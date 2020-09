Comunicat de presă Gheorghe Valentin Rotar (PNL): 27 septembrie – ziua când Blajul trebuie pus înainte de toate!

Astăzi este ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile locale!

În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru modul cum ați înțeles să primiți viziunea mea pentru construcția Blajului european!

De asemenea am toată aprecierea față de felul în care am fost primit la întâlnirile electorale! Deși întâlnirile noastre nu au mai avut frecvența de altădată, din cauza pandemiei de coronavirus, am simțit căldura și interesul blăjenilor pentru viitorul Blajului! Și în această perioadă, la fel ca și în anii precedenți, ați rămas partenerii mei în proiectul de viitor al Blajului și sunt convins că vom rămâne aceeași echipă, câștigătoare, formată din Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean.

Așa cum am promis, am transmis zilnic informații în spațiul public despre echipa pe care o propun pentru Blaj, despre realizările mandatului 2016-2020 și despre viziunea noastră pentru perioada 2021-2027, în care ne dorim să construim Blajul ca un oraș al copiilor noștri !

În semn de respect pentru comunitatea noastră, am ales echilibrul în discurs, am pus în dezbatere idei de viitor pentru Blaj, am promovat, cu eleganță și spirit civic, o campanie electorală corectă și normală, specifică unui oraș civilizat.

Am înțeles spiritul blăjenilor și că aici este vorba despre Blaj, un oraș care impune decență și respect!

Am considerat, că pentru Blaj este important să discutăm despre idei, proiecte și programe, plecând de la faptul că oamenii adevărați discută idei, iar ceilalți vorbesc despre persoane! Unii au înțeles, alții nu, alegând în schimb să-și mascheze lipsa de idei sau de viziune prin minciună și ipocrizie! Eu mi-am respectat cuvântul și nu am căzut „în capcana” de a intra în polemici sterile! Tuturor, Blajul ne va răspunde prin VOT!

27 septembrie este ziua când Blajul trebuie pus înainte de toate!

Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept la vot, contez pe voi!

Vă invit să votați echipa noastră câștigătoare, formată din Blăjeni, Primarul Blajului – Gheorghe Valentin Rotar și Consiliul Local Blaj, Președintele Consiliului Județean – Ion Dumitrel și Consiliul Județean Alba!

Victoria echipei noastre va fi victoria Blajului! MERGEȚI CU ROTAR ȘI BLAJUL VA FI BINE!

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012.

