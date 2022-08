Comunicat Primăria Teiuș: Zilele orașului Teiuș, ediția a XV-a. Spectacol folcloric și premierea elevilor merituoși

Trenul Orient Express, care leagă Parisul de Istanbul, a ajuns din nou în România, potrivit unui comunicat al CFR Infrastructură.

Traseul trenului istoric prin România a început de duminică, 28 august și continuă până în 4 septembrie, cu opriri de două ori și în județul Alba.

De 139 de ani (1883 – 2022), trenul istoric Orient Express circulă pe traseul Paris-Budapesta-Sinaia-București-Istanbul, iar pe teritoriul României, gările Sinaia și București Nord sunt principalele obiective feroviare, în care pasagerii coboară din luxoasa garnitură, pentru vizitarea unor obiective istorice de pe teritoriul țării noastre, potrivit sursei citate.

Călătoria durează 11 zile și are loc o singură dată pe an. Poate să coste și 18.000 de lire. Trenul legendar, cu plecare din Paris, își reia astfel călătoria în acest an, după doi ani de pauză din cauza restricțiilor impuse în condițiile pandemiei, potrivit stiri.tvr.ro.

Traseul trenului Orient Express pe rețeaua feroviară din România:

28/29 august 2022: Lokoshaza – Curtici (sosire ora 17.24) – Arad – Radna – Ilia – Deva – Simeria – Șibot – Coșlariu – Teiuș – Sighișoara – Brașov – Sinaia – Ploiești Vest – București Nord (ora 15.42)

30 august 2022: București Nord (ora 10.00) – Videle – Giurgiu Nord (sosire ora 12.28/plecare ora 12.40) – Ruse

3 septembrie 2022: Ruse – Giurgiu Nord (sosire ora 11.00/plecare ora 12.05) – Videle – București Nord (sosire ora 15.22)

4 septembrie 2022: București Nord (plecare ora 12.22) – Chitila – Ploiești Vest – Sinaia – Brașov – Sighișoara – Coșlariu – Teiuș – Simeria – Ilia – Arad – Curtici (sosire ora 6.22/plecare ora 6.55) – Lokoshaza

Traseul istoric al trenului și programul pasagerilor Orient Express sunt organizate de compania Venice-Simplon Orient Express.

Călătoria prin România

Trenul are 15 vagoane și este tractat de două locomotive în România. A plecat pe 26 august de la Paris și a intrat în România pe 28 august, pe la Curtici, la ora 17.29. A staționat peste trei ore la Teiuș (23.10-2.55) și a ajuns după ora 10 la Sinaia. Călătorii au vizitat castelul Peleș, iar trenul a plecat spre București la 13.45 din Sinaia, ajungând înainte de ora 16 în Capitală, potrivit hotnews.ro.

Trenul a străbătut zona de șantiere de pe coridorul IV, între Arad și Deva, parcurgând cei 150 km în trei ore.

Va reveni pe 3 septembrie în România, în drumul său de întoarcere Istanbul – Paris. Pe 3 septembrie va intra pe la Giurgiu, iar pe data de 4 septembrie va ieși prin vestul țării.

Voiajul este organizat de Belmond Limited, o companie ce deține hoteluri de lux și organizează și croaziere. Compania a fost preluată în 2015 pentru 3 miliarde dolari de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Istorie de 139 de ani

În perioada 1883-1888, trenul Orient Express a circulat pe relația Paris Est-Munchen-Viena-Budapesta-Timișoara-Vârciorova-Craiova-Pitești-București Nord-București Filaret-Giurgiu-Smârdan Port.

Circulația prin România a trenului Orient-Express a continuat și în perioada interbelică, iar în anul 1938 s-au achiziționat doua motonave moderne, Transilvania și Basarabia, scrie istoricul feroviar Ilie Popescu în cartea sa ”Orient Express – Trenul legendă al Europei”.

În timpul regimului comunist, Orient Express nu a circulat prin Romania, fiind interzis. Din 1998, celebra garnitură şi-a reluat traseul Paris-Istanbul, cu oprire la Sinaia și Bucureşti. Apoi, în 2009, circulația sa s-a oprit, urmând a fi reluată câțiva ani mai târziu.

Ultima oară, Orient Express a fost în România în anul 2019, potrivit clubferoviar.ro.

”Fiecare vagon, construit în anii 1920, are propria poveste legată de numele unor regi sau al unor celebrităţi. Vagoanele au fost reabilitate şi asigură tot confortul şi luxul călătorilor. Cristal veneţian, tapiserii orientale, porţelanuri chinezeşti şi piese de mobilier din cedru sau lemn de trandafir, totul a fost restaurat pentru ca Orient Express-ul să arate ca odinioară”, potrivit unei postări CFR Călători, de la călătoria din 2017.

foto: CFR Infrastructură