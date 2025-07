VIDEO: Protest spontan la ANAF Alba. Angajații au ieșit pe scările instituției. Ce nemulțumiri au

Protest spontan la ANAF Alba: angajații instituției sunt nemulţumiţi de reducerea sporului de condiţii vătămătoare. Reamintim că ordonanța care plafonează sporul de condiții vătămătoare pentru bugetari a fost aprobată, luni.

Ei au ieşit pe scările instituţiei pentru a arăta că nu sunt de acord cu acest lucru. Proteste similare au avut loc și în alte părți din țară.

La nivel național, sindicaliștii le cer guvernanților să creeze instrumentele legale în așa fel încât „colectarea veniturilor la bugetul national să devină cu adevărat o chestiune de siguranță și securitate națională”. Reprezentanții angajaților spun că sunt hotărâți să protesteze oricât va fi nevoie și chiar să oprească activitatea.

„Astăzi, salariatii și membrii de sindicat din cadrul AJFP Alba au ieșit în protest spontan vis-a-vis de nemulțumirea adoptării ieri a ordonanței de urgență, prin care ne sunt diminuate condițiile, sporul pentru condiții vătămătoare în care ne desășurăm munca.

Menționăm că acest spor este singurul spor pe care îl au funcționarii din cadrul ANAF și, vis-a-vis de asta, avem și informații că se lucrează la o altă ordonanță de urgență prin care dorește să ne să dea câte 5 zile pe lună zile de concediu neplătite, ceea ce înseamnă o diminuare a venit de peste 75%.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți de acest aspect, se consideră că ne sunt luate drepturile salariale necuvenite, nu trebuie să fim noi, știu eu, trași la răspundere sau, mă rog, pentru cheltuiala făcută de alții, nesăbuită, din bugetul de stat.

Noi, an de an, adunăm sume de bani sau colectăm peste planul prevăzut și se vorbește foarte des că noi nu colectăm suficient. Nu este adevărat, noi colectăm an de an, anul îl facem și chiar ne depășim.

O altă nemulțumire este faptul că s-a discutat în CSAT și activitatea din cadrul ANAF este considerată și evaziunea fiscală de interes național.

Or, dacă este de interes național și siguranță națională ar fi cazul ca lucrătorilor din cadrul ANAF să li se dea și drepturi și obligații tot de interes național, să se dea legi clare, să se modifice legea insulvenței, astfel încât noi să putem acționa așa cum trebuie și cum se impune în astfel de muncă complexă și responsabilă pe care o avem”, a declarat Florin Oană, liderul de sindicat din cadrul AJFP Alba.

Comunicatul Federației Nationale a Sindicatelor din Finanțe

„Salariații Ministerului Finanțelor, ANAF și unități subordonate continuă acțiunile de protest solicitând guvernanților să creeze instrumentele legale în așa fel încât colectarea veniturilor la bugetul national să devină cu adevărat o chestiune de siguranță și securitate națională.

Evaziunea fiscală este o vulnerabilitate majoră, după cum spune CSAT, în primul rând datorită legislației incoerente, inadecvate și impredictibile, în domenii precum: colectarea TVA, procedura insolvenței, prețurile de transfer.

Lupta cu evaziunea fiscală nu se poate face în mod real cu un sistem fiscal subdimensionat și subfinanțat.

Servicii publice de calitate nu pot fi oferite de angajați care nu au siguranța locului de muncă și a unui salariu decent.

Venim în sprijinul preșdintelui României și solicităm adoptarea de urgență a unui pachet legislativ care să cuprindă:

Prevederi referitoare la recunoașterea funcției specifice pentru angajații fiscului, care să asigure protecție, respect dar și responsabilități și sancțiuni clare

Salarizare corespunzătoare complexității activității desfășurate și incompatibilităților la care sunt supuși angajații fiscului

Întinerirea sistemului prin angajarea de personal tânăr, capabil să se adapteze rapid noilor cerințe și provocări ale digitalizării

Angajații sunt hotărâți să protesteze oricât va fi nevoie, chiar să oprească activitatea, dacă nici acum, sub amenințarea unui deficit bugetar excesiv și a unor măsuri care afectează toată populația, nu vor fi făcuți pași clari pentru a transforma Ministerul Finanțelor într-o instituție de siguranță și securitate națională.

Noi vrem și putem să fim o instituție de siguranță națională!”, a transmis într-un comunicat președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, Vasile Marica.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News