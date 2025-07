Înființarea unei companii în Dubai: Ce trebuie să știe antreprenorii în 2025 (P)

În 2025, Dubai continuă să-și consolideze poziția ca una dintre cele mai atractive destinații globale, nu doar pentru turismul și siguranța sa, ci și pentru oportunitățile de business și expansiunea afacerilor internaționale, combinând eficiența fiscală, infrastructura digitală și conectivitatea regională strategică.

Cu un impozit pe profit fix de 9%, aplicabil doar profiturilor care depășesc 375.000 AED (aproximativ 88.500 EUR) și zero impozite pentru veniturile eligibile din Zona Liberă, Dubai oferă un mediu fiscal unic și echilibrat atât pentru startup-uri, cât și pentru investitorii străini consacrați.

Însă, dincolo de impozitarea redusă, adevăratul factor de schimbare este peisajul juridic și fiscal în continuă evoluție al regiunii. Angajamentul autorităților față de transformarea economică, impulsionat de inițiative precum „Make It in the Emirates” și „Dubai Economic Agenda D33”, a introdus un nou val de reforme favorabile investitorilor. Printre acestea se numără Rezoluția Consiliului Executiv 11/2025, care permite pentru prima dată companiilor din Zona Liberă să opereze direct în Zona Continentală (Mainland), fără a fi nevoie de o entitate juridică separată.

Indiferent de domeniul de activitate – fie că este vorba despre tehnologie, producție sau o companie multinațională în expansiune regională – începând cu 2025, Dubai va oferi mai multe oportunități, o flexibilitate crescută și mai puține bariere ca niciodată. Iată ce trebuie cunoscut pentru înființarea unei companii în Dubai, în conformitate cu cel mai recent cadru legal.

La Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants, înțelegem că înființarea unei companii în Dubai nu este doar un proces legal, ci o decizie strategică de afaceri. Rolul nostru merge dincolo de gestionarea documentelor – acționăm în calitate de consultanți pe termen lung, ghidând clienții prin complexitatea reglementărilor legale din Emiratele Arabe Unite cu claritate și precizie. De la selectarea structurii potrivite a companiei și redactarea documentelor legale, până la obținerea aprobărilor necesare și asigurarea conformității depline cu legislația fiscală și de licențiere, avocații noștri localiși consultanții noștri juridici internaționali oferă asistență completă în fiecare etapă. Indiferent dacă sunteți un start-up sau o afacere internațională în expansiune, suntem aici pentru a ne asigura că business-ul dumneavoastră este construit pe o fundație juridică solidă, structurat pentru dezvoltare și protejat împotriva riscurilor.

Opțiuni de jurisdicție: Zona Continentală (Mainland), Zona liberă sau modul Hibrid. Taxe aplicabile

Atunci când deschid o companie în Dubai, antreprenorii / investitorii pot alege între trei opțiuni de jurisdicție:

Zona Continentală (denumită în continuare, ”Mainland”), care permite deținerea integrală a capitalului social de către investitori străini (100% investiție străină), oferă acces complet la piața din Emiratele Arabe Unite (inclusiv posibilitatea de a participa la licitații publice), însă presupune existența unui sediu fizic și este supusă unui impozit pe profit de 9% aplicabil pentru profiturile care depășesc pragul de 375.000 AED (aproximativ 88.500 EUR);

(denumită în continuare, ”Mainland”), care permite deținerea integrală a capitalului social de către investitori străini (100% investiție străină), oferă acces complet la piața din Emiratele Arabe Unite (inclusiv posibilitatea de a participa la licitații publice), însă presupune existența unui sediu fizic și este supusă unui impozit pe profit de 9% aplicabil pentru profiturile care depășesc pragul de 375.000 AED (aproximativ 88.500 EUR); Zona liberă , care permite deținerea integrală a capitalului social de către investitori străini (100% investiție străină), beneficii specifice sectorului și 0% impozit pe profit (dacă sunt îndeplinite condițiile specifice – QFZP, precumși dacă veniturile sunt generate în afara Emiratelor Arabe Unite); și

, care permite deținerea integrală a capitalului social de către investitori străini (100% investiție străină), beneficii specifice sectorului și 0% impozit pe profit (dacă sunt îndeplinite condițiile specifice – QFZP, precumși dacă veniturile sunt generate în afara Emiratelor Arabe Unite); și Sistemul Hibrid, introdus în temeiul Rezoluției 11/2025, care permite companiilor din Zona Liberă să opereze în Mainland prin intermediul unei licențe de funcționare pentru sucursală, și al unei autorizații de sediu— combinând flexibilitatea cu o acoperire extinsă a pieței.

