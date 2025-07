Almax Group scoate peste 100 de apartamente noi la vânzare, înainte de creșterea TVA din 1 august (P)

Printre numeroasele măsuri pe care guvernul le va lua pentru echilibrarea bugetului României se află și cea a măririi cotei de TVA la locuințele noi, de la 9% la 21%. Măsura se va aplica începând cu 1 august și îi va afecta în mod direct pe cei care doresc să își cumpere o locuință nouă.

Creșterea TVA nu va aduce cu sine niciun avantaj cumpărătorului sau dezvoltatorului imobiliar, fiind o taxă care merge în bugetul statului.

Alba24 a stat de vorbă despre această situație cu unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din județul Alba, Ion Tecșa, proprietarul grupului de firme ALMAX GROUP.

Firmele lui Tecșa sunt specializate pe construirea de ansambluri rezidențiale compuse în special din blocuri de locuințe colective. Cel mai recent proiect al companiei ALMAX GROUP este și cel mai ambițios dintre cele realizate până acum. Proiectul aflat acum în derulare este un mini-cartierul ce va avea, pe lângă locuințe, și o grădiniță privată, magazine și spații pentru birouri.

Complexul rezidențial este construit pe un teren de 11.000 de metri pătrați aflat în Alba Iulia la capătul străzii Costache Negruzzi, pe malul râului Ampoi.

Pe lângă grădinița cu 90 de locuri, acesta include trei blocuri de locuințe cu 4 sau 5 etaje, cu un total de aproape 200 de apartamente. Blocurile vor avea boxe și garaje la demisol. Este prevăzut și un supermarket și spații pentru 12 birouri.

„După terminarea celor 3 blocuri, care însumează aproape 200 de apartamente, am finalizat si construcția grădiniței, pentru că am dorit să aducem un plus viitorilor locatari.

Acum urmează finisarile si dotarea acesteia la cele mai noi standarde și selecția personalului, programate astfel încât înscrierile să poată să înceapă în prima parte a anului 2026 iar grădinița să își deschidă porțile pentru copii din anul școlar 2026 – 2027”, a declarat omul de afaceri Ion Tecșa.

SCUMPIRE DE PESTE 8.000 DE EURO LA UN APARTAMENT CARE ACUM COSTA 80.000 EUR

“Acum avem disponibile peste 100 de apartamente în diferite faze de construcție care își așteaptă proprietarii iar eu îi sfătuiesc pe cei care au de gând să facă o astfel de achiziție să se grăbească pentru că noua cota de TVA va scumpi toate aceste apartamente noi fără ca ei în calitate de cumpărători sau noi ca dezvoltatori imobiliari să beneficiem de vreun avantaj. Pur și simplu, peste noapte un apartament care costă acum 80.000 de euro cu o cota actuală de TVA de 9% va costa peste 88.800 de euro cu noua cotă de 21% TVA.

Deci cumpărătorul va primi același apartament dar mai scump cu peste 8.800 de euro, bani cu care ar putea, de exemplu, să îl mobileze integral.

Așa că noi, în calitate de dezvoltatori imobiliari îi sfătuim pe toți cei care se gândesc la o astfel de investiție să înceapă demersurile pentru cumpărare cat mai repede. Încheierea unui contract de vânzare cumpărare și plata unui avans îi va feri de o cheltuială suplimentară foarte mare pe care ar trebui să o suporte peste doar câteva zile, din 1 august anul acesta.

Chiar mai mult decât atât, această creștere de pret poate să le afecteze nu doar bugetul personal ci și capacitatea de a lua un credit pentru că e posibil ca suma suplimentară de TVA să-i facă neeligibili pentru credit.

Noi nu vindem apartamente de pe o planșa de proiect. Oamenii pot să ne sune și să vină în locație pentru a vedea exact ce cumpără, deci riscul este zero.

Încercăm să facem programări pentru vizualizare după programul potențialilor clienti și le stăm la dispoziție cu sfaturi privind cea mai potrivită alegere pentru bugetul de care dispun și necesitățile pe care le au.

Colegii mei de la departamentul vânzări pot fi contactați pentru programări la numarul de telefon 0751469494 sau la e-mail almaxgroupalba@yahoo.com

