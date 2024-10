„Focus on the road” în Alba: Peste 760 de amenzi, după o acțiune amplă a polițiștilor din județ

„Focus on the road” în Alba: Acțiune amplă a polițiștilor rutieri din Alba, soldată cu 761 de sancțiuni aplicate. În perioada 7 – 13 octombrie 2024, polițiștii rutieri și de ordine publică din județul Alba au desfășurat acțiuni intense în cadrul operațiunii europene „Focus on the road”, parte din Programul Operaţiunilor Europene al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

Scopul principal al acestei campanii a fost depistarea și sancționarea abaterilor care distrag atenția de la condus, contribuind astfel la prevenirea accidentelor rutiere.

În urma verificărilor, au fost aplicate 761 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea:

24 au fost pentru utilizarea telefonului mobil la volan,

27 pentru nesemnalizarea schimbării direcției de mers,

4 pentru neasigurarea la schimbarea direcției de deplasare,

706 pentru alte abateri legate de nerespectarea normelor de circulație.

Totodată, polițiștii au efectuat 580 de testări pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În cadrul aceleiași acțiuni, au fost retrase 43 de certificate de înmatriculare și reținute 27 de permise de conducere.

Autoritățile fac un apel către șoferi să respecte legislația rutieră și să fie responsabili în trafic, pentru a contribui la siguranța pe drumurile publice.