Zona Continentală– Mainland (Onshore/Departamentul de Economie & Turism din Dubai – DET)

Oferă acces deplin la piața din Emiratele Arabe Unite, și, după caz, posibilitatea de a tranzacționa direct cu companii locale și de a licita pentru contracte publice sau guvernamentale.

Deținerea integrală a capitalului social de către investitori străini (100% investiție străină) este permisă, în urma modificărilor din 2021 aduse Legii federale nr. 32 din 2021 privind societățile comerciale.

Presupune existența unui birou fizic, înregistrat la Ejari. Birourile virtuale sunt permise doar pentru faza de licențiere inițială sau pe termen scurt.

Impozitul pe profit de 9% se aplică profiturilor nete care depășesc 375.000 AED pe an, conform Decretului-lege federal nr. 47 din 2022.

Companiile din Mainland trebuie să se înregistreze și în scopuri de TVA (5%) dacă cifra de afaceri anuală impozabilă depășește 375.000 AED.

Presupune respectarea Regulamentului pentru Fondul Economic Real (ESR) și întocmirea Declarației deBeneficiar Real (UBO).

Zona liberă

Deținerea integrală a capitalului social de către investitori străini (100% investiție străină) este permisă;

Se beneficiază de impozit pe profit zero (0%) – dar numai dacă entitatea se califică drept „Persoană Eligibilă din Zona Liberă – QFZP” (Qualifying Free Zone Person), conform Legii privind impozitul pe profit din UAE – Decretul Federal nr. 47/2022.

În caz contrar, dacă entitatea nu îndeplinește condițiile necesare, se aplică un impozit de 9% asupra profiturilor anuale care depășesc 375.000 AED;

Este o opțiune excelentă pentru comerț internațional, afaceri digitale, tehnologie, media sau consultanță.

O companie înființată într-o zonă liberă poate desfășura afaceri și cu companii din afara UAE, inclusiv din alte țări, fără restricții. În ceea ce privește relațiile comerciale cu firme din Zona Continentală (Mainland), acestea sunt permise doar în anumite condiții care vor fi analizate de la caz la caz.

Hibrid (prin Rezoluția 11/2025)

Societățile din Zona Liberă pot aplica acum pentru:

a) O Licență pentru sucursală în Zona Continentală – Mainland, care presupune contractarea unui sediu fizic

b) O Licență pentru sediu central (sediul central în zona liberă, fără birou în Mainland)

c) O Licență de 6 luni pentru Mainland

Întregul proces este realizat prin DET (Departamentul pentru Economie și Turism), permițând operațiuni fără probleme în toate jurisdicțiile.

În Dubai, distribuirea de dividende către acționari este 100% scutită de impozit, atât în Zona Continentală (Mainland), cât și în zonele libere, indiferent de rezidența beneficiarului, și nu există contribuții sociale obligatorii pentru companii sau persoane fizice. Distribuirea dividendelor este flexibilă și poate fi făcută în orice moment, fără restricții legate de anul fiscal.

Pentru companiile din zonele libere cu impozit pe profit 0%, profiturile pot fi transferate integral către acționari fără rețineri fiscale sau raportări suplimentare. Transferurile către conturile personale sunt libere, fără declarații sau controale fiscale. Astfel, investitorii pot retrage 100% din profit fără costuri, acest lucru făcând Dubaiul o jurisdicție fiscală extrem de avantajoasă.

Începând cu anul 2025, grupurile multinaționale mari care îndeplinesc pragurile stabilite de Pilonul Doi al OCDE (respectiv venituri consolidate la nivel global de peste 750 de milioane EUR) vor fi supuse în Emiratele Arabe Unite unei taxe minime interne suplimentare de 15%.

Ghid de formare etapizat (2025)

Definirea activității comerciale

La înființarea unei companii în Dubai, primul și cel mai important pas este definirea activității comerciale care se dorește a fi efectuată. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite oferă o listă cu peste 2.000 de activități autorizate, grupate sub șapte tipuri principale de licențe: comercială, industrială, profesională, turistică, agricolă, ocupațională și IT și tehnologie etc.

