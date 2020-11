Drept la replică – PSD Alba: Obsesia traseistului Ioan Lăzar și disperarea că Pro România nu face pragul

În septembrie 2019, în campania pentru prezidențiale, Ioan Lazăr, atunci omul lui Tăriceanu, cel care a trădat și a rupt alianța dintre ALDE și PSD, se băga în seamă declarând că și-ar dori, la alegerile locale, o alianță cu PNL. Tot atunci spunea același Lazăr că pe viitor NU ar prefera o alianță cu partidul lui Victor Ponta, ci una cu colegii liberali. Acum, tot Lazăr, vrea să ne convingă că trădătorul Ponta e bun? Așadar, încă din 2019 Lazăr și-a stabilit clar traseul, spre PNL, numai că nu i-au ieșit combinațiile, nu știm de ce, că doar e specialist în legături de toate felurile, nu doar în cele de cabluri.

Unii spun că ar fi și un mare admirator al dansului și cândva admira chiar o echipă de dansatoare la bară, spunându-le să fie pregătite că face prezența. Dar, timpul a trecut și acum afacerea de familie se confundă cu partidul său. Spunem asta pentru că Ioan Lazăr și fiul lui Bogdan, unici candidați, fac mereu joc de glezne, poate îi ia în seamă și pe ei cineva. Uită să spună că nu au luat decât 3% la ultimele alegeri, egal cu zero performanță politică.

Acum s-au transferat la pierzătorii alegerilor locale conduși de Ponta, și supărat că n-a tras lozul câștigător și nimeni nu-l ia în seamă Lazăr intră în vorbă și el, că doar e campanie electorală. Tocmai el vorbește de blaturi, uitând că la Vila Elisabeta, proprietate pe care o deține, s-a pus la cale blatul dintre PNL și PDL, în urma căruia s-a rupt USL-ul. Dar acum e alt om, ne spune el, însă visează tot blaturi, pentru că nu are niciun proiect pentru oameni! În loc să ne spună ce a făcut pentru cetățenii județului, se grăbește să îi certe pe cei care au lăsat ceva în urma lor pentru comunitate.

Deputatul PSD Ioan Dîrzu are proiecte importante pentru agricultură și educație, iar Marcel Tuhuț a fost ales din nou, pentru al patrulea mandat consecutiv, cu aproape 90 la sută din voturi și asta spune totul despre primarul comunei Ciuruleasa! Aruncând cuvinte la întâmplare, Ioan Lazăr nu face altceva decât să-i jignească pe locuitorii comunei Ciuruleasa. În ceea ce-l privește pe Bogdan Medrea, obsesia s-a transformat într-o minciună aruncată de Lazăr, interesat doar de cum poate să își satisfacă interesele cu ajutorul politicii. Este preocupat și de Victor Negrescu, cel mai activ europarlamentar român, singurul eurodeputat cu proiecte concrete pentru Alba, care s-a implicat și în plan social, prin mai multe donații de echipamente medicale pentru unitățile medicale și tablete pentru elevii din județ.

Așadar, concluzia e una singură: Ioan Lazăr nu există din punct de vedere politic! Răspunde la o comandă politică venită de la șefii lui de la PNL. De fapt, singurul sfat pentru Lazăr este să-și continue legăturile de cabluri, și blaturile, că la asta se pricepe mai bine, și să lase politica deoparte. Mai are multe de învățat, mai ales faptul că atacurile la PSD nu sunt suficiente, îi trebuie un program pentru Alba, are nevoie de proiecte pentru a-i convinge pe albaiulieni. Am văzut efectele la alegerile locale. La ce le-au folosit atacurile? Au fost sub marja de eroare a sondajelor de opinie! Asta va ”câștiga” și Lazăr. Prin urmare, domnule Ioan Lazăr, alegeți dansul, poate și blaturile, că la asta vă pricepeți mai bine și lăsați minciuna – are picioare scurte și nu aduce voturi!

Birou de presă PSD ALBA