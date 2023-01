FOTO: Ziua Culturii sub geniul lui Eminescu, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia

Prima săptămână de școală din luna ianuarie s-a încheiat cu câteva activități dedicate Zilei Culturii Naționale și poetului Mihai Eminescu. În fiecare an, data de 15 ianuarie reprezintă pentru elevii și dascălii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia o zi specială, prilej cu care s-au pregătit concursuri, ateliere de pictură, jocuri creative și activități interactive menite să evoce personalitatea marelui poet național.

Cu această ocazie, clasele a III-a C și a IV-a C, sub îndrumarea prof.înv.primar Virginia Muntean și prof.înv.primar Cristina Bulac au desfășurat proiectul „15 ianuarie – Ziua Culturii Național. Mihai Eminescu” în colaborare cu Centrul de Documentare și Informare al școlii, prof. documentarist Camelia Pop. Proiectul a cuprins activitățile „Eminescu, la ceas aniversar” și concursul „Steaua lui Eminescu”.

Elevii s-au documentat cu informații despre Mihai Eminescu, pe care le-au prezentat, au recitat poezii, au audiat cântece pe versurile marelui poet și și-au testat cunoștințele în cadrul unui concurs, pe echipe. Copiii și-au ales numele echipelor în funcție de poeziile preferate: „Luceafărul”, „Somnoroase păsărele”, „Revedere”, „Dorința”, „Lacul”, „Freamăt de codru”. Toți au primit diplome de participare. În încheiere, elevii au realizat lucrări pe teme eminesciene care vor face obiectul unei expoziții.

În cadrul orelor de limba română, de religie, de educație muzicală și plastică, elevii de gimnaziu au realizat afișe, au prezentat viața și opera poetului, dar și aspecte mai puțin cunoscute despre poetul român, au evocat personalitatea poetului nepereche, au recitat versuri din lirica eminesciană și au prezentat grafic tema naturii din poeziile poetului.

Activitățile: „Dor de Eminescu”, „Eminescu-voievodul cuvintelor”, „Ziua Culturii sub geniul lui Eminescu”, „Inegalabilul Eminescu” au fost coordonate și desfășurate de doamnele profesoare: Dana Slevaș, Gabriela Marina, Mirela Ianc, Diane Popa și Camelia Pop. La orele de educație muzicală, elevii au interpretat câteva melodii pe versurile lui Eminescu împreună cu prof.Gabriel Bucur, iar la religie au recitat poezii cu tematică religioasă, sub coordonarea profesoarei Simona Florea.

Prin realizarea acestor activități deosebite s-a urmărit atragerea elevilor spre lectură, cultivarea gustului pentru frumos prin promovarea culturii naționale și a valorilor autentice, sensibilizarea acestora și dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News