Fiecare tip de licență corespunde unor cerințe specifice și determină locul în care poate fi înregistrat business-ul, și anume: (i) în Zona Continentală (Mainland), (ii) într-una dintre zonele libere din Dubai, sau (iii) utilizând noul model hibrid. Alegerea activității și alicenței potrivite, precum și a zoneicorespunzătoare alături de un specialist asigură respectarea cerințelor legale și procedurilor de licențiere încă de la începutul activității.

Conform reglementărilor comerciale din Emiratele Arabe Unite (inclusiv cele din cadrul DET și al diverselor autorități ale Zonei Libere), o societate poate înregistra și desfășura mai multe activități comerciale sub o singură licență comercială – cu condiția ca activitățile să fie compatibile și să se încadreze în aceeași categorie de licență sau grupare aprobată.

Structura juridică – tipuri de societăți

Zona Continentală (Mainland): Opțiunile includ Societate cu Răspundere Limitată (LLC), Întreprindere Individuală (Întreprindere Individuală), Sucursala unei societăți străine (Sucursala), Societate Civilă Profesională (Societate Civilă) și Societate Publică pe Acțiuni (PJSC).

Zona liberă: În funcție de fiecare zonă liberă în parte, opțiunile includ:Întreprindere în Zona Liberă (Free Zone Establishment FZE – acționar unic), Societate cu Răspundere Limitată în Zonă Liberă (FZ LLC – acționari multipli), Societate în Zonă Liberă (FZC) sau o Sucursală. Configurațiile de tip hibrid urmează modelul Sucursalei sau al Sediului Central (HQ) conform legii.

Rezervarea denumirii comerciale

Acest pas este realizat prin intermediul Departamentului de Economie și Turism din Dubai (DET) sau prin intermediul portalurilor autorităților Zonei Libere relevante. Consultanții Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants vor realiza toate demersurile necesare în vederea rezervării denumirii companiei.

Denumirile comerciale trebuie să fie unice, respectuoase și să includă sufixele legale corespunzătoare (de exemplu LLC, FZE).

Aprobare inițială

În calitate de reprezentanți legali, pregătim și transmitemautorităților în numele clientului documentația completă și dosarul aferent – în vederea solicitării aprobării inițiale. Aceasta este o aprobare oficială și obligatorie emisă de Department of Economy & Tourism (DET), care confirmă că activitatea propusă este permisă și nu există obiecții față de înființarea companiei.

Spre deosebire de zonele libere (free zones), în Mainland, aprobarea preliminară este realizată înainte de redactarea actului constitutiv și este obligatorie.

Pentru înregistrările din ZonaContinentală (Mainland), dosarele sunt procesate prin intermediul Departamentului de Economie și Turism din Dubai (DET), în timp ce pentru entitățile din Zona Liberă, transmiterea documentelor se face direct prin intermediul autorității relevante din Zona Liberă.

Act constitutiv (“Memorandum of Association”)

Ca parte a procesului de constituire a unei societăți comerciale, redactăm și coordonăm semnarea documentelor corporative necesare. Pentru societățile cu răspundere limitată (LLC) sau societățile civile, aceasta implică pregătirea unui Act Constitutiv (MOA).

În cazul entităților care sunt înregistrate în Zona Liberă, fiecare autoritate are propriul set de documente de înmatriculare, pe care le pregătim și transmitem către autorități în conformitate cu cerințele de reglementare specifice Zonei Libere.

Alegerea configurației biroului

Zona Continentală (Mainland): Înregistrarea contractului de închiriere aferent sediului social prin Ejari este obligatorie. Ejari reprezintă platforma oficială a guvernului din Dubai pentru înregistrarea și gestionarea contractelor de închiriere, asigurând protecție juridică și transparență pentru proprietari și chiriași.

Zonă liberă: Dubai oferă o gamă largă de zone libere care deservesc diverse industrii, oferind opțiuni de la birouri flexibile la birouri complete. Printre cele mai importante zone libere din 2025 se numără Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Dubai Airport Free Zone (DAFZA), Dubai Internet City (DIC), Dubai Media City (DMC), Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai International Financial Centre (DIFC), Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai South Free Zone, Meydan Free Zone, Dubai Healthcare City (DHCC), Dubai Design District (d3), Dubai Maritime City Free Zone, si Dubai Production City. Fiecare zonă liberă oferă infrastructură personalizată și beneficii specifice sectorului, făcând din Dubai un centru atractiv pentru o gamă diversă de activități comerciale.

