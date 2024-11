Comunicat Florin Roman: Am făcut dreptate pentru pensionarii militari! Continuăm să facem dreptate minerilor din Apuseni (PE)

Votul din această săptămână este o victorie a bunului simț. Senatul a luat și el decizia corectă, la fel ca și Camera Deputaților pe proiectul PNL, iar pensionarii militari primesc o veste bună.

Ne bucurăm că, după multe insistențe, inclusiv ale președintelui Nicolae Ciucă, acest proiect a ajuns să fie votat în Parlament. Ar fi fost bine ca lucrurile să meargă mai repede, iar punctul de vedere al Guvernului să fi venit mai din timp.

Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sperăm, de asemenea că acest caz este o nouă dovadă că ideile bune merită susținute – indiferent de unde ar veni.

Nu există un partid care are monopolul protecției sociale. Sper că nimeni nu mai are aroganța de a crede acest lucru. Și de la partide de dreapta pot veni idei bune în sprijinul pensionarilor. Temele sociale sunt importante, iar orice partid responsabil trebuie să se aplece și asupra lor.

Președintele Nicolae Ciucă este unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege și credem, alături de toți colegii noștri liberali, că această inițiativă este extrem de necesară.

Acest proiect face dreptate pensionarilor militari. Eliminarea inechităților e dorită, e așteptată, fiindcă nu e normal ca oameni care au slujit țara aceeași perioadă de timp, care au avut același grad, să aibă pensii diferite.

Noi am insistat ca această problemă să fie rezolvată acum, în această legislatură, și nu amânată pentru viitorul Parlament. Dacă am putut să facem un lucru corect acum, l-am făcut chiar dacă am avut și tentative de tergiversare din partea PSD și a Guvernului.

În paralel, continuăm lupta pentru îndepărtarea inechităților, pentru pensionarii mineri din Apuseni, foștii ceferiști și siderurgiști, cărora domnul Ciolacu și PSD le-a înghețat pensiile. Conducerea comisiei de muncă din Senat, controlată de PSD, a ales tertipul tragerii de timp, comisia nemaifiind convocată în ultimele două săptămâni. Oricât trage de timp PSD, proiectul va trece prin adoptare tacită la Senat, iar la Camera Deputaților vom face tot posibilul să trecem proiectul PNL, așa cum am făcut în cazul pensionarilor militari.

PNL ține cu pensionarii!

Florin Roman, deputat PNL

