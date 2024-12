FOTO Atlanticul din Apuseni: fotografie surprinsă de un fotograf din Aiud la Geamăna, premiată la un concurs internațional

O imagine care surprinde un peisaj fascinant la Geamăna, în Munții Apuseni, a fost distribuită vineri, de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România.

Fotografia spectaculoasă a fost realizată de către Gheorghe Popa, un fotograf din Aiud care a obținut, în 2024, locul 3 în cadrul topului The International Landscape Photographer of the Year.

„Imagine făcută cu AI? Nu, nici vorbă! De fapt, este o poză care surprinde un peisaj incredibil din Geamăna, Munții Apuseni , făcută cu multă măiestrie de către Gheorghe Popa, fotograful român care a obținut, în 2024, locul 3 în cadrul topului The International Landscape Photographer of the Year”, au scris reprezentanții Ambasadei SUA în România, vineri, pe pagina de Facebook.

Gheorghe Popa este de profesie farmacist și fotograf de natură. S-a născut în 1982 în Aiud, un mic orășel din Transilvania, România.

Originalitatea fotografiilor lui stă în consecvența și meticulozitatea cu care abordează proiectele pe termen lung în arii naturale și peisaje sălbatice deseori trecute cu vederea. Lucrările lui sunt un monument dedicat frumuseții unice a naturii neatinse. Scopul este să trezească simțul responsabilității și atenția privitorilor, încurajându-i să prețuiască și să protejeze natura.

Creativitatea cu care a fotografiat lacurile Cuejdel și Geamăna i-a adus recunoaștere internațională câștigând numeroase premii internaționale precum National Geographic – Nature Photographer of the Year (Mențiune), GDT – European Wildlife Photographer of the Year (Germania), Monochrome Awards U.S.A., ILPOTY (The International Landscape Photographer of the Year Award – Australia), MontPhoto and Memorial Maria Luisa (Spania), Nature Photographer of the Year (Olanda), “Milvus” Nature Photography Contest (România).

Fotografiile sale sunt publicate în revistele National Geographic, National Geographic Traveler, Natuurfotografie Magazine (Olanda & Belgia), Forum Naturfotografie (Germania), Elements Magazine (Canada), On Landscape (UK).

Gheorghe Popa este primul român care a avut o fotografie prezentă în Galeriile National Geographic Fine Art din U.S.A.

sursa, foto: The Atlantic – Gheorghe Popa, gheorghepopa.com, The International Landscape Photographer of the Year

