FOTO: Prima ninsoare din acest sezon în Munții Apuseni, la Vârtop și Petreasa. A nins și la Șureanu

„Achiziționare de echipamente IT pentru desfășurarea activităților școlare on-line dedicate elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ciugud, județul Alba”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD, cu sediul în Regiunea de Dezvoltare Centru, comuna Ciugud, sat Ciugud, România, Str. Principală nr. 127, județul Alba, cod poștal 517240, România, derulează, începând cu data de 04.08.2021, proiectul „Achiziționare de echipamente IT pentru desfășurarea activităților școlare on-line dedicate elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ciugud, județul Alba”, în baza contractului de finanțare nr. 313/233t/04.08.2021.

Proiectul „Achiziționare de echipamente IT pentru desfășurarea activităților școlare on- line dedicate elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ciugud, județul Alba”, cod My SMIS 144194, este implementat de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD și are o valoare totală de 392.147,84 lei, din care 350.683,12 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 04.08.2021-04.08.2022. Obiectivul general al proiectului este: Asigurarea calității serviciilor educaționale desfășurate în sistem on-line prin achiziționare de echipamente IT mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente electronice dedicate elevilor cât și a cadrelor didactice.

Rezultate ale proiectului:

Achiziționare 158 tablete dedicate elevilor pentru desfășurarea activității școlare în scenariu on-line.

Achiziționare a 21 de laptopuri pentru fiecare cadru didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Ciugud.

Dotarea a nouă săli de clasă cu camere web de tip conferință și tablete grafice necesare pentru desfășurarea orelor on-line.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD

Comuna Ciugud, sat Ciugud, România, Str. Principală, nr. 127, județul Alba, cod poștal 517240, România, Tel: 0258841205 e-mail: scoala_ciugud@yahoo.com

