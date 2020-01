FOTO: Alegeri la tineretul PSD Alba Iulia. Cine sunt noii lideri ai ”juniorilor” social democrați din municipiu

Tineretul din PSD Alba Iulia și-a ales o nouă conducere, dar și un nou președinte pentru organizația din municipiu a studenților social democrați.

Alegerile în rândul tinerilor din PSD alba Iulia au avut loc în data de 24 ianuarie, pentru a celebra în același timp Mica Unire.

Ioan Sicoe, noul președinte al tinerilor socialiști democrați din Alba Iulia, consideră că PSD este ”este singura opțiune viabilă pentru cei care susțin democrația socială modernă și care, dacă va continua reforma începută, va recâștiga încrederea oamenilor și va redeveni primul partid din România”.

În urma alegerilor desfășurate în 24 ianuarie, au fost aleși pentru a reprezenta conducerea TSD Alba Iulia următorii tineri sociali democrați:

Ioan Sicoe – președinte;

Diana Buiga – secretar;

Darius Dragosin – vicepreședinte;

Bogdan Dunca – vicepreședinte;

Ioan Seci – vicepreședinte;

De asemenea, Carola-Elena Hencs, care a deținut până la aceste alegeri funcția de președinte interimar al TSD Alba Iulia, a fost aleasă președinte al LSSD.

”Consider că doar prin unitate si doar împreună cu colegii mei am putut sa realizez atâtea activități sociale, frumoase, marcante și, în egală măsură, benefice pentru comunitate. Un partid are nevoie de energia studenților, precum are nevoie de experiența vârstnicilor”, a declarat Carola Elena Hencs într-un comunicat de presă postat pe Facebook.

