri.

Unde ajung concertele Classic for Kids în 2025

15 dintre evenimente au loc la școli și sunt destinate elevilor respectivelor unități de învățământ, dar două dintre ele sunt cu acces va fi liber, pe bază de înscriere online.

Catedrala Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei” Beclean, Bistrița-Năsăud, 7 aprilie

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Bistrița, 8 aprilie

Căminul Cultural Bârsana, Maramureș, 10 aprilie

Școala Gimnazială nr. 2 Sighetu Marmației, Maramureș, 11 aprilie

Asociația SUS pentru Tineret și Școala Gimnazială „Florea Mureșanu”, Suciu de Sus, Maramureș, 12 aprilie

Asociația Culturală Sub Stejar/Centrul stART, Târgu Lăpuș, Maramureș, 13 aprilie – eveniment public gratuit, participare pe bază de înscriere aici: https://substejar.ro/classic-for-kids-mozart-in-the-jungle/.

Școala Gimnazială Răchițele, Cluj, 15 aprilie

Școala Gimnazială Călățele, Cluj, 16 aprilie

Școala Primară Deușu, Cluj, 17 aprilie

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, Alba, 28 aprilie

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea”, Aiud, Alba, 29 aprilie

Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Halmășd, Sălaj, 5 mai

Școala Gimnazială „Horea”, Șimleu Silvaniei, Sălaj, 6 mai

Școala Gimnazială Ciurila, Cluj, 8 mai

Școala Gimnazială Bonțida, Cluj, 9 mai

Școala Gimnazială Avram Iancu, Beliș, Cluj, 16 mai

Castel Rákóczi-Bánffy, Gilău, Cluj, 17 mai – eveniment public, participare gratuită pe bază de înscriere (din 18 aprilie se vor putea rezerva locuri).

Despre Classic for Kids

Classic for Kids este un proiect de educație muzicală pentru copii și părinți care își propune să faciliteze interacțiunea cu muzica clasică și cu muzica în general, ca o sursă de creativitate, inspirație și bucurie.

Inițiativa constă în organizarea de concerte de pian și ateliere de muzică pentru copii din localități rurale sau în orașe mici din România.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News