Aprobări pentru activități speciale

Anumite activități comerciale din Dubai necesită aprobări prealabile din partea unor autorități de reglementare specifice, pe lângă procesul standard de înmatriculare / licențiere. Aceste aprobări asigură faptul că întreprinderile care operează în sectoare sensibile sau importante din punct de vedere strategic respectă reglementările și standardele de siguranță specifice industriei.

De exemplu, companiile care se ocupă de:

(i) Telecomunicații, sănătate, alimentație, turism: aprobări de la GDRFA, Ministerul Economiei, Autoritatea de Reglementare în Telecomunicații etc.

(ii) Întreprinderile din domeniul alimentar (restaurante, catering, comerț cu alimente)

necesită autorizație de la Departamentul pentru Siguranța Alimentară Dubai și pot necesita, de asemenea, inspecții din partea Autorității Emiratelor pentru Standardizare și Metrologie (ESMA);

si (iii) Activitățile de turism și ospitalitate (hoteluri, agenții de turism, operatori turistici)

sunt licențiate prin intermediul Departamentului Economiei și Turismului (DET) și necesită autorizații speciale în funcție de domeniul de activitate.

Rezidență pe termen scurt și lung pentru antreprenori / investitori

Odată cu înființarea unei companii în Free Zone sau în Mainland din Dubai, investitorul poate obține o viză de rezidență standard de 2 ani, valabilă și reînnoibilă atât timp cât firma rămâne activă și licențiată.

De asemenea, Emiratele Arabe Unite oferă oportunități extinse de rezidență pe termen lung pentru investitori, antreprenori și profesioniști calificați prin intermediul Golden Visa (până la 10 ani) și Green Visa (până la 5 ani). Eligibilitatea pentru aceste vize este determinată de criterii precum valoarea investiției, activitatea economică, experiența profesională sau deținerea de acțiuni într-o companie locală.

Deși o structură de tip „licență dublă” – astfel cum am detaliat în cuprinsul prezentului articol (care permite operarea atât în Zona Liberă, cât și în Mainland) poate susține strategia de extindere a afacerii, aceasta nu reprezintă un criteriu de eligibilitate pentru obținerea rezidenței pe termen lung.

Investitorii sau antreprenorii care îndeplinesc pragurile de investiții sau alte condiții stabilite de autoritățile competente pot obține rezidența în Emiratele Arabe Unite prin intermediul Golden Visa sau Green Visa. Aceste vize oferă avantaje semnificative, precum posibilitatea de a aduce și sprijini familia (soț/soție, copii, uneori părinți) și libertatea de a intra și ieși din Emirate de oricâte ori este necesar, fără restricții de viză.

Acordarea acestor tipuri de viză se bazează strict pe criterii legale, cum ar fi: valoarea investiției în imobiliare sau capital social, deținerea de acțiuni într-o companie locală, nivelul veniturilor, activitatea antreprenorială sau expertiza profesională într-un domeniu strategic.

Emiterea licenței

Pentru companiile din ZonaContinentală (Mainland), Departamentul Economiei și Turismului (DET) emite de regulă licențe comerciale în termen de 3 până la 5 zile lucrătoare, presupunând că toate documentele și aprobările sunt depuse corespunzător. În anumite cazuri, o licență rapidă poate fi obținută în doar 15 minute, aplicabilă activităților cu risc scăzut, preaprobate, care nu necesită autorizații externe.

Pentru entitățile din Zona Liberă, licențierea este gestionată de către Autoritatea Zonei Libere respective, iar termenele de aprobare variază de regulă între 1 și 4 săptămâni, în funcție de Zona Liberă selectată, tipul de activitate comercială și pachetul de birouri (de exemplu, birou flexibil).

Taxele variază foarte mult în funcție de jurisdicție, activitatea comercială, numărul de vize și serviciile opționale, cum ar fi redactarea documentelor juridice, notarizarea sau spațiul de birouri.

