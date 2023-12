Comunicat de presă: Gradul de absorbție al fondurilor europene gestionate de ADR Centru prin POR 2014-2020 a ajuns la 103%

Conferința Regională „Dezvoltarea Regiunii Centru cu fonduri europene. Perspective de viitor” s-a desfășurat în 7 și 8 decembrie în județul Alba. Organizat în sistem mixt, în prima zi cu prezență fizică și în a doua zi exclusiv online, evenimentul coordonat de ADR Centru a reunit în cadrul unui Complex hotelier din vecinătatea municipiului Alba Iulia aproape 150 reprezentanți ai autorităților publice locale, ai ONG-urilor și ai mediului universitar, pentru a discuta despre rolul avut în dezvoltarea Regiunii Centru a resurselor nerambursabile alocate pentru dezvoltarea județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Principala temă a discuțiilor s-a referit la încheierea Programului Operațional Regional 2014-2020, cu referire la percepția publică a impactului proiectelor de dezvoltare coordonate în ultimii opt ani de ADR Centru în calitate de Organism Intermediar în procesul de implementare a Programului REGIO.

Lucrările Conferinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Alba, care este și Președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, Ion Dumitrel.

Moderatorul reuniunii a fost Simion Crețu, Director general ADR Centru, la eveniment fiind prezenți și domnii Nicolae Albu – Prefectul Județului Alba, Dumitru Fulea – Vicepreședintele CJ Alba, Jakab István Bárná – Vicepreședintele CJ Covasna și edili ai multor localități urbane din regiune, pe lângă zeci de reprezentanți ai echipelor de management ai proiectelor implementate cu fonduri europene.

După prezentarea generală privind stadiul implementării proiectelor REGIO pentru dezvoltarea Regiunii Centru participanții au interacționat direct, discutând despre felul în care resursele nerambursabile europene au asigurat creșterea calității vieții comunităților pe care le reprezintă.

Astfel, au fost prezentate nouă teme de proiecte, cu referire la toate componentele de finanțarea ale POR 2014-2020, din toate județele Regiunii.

S-a vorbit despre Sănătatea locuitorilor ca fiind o prioritate a autorităților din Alba, despre vestigiile deosebite descoperite în procesul de reabilitare a Palatul Principilor, care constituie un ansamblu unic de Istorie din inima Cetății Alba Carolina, despre modernizarea drumul ”de sub munte” din județul Brașov, care a revitalizat legătura directă dintre Munții Bucegi – Piatra Craiului până la Făgăraș, dar și despre tradițiile unice, valorificate în cadrul recent renovatului Muzeu al Tradițiilor Secuiești din Sfântu Gheorghe, Covasna.

Tot din zona de est a Regiunii Centru a venit prezentarea prin care în Harghita se investește în modernizarea accesibilității, pentru creșterea atractivității zonei unde se găsesc nenumărate izvoare dătătoare de sănătate.

Din județul Mureș au fost prezentate două exemple unice în regiune. Este vorba de modernizarea Palatului Culturii, un edificiu cu totul excepțional, construit în stil Art-Nouveau, unde cele mai deosebite aspecte s-au regăsit în reabilitarea Sălii Oglinzilor și a unui instrument cu totul ieșit din comun: cea mai mare orgă dintr-o sală de spectacole din România.

Pe de altă parte, în municipiul Târgu Mureș, un investitor vizionar a construit cel mai mare centru de afaceri din România și, din domeniul construcțiilor, cel mai mare din Europa de Est, utilizând chibzuit resursele nerambursabile europene!

În fine, reprezentanții județului Sibiu au vorbit despre proiectele complexe din domenii diverse, de la mobilitate interjudețeană, la infrastructura socială, de la investițiile în educația copiilor defavorizați, la proiectele de eficientizare energetică a clădirilor publice, în timp ce Primăria municipiului Sibiu a pus accent pe crearea celei mai extinse rețele de mobilitate urbană durabilă, prin liniile verzi, de autobuze electrice, biciclete și trotinete care au oferit o nouă față orașului de pe Cibin.

Toți cei prezenți au concluzionat că o astfel de prezentare a exemplelor proiectelor de succes din Regiune, poate oferi publicului general o imagine de ansamblu pozitivă asupra realizărilor cu fonduri europene.

”În Regiunea Centru, de 25 ani, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru susține dezvoltarea europeană a comunităților. În acest sfert de secol de activitate al ADR Centru, am coordonat implementarea la nivel regional a mai mult de 3.700 proiecte, cu o valoare totală de aproape 3,5 miliarde euro, prin care am atras în Regiune peste 2,3 miliarde euro, pentru beneficiari din mediul public și privat.

Aceste sume nerambursabile – din bugetul Uniunii Europene, al Guvernului României și din alte surse – au contribuit la dezvoltarea Regiunii Centru. Finanțările europene sunt prezente oriunde te uiți în România, fiind o parte integrantă a dezvoltării țării din 2007 până în prezent. Acum am realizat un bilanț al activității noastre și al partenerilor noștri și suntem mulțumiți de rezultatul la care am ajuns.

Probabil am fi putut face mai mult, dar ultimii ani au fost cu adevărat complicați. Pandemie, criză economică, război, parcă toate au ”complotat” împotriva derulării la timp a celor 1191 proiecte contractate. Și totuși, privind din prisma absorbției fondurilor europene de care am beneficiat, ultimul an a fost cu siguranță cel mai complex.

Acum valoarea sumelor plătite și în lucru la AM POR si OI, din bugetul FEDR și din Bugetul de Stat este de aproape 790 milioane euro, ceea ce reprezintă 103% din alocarea regională. Mai sunt încă proiecte care vor fi etapizate sau vor fi declarate nefuncționale dar, cu un efort deosebit al beneficiarilor, am reușit să atingem un grad de absorbție cum Regiunea Centru nu a mai cunoscut.

Tot în acest an, am început perioada în care oferim tot sprijinul partenerilor noștri, în calitate de Autoritate de Management a noului Program ”Regiunea Centru” 2021-2027, pentru continuarea procesului de dezvoltare regională și absorbția de fonduri europene. Și chiar în această Conferință am văzut că deviza pe care ne-am asumat-o: ”Împreună dezvoltăm Regiunea!”, are pe deplin acoperire în rezultate”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

În cea de-a doua zi a evenimentului de final de an, în cadrul întâlnirii online, 37 de membri ai Rețelei multiplicatorilor de informații europene din Regiunea Centru au abordat subiecte privind activitatea lor din 2023 și propunerile de activități pentru anul 2024.

În această întâlnire virtuală au fost prezentate alte oportunități de finanțare din surse europene, cu calendarul aferent al apelurilor de proiecte, pe mai multe domenii de interes. Nu în ultimul rând, ADR Centru a oferit participanților un training de dezvoltare personală, care a pus accent pe menținerea unui echilibru optim între relațiile profesionale și cele personale, în contextul atât de încărcat al activității din domeniul managementului proiectelor.

