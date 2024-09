FOTO: Început de an școlar la Seminarul Teologic din Alba Iulia. Ce mesaj a avut Arhiepiscopul Irineu pentru seminariști

Ceremonia deschiderii noului an școlar a avut loc la Seminarul Teologic “Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, luni, 9 septembrie 2024, începând cu ora 10:00. La eveniment a participat Arhiepiscopul Irineu.

Prelatul a ținut un discurs prin care s-a adresat elevilor: “Anii de școală sunt cei mai frumoși ani ai vieții, nu numai pentru tinerețea exuberantă, ci și pentru că în școală se pune temelia slujirii viitoare în societatea umană. Ce minunate sunt aceste ziceri românești străvechi: «Cine are care, are parte» sau «Cine are carte, are patru ochi».

Lumina cărții este binefăcătoare, pentru că ea oferă mai multe șanse în viață și, totodată, dublează puterea de a vedea și a înțelege lumea ca operă superbă a Supremului Creator”.

La finalul evenimentului au fost acordate diplome elevilor care au obținut rezultate remarcabile în anul școlar anterior, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia într-o postare de pe pagina de facebook a instituției.

„Privim anul acesta cu mare încredere și cu convingerea că școala noastră este pe un drum ascendent, convingere întărită și de rezultatele remarcabile obținute de elevii noștri în anul școlar precedent: promovabilitate 100% la examenul de evaluare națională și a treia medie pe județ, promovabilitate 97,3 % la examenul de bacalaureat și locul cinci la nivel județean, locul doi la nivel de seminarii teologice și peste 100 de participări la olimpiadele și concursurile școlare, concretizate în 17 calificări la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, unde au fost obținute 11 premii”, a afirmat directorului seminarului, Pr. Ioan Nistor.

sursă foto: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei – Facebook.