Înregistrare și conformitate legală

După emiterea licenței, este esențială finalizarea înregistrării și respectarea cadrului legal aplicabil în toate jurisdicțiile relevante din Dubai. Nerespectarea acestor obligații poate conduce la aplicarea de sancțiuni sau restricții, în conformitate cu cadrul legal aflat în continuă schimbare în Emiratele Arabe Unite.

Zona Continentală (Mainland): Companiile trebuie să se înregistreze la Camera de Comerț din Dubai și se pot înregistra și la Ministerul Finanțelor pentru a se califica pentru contracte guvernamentale. Acestea trebuie să depună declarații fiscale anuale la Autoritatea Fiscală Federală, să mențină situații financiare auditate, să se înregistreze în scopuri de TVA dacă cifra de afaceri depășește 375.000 AED și să respectecondițiile privind beneficiarul real (UBO) și fondul economic real

Zonă liberă: Întreprinderile se înregistrează prin intermediul autorității relevante pentru zona liberă, dar trebuie să realizeze și înregistrarea fiscală pentru societățiîn regim de liber schimb, indiferent dacă se așteaptă sau nu la un statut de impozitare.

Entitățile din zona liberă trebuie să depună declarații fiscale anuale, să păstreze evidența timp de șapte ani și să prezinte situații financiare auditate (cu mici excepții), chiar dacă veniturile realizate sunt sub50 de milioane AED.

Modul Hibrid (modele cu licență dublă): Când o companie din Zona Liberă se extinde prin intermediul unei sucursale sau a unui permis pe teritoriul Mainland, venitul onshore este impozitat separat și trebuie raportat în regimul Zonei Continentale; situațiile financiare trebuie păstrate pentru fiecare segment pentru a asigura o conformitate clară cu impozitul pe profit și pentru a evita taxarea încrucișată.

Emiratele Arabe Unite se pregătesc să lanseze facturarea electronică obligatorie până în 2026: un factor decisiv pentru conformitatea și eficiența fiscală

În paralel cu reformele structurale care transformă înființarea companiilor în Dubai, o serie de rapoarte recente evidențiază faptul că Emiratele Arabe Unite se pregătesc pentru o transformare completă a procesului de facturare digitală, care urmează să înceapă la mijlocul anului 2026.

Conform Gulf News, viitorul mandatului de e‑facturare va permite companiilor să reducă costurile de procesare a facturilor cu până la 80% și va necesita o revizuire completă a fluxurilor de lucru privind facturarea, Autoritatea Fiscală Federală (FTA) primind facturile în timp real pentru a consolida transparența TVA-ului și a reduce frauda. Între timp, Gulf News Focus subliniază că sistemul—bazat pe modelul global Peppol—se va implementa în etape, oferind o notificare prealabilă pentru a ajuta firmele să se pregătească și să asigure interoperabilitatea între furnizorii acreditați

Cuvânt final: Platforma ta de lansare pentru 2025 în Dubai

Cadrul legal din 2025, evidențiat de Rezoluția 11/2025,a transformat peisajul înființării de companii în Dubai. Antreprenorii își pot lansa acum afacerile într-o Zonă Liberă pentru a beneficia de stimulente fiscale atractive și, ulterior, se pot extinde în Zona Continentală (Mainland) fără a trece printr-un proces complex de restructurare. Această structură oferă un echilibru rar între flexibilitate operațională, potențial de scalare și valoare strategică sustenabilă pe termen lung.

Pentru a putea oferi consultanță juridică adaptată nevoilor fiecărui client, este necesară organizarea unei întâlniri sau videoconferințe cu fiecare client în parte, în care să înțelegem în detaliu natura activității pe care acesta dorește să o desfășoare în Emiratele Arabe Unite. Abia după această discuție putem recomanda jurisdicția optimă pentru înființarea companiei – fie Zonă Liberă, Continentală (Mainland) sau o structură hibridă – astfel încât soluția aleasă să corespundă obiectivelor de afaceri și cerințelor legale aplicabile.

În calitate de consultanți, la Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants gestionăm întregul proces de înființare a unei companii în Dubai, în zonele libere sau în modul hibrid, cu profesionalism și cu respectarea întregului cadru legal. Echipa noastră este formată din avocați locali și consultanți juridici profesioniști, care se asigură că fiecare pas este executat în mod impecabil, evitând costurile neprevăzute și garantând un proces de înființare eficient al companiei.

Articol redactat de către av. Paul-George Căta, avocat partener Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants

