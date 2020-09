Comunicat de presă Penciu Ioan Radu, USR PLUS Alba: ”Dacă ne unim, o să reușim!“

Dragi cetățeni ai comunei Lupșa,

Mă numesc Penciu Ioan Radu și candidez pentru funcția de primar al comunei Lupșa având în gând acest motto. Mi-am depus candidatura din dorința de a realiza cât mai multe lucruri bune pentu comunitatea noastră, mai ales că nu sunt dintre aceia care promit orice, în speranța că în 4 ani oamenii vor uita ce li s-a promis.

Eu sunt un om serios, un om al locului și un familist convins, având alături o soție minunață și 4 copii de care sunt tare mândru. Sunt absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara și fac politică pentru că sunt dintre aceia care cred că implicarea în viața comunității este necesară.

Am deținut funcția de viceprimar al comunei în perioadă 2016-2020 și pentru o scurtă perioadă am avut inclusiv atribuții de primar. Pot spune, deci, că am ajuns să cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă comunitatea noastră și sunt sigur că împreună cu echipa pe care o am alături și împreuna cu dumneavoastră putem reuși să facem ca viața noastră, a tuturor, să fie mai bună aici, acasă.

Știu că sunt multe de făcut la noi în comună, dar am încredere că în 27 septembrie ne veți acorda nouă, celor de la USR PLUS, votul și încrederea dumneavoastră pentru că avem proiecte bune pentru comună. Aceste proiecte, odată duse la bun sfârșit, vor face din comunitatea noastră un punct de reper important pe harta Munților Apuseni. Iată, în continuare, doar câteva dintre ele:

– În satul Mușca, vom rezolva problema cu apa potabilă în tot satul, eliminând discriminarea facută, anume aceea ca o parte din cetățeni să plăteasca și o parte să nu plătească, iar apa să provină din mai multe surse; dorim să realizăm o rețea de distribuție modernă a apei și vom creea o singură sursă pentru tot satul Mușca;

– În satele Lupșa și Hădărău, vom demara de urgență începerea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă din izvoare aflate pe Valea Caselor;

– În satul Valea Lupșii, vom demara de urgență înlocuirea drenurilor pentru a elimina disconfortul creat cetățenilor;

– Pentru toate satele comunei vom depune proiecte pentru asfaltarea străzilor din intravilan, iar în ceea ce privește cele din extravilan, ne vom ocupa de pietruirea lor;

– Vom ajuta atât medicul de familie, cât și medicul dentist, pentru înființarea unei mici clinici pe raza comunei Lupșa, pentru a se rezolva local cât mai multe dintre problemele de sănătate stringente ale oamenilor;

– Vom demara procedurile pentru a înființa o asociație a pensionarilor din comuna Lupșa, pentru o mai bună colaborare cu Casa Județeană de Pensii Alba;

– Vom reuși împreună să terminam cadastrul general și să rezolvăm problemele cu întăbularea tuturor terenurilor pe care le dețineți;

– Vom găsi calea leagă pentru a avea un medic veterinar al Asociația Crescătorilor de Taurine Lupșa Mânăstire, iar crotalierea și monta să fie cu titlu gratuit pentru cetățenii comunei, care sunt membri ai asociației;

– Vom susține construirea de capele pentru parohii, având în vedere, dacă va fi nevoie, inclusiv achiziția de terenuri în satele Lupșa, Valea Lupșii și Hădărău pentru un astfel de demers.

Cu prietenie,

Radu Penciu, candidat al Alianței USR PLUS la Primăria Comunei Lupșa

(Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeana Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”, cod mandatar financiar: 21200251)

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.