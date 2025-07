Evenimente de weekend în Alba: muzică și film la Alba Iulia, spectacole și tradiții în alte localități din județ. PROGRAM

Evenimente de weekend în Alba: la finalul acestei săptămâni sunt mai multe spectacole de muzică, film, meșteșuguri și tradiții. La Alba Iulia este ”Alba Iulia Music and Film Festival”, iar la Rimetea și Lupșa sunt zilele comunității.

Duminică, la Abrud, este festivalul-concurs „Inimi fierbinți în Țara de Piatră”, iar la Oașa se sărbătorește hramul mănăstirii – Sfântul Pantelimon.

Evenimente de weekend în Alba: Alba Iulia Music and Film Festival 2025

La Alba Iulia continuă serile dedicate filmelor de bună calitate și concertelor.

Sâmbătă, 26 iulie

20.30 – Street Art Performance: Tricicleta cu baloane de săpun Zeppelin (trupa Magic Puppet)

21.45 – Film Jaful secolului, r. Teodora Ana Mihai | 2h 06’ | Thriller

Sinopsis:

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, băieți de băieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Când Natalia e agresată într-un club exclusivist, Iță are o idee…

Piața Vestică

21.45 – Film Vara mea târzie / My Late Summer, r. Danis Tanovic | 1h 38’ | Dramă

Sinopsis:

Maja ajunge pe o insulă îndepărtată pentru a rezolva chestiuni legate de o moştenire. Această misiune va cauza un vârtej de emoţii nefamiliare, dar şi situaţii imprevizibile, căci tânăra se va vedea nevoită să-şi pună la îndoială trecutul şi să-şi reevalueze identitatea.

Poarta a IV-a

17.00 – Film pentru copii – Flow – O pisică fără frică, r. Gints Zilbalodis | 1h 14’ | Animație

Sinopsis:

Flow este o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale.

În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

21.30 – Film Comatogen, r. Igor Cobileanski | 1h 45’ | Dramă

Sinopsis:

Încercând să obțină bani pentru a acoperi o datorie a fiului său, aflat în pericol de a ajunge la închisoare, Alina, o asistentă medicală, se confruntă cu o neașteptată problemă de etică. Premieră mondială la TIFF!

Palatul Principilor

10.00 – Spectacol pentru copii: trupa Magic Puppet

11.00 – Atelier pentru copii: Magic Puppet

16.00 – Atelier animație stop-motion (cramele palatului) – participare gratuită pe bază de înscriere (10–14 ani) – detalii pe albafilmfest.ro

20.00 – Concert Cosmin Buzgure

21.30 – Film My Way, r. Lisa Azuelos, Thierry Teston | 1h 18’ | Documentar biografic

Sinopsis:

My Way este mai mult decât un cântec: este o capodoperă care a depășit granițele epocilor și generațiilor. Un imn care a devenit parte din noi și din istoria muzicii. My Way este unul dintre cele mai reinterpretate cântece din lume, de la Sid Vicious la Tom Jones, de la Nina Simone la Pavarotti.

Totuși, puțini știu că a fost conceput în Franța, lângă piscina hotelului privat al lui Claude François, în vara anului 1967, și că o succesiune de întâlniri întâmplătoare și nopți nedormite l-au purtat peste Atlantic până la omul care avea să-l transforme într-o legendă.

Ca un film biografic, acest documentar spune povestea nașterii unui mit și a modului în care un cântec a intrat în panteonul culturii pop.

Duminică, 27 iulie

Piața Cetății

20.30 – Street Art Performance: Bibliotecar & Cupidon (personaje pe picioroange – trupa Magic Puppet)

21.45 – Film – Anul nou care n-a fost, r. Bogdan Mureșanu | 2h 18’ | Dramă

Sinopsis:

20 decembrie 1989. România este în fierbere, deși puțini știu că urmează revoluția ce a schimbat întreaga societate. Șase vieți aparent neconectate se intersectează de-a lungul unei zile fatidice…

Piața Vestică

21.45 – Film Sub acoperire / Undercover (La Infiltrada), r. Arantxa Echevarria | 1h 58’ | Thriller

Sinopsis:

După ce s-a prefăcut ani de zile că este simpatizantă ETA, o tânără polițistă se bucură că momeala a funcționat: organizația teroristă o contactează. I se cere să-și pună la dispoziție apartamentul pentru doi membri ETA care pregătesc mai multe atacuri.

Astfel începe cea mai dificilă misiune din viața ei: să-și țină la curent superiorii sub nasul unor teroriști în stare s-o ucidă la primul pas greșit.

Poarta a IV-a

17.00 – Film pentru copii – Arhitecții naturii, r. Dan Dinu | 1h 02’ | Documentar

Sinopsis:

Echipa de producție prezintă parcursul revenirii zimbrilor și a castorilor în Munții Făgăraș, situațiile limită, momentele de bucurie, dar și emoțiile echipei implicate în tot procesul.

Totodată, documentarul reușește să surprindă viața acestor animale fascinante în mediul lor natural, modul în care evoluează, dar și felul în care peisajul și natura încep să se modeleze odată cu revenirea lor.

21.30 – Film Tata, r. Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc | 1h 22’ | Documentar

Sinopsis:

O jurnalistă din Moldova înstrăinată de tatăl emigrat în Italia de ani buni află că acesta a devenit victimă a unor abuzuri la locul de muncă.

