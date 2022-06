FOTO: Sală de sport școlară cu tribună de 154 de locuri și vestiare, la Petrești. Licitația, lansată în SEAP. Cum va arăta

O sală de sport școlară urmează să fie construită în curând la Petrești, printr-o investiție de peste 7,1 milioane de lei. Proiectul prevede şi amenajarea incintei prin realizarea împrejmuirii, a acceselor, a parcajelor şi a spaţiilor verzi.

Sala va avea 154 de locuri în tribune și va beneficia de vestiare și grupuri sanitare pentru elevi și profesori și un punct de prim ajutor.

Primăria municipiului Sebeș a lansat marți, 7 iunie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială din Petrești.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 7.125.111,59 de lei, fără TVA.

Potrivit memoriului tehnic, amplasamentul este situat partea centrală a localității Petrești, la nord față de Drumul Național DN 67C – Transalpina. Terenul are o suprafață de 3.057 mp, cu drept de administrare acordat Școlii Gimnaziale Petrești.

În prezent, pe terenul în discuţie se găsește o construcție, având funcțiunea de casă, în realitate sală de sport, cu regim de înălțime P, care se va păstra pe amplasament până la finalizarea noii investiții, urmând a fi demolată în baza unui proiect distinct.

Conform temei de proiectare, construcţia propusă, structurată pe un singur nivel (parter), va avea o zonă destinată activităților sportive, reprezentată de sala de sport, și o zonă anexă reprezentată de vestiare, grupuri sanitare, spațiu tehnic, punct de prim ajutor și magazie de material didactic.

Accesul în clădire se face de pe laturile estică și sudică, două accese suplimentare pentru evacuare în caz de incendiu fiind prevăzute pe fațada vestică, înspre strada Gheorghe Șincai.

Accesul în incintă se va face de pe latura estică, din strada Decebal, prin redimensionarea accesului existent, astfel încât să asigure atât accesul pietonal, cât și cel auto. În incintă sunt prevăzute 6 locuri de parcare, dintre care două sunt destinate persoanelor cu handicap locomotor.

Sistemul constructiv

Infrastructura construcţiei propuse este reprezentată de fundaţii izolate din beton sub stâlpii sălii de sport și fundații continue din beton sub pereţii de închidere ai sălii de sport și sub pereții portanţi ai vestiarelor, cu elevații din beton armat. Planșeele de pe sol vor fi realizate din beton armat.

Suprastructura sălii de sport este reprezentată de stâlpi din beton armat și ferme metalice cu zăbrele. Acoperișul este unul de tip șarpantă metalică, prevăzut cu învelitoare din panouri termoizolante.

Suprastructura zonei de vestiare este reprezentată de zidărie din BCA, confinată cu sâmburi și centuri din beton armat. Planșeul de peste parter va fi realizat din beton armat, fiind conceput în sistem terasă necirculabilă.

Închideri exterioare și compartimentări interioare

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de BCA, având grosimea pereților de 40 cm.

Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie de BCA, grosimea zidurilor portante fiind de 25 de cm, în timp ce grosimea zidurilor neportante va fi de 15 cm.

Finisaje interioare

Pardoseli:

poliuretan turnat în sala de sport (suprafața de joc);

gresie ceramică antiderapantă în sala de sport (zona tribunelor) și corpul de vestiare.

Finisaje la pereţi:

placaje cu faianţă ceramică în grupurile sanitare;

zugrăveli lavabile de culoare albă în restul încăperilor.

Finisaje la plafoane:

tablă de oțel (panouri termoizolante) în sala de sport;

zugrăveli lavabile de culoare albă, în restul încăperilor.

Tâmplăriile interioare sunt realizate din PVC de culoare gri închis, cu geam termoizolant. Glafurile interioare sunt realizate din PVC de culoare gri închis. Finisajul tribunelor este reprezentat de scândură de foioase lăcuită incolor. Balustradele tribunelor vor fi metalice, fiind vopsite în câmp electrostatic în culoarea gri închis (RAL 7016).

Finisaje exterioare

Pereţii exteriori ai construcției vor fi finisaţi cu tencuieli decorative structurate de culoare albă.

Aticele vor fi protejate cu șorțuri din tablă de oțel prevopsită, de culoare gri închis (RAL 7016).

Tâmplăriile ușilor și ferestrelor exterioare sunt realizate din aluminiu de culoare gri închis (RAL 7016), fiind prevăzute cu geamuri termoizolante, conform tabloului de tâmplărie.

Ușa de acces în spațiul tehnic va fi prevăzută cu grile de ventilație din oțel montate în paneluri.

Grilele de ventilație vor fi vopsite în culoarea tâmplăriei.

Acoperișul și învelitoarea

Acoperişul sălii de sport propuse este unul de tip şarpantă metalică, fiind prevăzut cu învelitoare din panouri termoizolante cu grosime de 10 cm, de culoare gri (RAL 7016). Colectarea apelor pluviale de pe învelitoare se va face prin intermediul jgheaburilor din tablă de oţel prevopsită, de culoare gri închis (RAL 7016), evacuarea apelor făcându-se prin intermediul unei tubulaturi montate în interiorul sălii (între fermele metalice).

Asigurarea iluminatului natural și a ventilației în sala de sport se face prin intermediul luminatoarelor fixe și al trapelor de fum cu funcție suplimentară de ventilație, montate în planul învelitorii.

Acoperișul corpului de vestiare este unul de tip terasă necirculabilă.

