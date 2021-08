Cum să alegi un frigider pentru o bucătărie mică (P)

Locuințele mai mici au devenit din ce în ce mai populare, mai ales pentru că sunt mult mai ieftine, dar și pentru că costurile de întreținere sunt mult mai mici.

De aceea, multe persoane sunt în căutarea unor electrocasnice de dimensiuni reduse care să nu ocupe atât de mult spațiu în casă.

Unul dintre aceste electrocasnice care, de obicei, este foarte mare, este frigiderul. Totuși, există posibiltiatea să optați pentru frigidere de dimensiuni mici, care să nu ocupe prea mult spațiu în bucătăria ta.

Este bine ca înainte de a vă amenaja bucătăria să consultați un designer de interior care să vă ajute să gândiți un plan cât mai potrivit. În acest fel veți avea și suficient spațiu, dar bucătăria va fi și practică. Iată câteva sfaturi pe care le poți urma atunci când îți gândești spațiul în bucătăria ta mică.

Dacă bucătăria ta este foarte mică, alege un frigider mic de bar

Atunci când alegi un frigider, are sens să optezi pentru unul în funcție de spațiul pe care îl ai disponibil, iar dacă nu dorești să pui frigiderul în altă cameră în afară de bucătărie, cu atât mai mult trebuie să fii flexibil în ceea ce privește opțiunile pe care le ai. Dacă ai o bucătărie foarte mică, poți opta pentru un frigider mic, ca de bar, pe care să îl încorporezi sub mobilier, sub bar sau într-o insulă. Dacă știi că nu ții foarte multe lururi în frigider, acesta va fi perfect pentru bucătăria ta.

Încearcă să faci frigiderul parte din decor

O altă idee interesantă este să încerci să faci frigiderul parte din decor. Coordonează elementele din jurul său pentru a se potrivi cu acesta. Există numeroase modele de frigidere în culori diferite. Poți alege un model mai îndrăzneț care să aducă un plus bucătăriei tale și să servească și ca piesă de decor, nu doar ca un simplu electrocasnic.

Poți opta pentru un design de bucătărie compactă, care are toate electrocasnicele la un loc

Acest tip de bucătării sunt, de obicei, realizate la comandă și au toate electrocasnicele într-un singur loc. Frigiderul este încorporat sub blat, la fel și cuptorul. Plita este plasată pe blat împreună cu chiuveta. Chiar dacă este un design compact, este foarte practic și ajungi să salvezi mult spațiu.

Alege unul din modelele de frigidere mai înguste, dar mai înalte

O modalitate de a salva spațiu, dar a avea în continuare suficient loc în frigider pentru alimente este să alegi unul dintre modelele de frigidere care sunt mai înguste, dar mai înalte. Un frigider slim și înalt poziționat în așa fel încât să nu blocheze lumina este perfect pentru o bucătărie de dimensiuni reduse.

Dacă ai deja un frigider, alege mobila în jurul acestuia

Dacă ai o bucătărie mică asta nu înseamnă că trebuie să faci compromisuri în ceea ce privește frigiderul. Poate ai deja un model cumpărat sau poate îți dorești un anumit tip de frigider care ocupă ceva mai mult spațiu. Cu un design corect, poți avea ceea ce-ți dorești și poți încorpora un frigider mai mare într-o bucătărie mai compactă. Tot ce trebuie să faci este să gândești mobilierul în jurul acestuia. În acest fel, mobilierul va ”îmbrăca” perfect frigiderul, iar acesta nu va ieși în evidență.

Atunci când ai o bucătărie mică, un frigider mic este cea mai bună alegere. Cu toate acestea, dacă realizați un mobilier care să încorporeze frigiderul pentru ca acesta să se potrivească spațiului, cu atât bucătăria va arăta mai bine și va fi mai practică. Nu elimina și posibilitatea de a plasa frigiderul pe hol, dacă dispui de spațiu. Nu este la fel de convenabil ca a avea frigiderul în bucătărie, la îndemână, dar este o modalitate de a salva spațiu atunci când bucătăria este prea mică. Acordă-ți timp să înțelegi ce cauți și ce ai nevoie și nu ezita să apelezi la ajutor din partea designerilor.