O dată cu decizia de a-l ajuta să-și expună angajatorul, rănile trecutului se redeschid, provocând o călătorie paralelă într-o relație marcată de violență.

Palatul Principilor

10.00 – Spectacol pentru copii: trupa Magic Puppet

11.00 – Atelier pentru copii: Magic Puppet

16.00 – Atelier animație stop-motion (cramele palatului) – participare gratuită pe bază de înscriere (14–18 ani) – detalii pe albafilmfest.ro

17.00 – Music & film quiz

20.00 – Concert Mirabela Dauer

21.30 – Film Becoming Madonna, r. Michael Ogden | 1h 31’ | Documentar biografic

Sinopsis:

Ascensiunea Madonnei către celebritate între 1978 și 1992, explorând viața ei personală, controversele și provocările cu care s-a confruntat în acea perioadă.

Evenimente de weekend în Alba. Zilele comunei Rimetea – 26 iulie

Sâmbătă, 26 iulie, comunitatea din Rimetea este în zi de sărbătoare. De dimineață vor fi activități pentru copii, dar și program creativ pentru adulți 0 atelier de pictură.

La ora 13.00 va fi gulaș la ceaun, în zona din fața Primăriei.

De la 15.30 vor fi spectacole ale unor ansambluri folclorice din Miercurea Ciuc, Sighișoara, Cluj-Napoca și Ungaria. Seara vor fi concerte de muzică.

Evenimente de weekend în Alba. Zilele comunei Lupșa, 26-27 iulie

În perioada 26 – 27 iulie, sunteți invitați și la ”Zilele comunei Lupșa”. Programul evenimentelor începe sâmbătă, cu moment de comemorare. Duminică, după Sfânta Liturghie, va fi spectacol extraordinar de muzică populară.

Program Zilele comunei Lupșa, sâmbătă, 26 iulie

Ora 8:00 – Plecare din fața primăriei Lupșa, către locul numit „La Morminte”

Ora 10:00 – Arborarea drapelului național pe acordurile Imnului Național de Stat

Ora 10:30 – Slujba de parastas în memoria vrednicilor înaintași, oficiată de un sobor de preoți

Ora 11:30 – Intonarea imnului Societății Cultural Patriotice „Din Țara Moților noi am venit”

Ora 11:45 – Depunere de coroane de flori

Ora 12:00 – Alocuțiuni despre semnificația confruntării eroice de „La poduri”

Ora 12:30 – Cântece patriotice interpretate de corul Bisericii Ortodoxe Lupșa. Moment folcloric susținut de renumiții interpreți Cosmin Marta și Florica Tomoioagă;

Ora 17:00 – Deschiderea, la Căminul Cultural, a manifestărilor dedicate Anului Petru Șpan 165 și Aniversării a 700 de ani de atestare documentară a Cnezatului Lupșa. Sesiune de comunicări științifice; Festivitatea de acordare a unor titluri și diplome aniversare.

Program Zilele comunei Lupșa, duminică, 27 iulie

Ora 9:00 – Slujba Arhierească la Biserica Pogorârea Sfântului Duh Lupșa, oficiată de PS Siluan, Episcopul ortodox al Italiei, fiu al satului, alături de părintele paroh Ioan Vasii și un sobor de preoți

Ora 12:00 – Parada portului popular și a comunității (Deplasarea de la Biserica Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh spre Centrul socio-cultural)

Ora 12:30 – Festivitatea de dezvelire a monumentelor și a plăcilor comemorative Avram Iancu și Petru Șpan

Ora 13:00 – spectacol artistic: Ansamblul Brădeana și Ansamblul Vatra Lupșană, Ansamblul „60 Plus” al Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Anisia Nicula, Anastasia Nicoară; Majoretele „Dancing Angels” Bistra; Formația Ambient și soliștii Ana Maria Buran și Dani Berindei; Trupa Albanik și soliștii Vali Bota si Maria Floca; Hododârla Mușcanilor jucată de sătenii din satul Mușca; Iustina Șpan; Marinela Baba; Maria Dan Păucean; Delia Jude; Oana Silvana Pocola; Cosmin Marta și Florica Tomoioagă; Oana Font; Marius Ciprian Pop, Lavinia Goste și Marius Zorilă

Ora 23:30: – Foc de artificii

Evenimente de weekend în Alba. Festivalul-concurs Național de Folclor ”Inimi fierbinți în Țara de Piatră” Abrud

La Abrud, Festivalul-concurs Național de Folclor ”Inim fierbinți în Țara de Piatră” aduce în prim-plan, duminică, 27 iulie, tinere talente locale dar și artiști consacrați.

Evenimentul începe de la ora 14.00, în centrul orașului Abrud. De la 17.30 va fi concursul cu 31 de concurenți din 20 de județe ale țării.

Spectacolul folcloric extraordinar va fi de la ora 20.00, cu Gheorghița Nicolae, Alexandra Pițu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Dorina Narița. Acompaniamentul va fi oferit de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, coordonată de dirijorul Alexandru Pal.

Duminică, 27 iulie, la Mănăstirea Oașa va fi sărbătorit hramul lăcașului de cult – Sfântul Pantelimon.

Tot duminică, în localitatea Unirea este târgul de animale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Redactia Alba24.ro Citește toate articolele Ofelia Stînan are 20 de ani de experiență în presa locală și regională. A absolvit Facultatea de Ştiințe Politice și Administrative, secția Jurnalism. A intrat în echipa Alba24 din anul 2010. vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News